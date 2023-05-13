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    • Спаллетти пошутил над журналистами перед встречей с руководством «Наполи»

    Спаллетти пошутил над журналистами перед встречей с руководством «Наполи»

    «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии, поэтому уже может заниматься решением других задач.

    Не секрет, что руководство неаполитанцев обсуждает с Лучано Спаллетти продление контракта, истекающего в 2024 году.

    В пятницу главный тренер «Наполи» отправился с клубной базы прямо на встречу с президентом Аурелио Де Лаурентисом.

    Журналисты ждали Спаллетти у ворот, чтобы задать ему вопросы по поводу будущего, однако 64-летний итальянец быстро уехал, предварительно обескуражив представителей прессы.

    Тренер промчался на своем Fiat Panda с загадочной маской на лице, выкрикнув лишь несколько слов: «Мы введем вас в заблуждение».

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    Источник: Calciomercato

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