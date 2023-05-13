Спаллетти пошутил над журналистами перед встречей с руководством «Наполи»

«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии, поэтому уже может заниматься решением других задач.

Не секрет, что руководство неаполитанцев обсуждает с Лучано Спаллетти продление контракта, истекающего в 2024 году.

В пятницу главный тренер «Наполи» отправился с клубной базы прямо на встречу с президентом Аурелио Де Лаурентисом.

Журналисты ждали Спаллетти у ворот, чтобы задать ему вопросы по поводу будущего, однако 64-летний итальянец быстро уехал, предварительно обескуражив представителей прессы.

Тренер промчался на своем Fiat Panda с загадочной маской на лице, выкрикнув лишь несколько слов: «Мы введем вас в заблуждение».