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    Спаллетти потребовал увеличения зарплаты в 1,5 раза

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил руководству клуба свои финансовые требования.

    Он потребовал увеличения зарплаты в 1,5 раза – с 2,8 до 4,5 миллионов евро в год.

    Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис рассчитывает договориться об окладе не более 3,5 миллионов за сезон.

    • «Наполи» досрочно выиграл Серию А.
    • Для команды это первое чемпионство за 33 года.
    • Контракт Спаллетти с клубом истекает летом 2024-го.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfgfg 1 час назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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