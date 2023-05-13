Спаллетти потребовал увеличения зарплаты в 1,5 раза

Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил руководству клуба свои финансовые требования.
Он потребовал увеличения зарплаты в 1,5 раза – с 2,8 до 4,5 миллионов евро в год.
Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис рассчитывает договориться об окладе не более 3,5 миллионов за сезон.
- «Наполи» досрочно выиграл Серию А.
- Для команды это первое чемпионство за 33 года.
- Контракт Спаллетти с клубом истекает летом 2024-го.