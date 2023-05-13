Спаллетти потребовал увеличения зарплаты в 1,5 раза

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил руководству клуба свои финансовые требования.

Он потребовал увеличения зарплаты в 1,5 раза – с 2,8 до 4,5 миллионов евро в год.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис рассчитывает договориться об окладе не более 3,5 миллионов за сезон.