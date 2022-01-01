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#
Стадион
Город
Вместимость
1
Альянц Стадиум
Турин
41 000
2
Джузеппе Меацца
Милан
81 277
3
Олимпико
Рим
73 261
4
Диего Армандо Марадона
Неаполь
60 240
5
Атлети Адзурри
Бергамо
24 950
6
Артемио Франки
Флоренция
47 282
7
Стадио Олимпико
Турин
27 994
8
Луиджи Феррарис
Генуя
36 703
9
Ренато ДальАра
Болонья
38 279
10
Удинезе Арена
Удине
30 642
11
Читта дель Триколоре
Реджо-Эмилия
20 084
12
Унипол Домус
Кальяри
16 412
13
Эннио Тардини
Парма
27 906
14
Виа Дель Маре
Лечче
36 285
15
Джузеппе Синигалья
Комо
13 602
16
Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
7 426
17
У-Пауэр
Монца
18 568
18
Бенито Стирпе
Фрозиноне
16 227
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