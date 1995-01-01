Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Италия. Серия А (2023/2024), 24 тур
|9 февраля, пятница
|22:45
|Салернитана
|1:3
|Эмполи
Италия. Серия А (2023/2024), 23 тур
|5 февраля, понедельник
|22:45
|Рома
|4:0
|Кальяри
|4 февраля, воскресенье
|22:45
|Интер
|1:0
|Ювентус
|4 февраля, воскресенье
|20:00
|Аталанта
|3:1
|Лацио
|4 февраля, воскресенье
|17:00
|Наполи
|2:1
|Верона
|4 февраля, воскресенье
|14:30
|Торино
|0:0
|Салернитана
|3 февраля, суббота
|22:45
|Болонья
|4:2
|Сассуоло
|3 февраля, суббота
|20:00
|Фрозиноне
|2:3
|Милан
|3 февраля, суббота
|17:00
|Удинезе
|0:0
|Монца
|3 февраля, суббота
|17:00
|Эмполи
|0:0
|Дженоа
|2 февраля, пятница
|22:45
|Лечче
|4:2
|Фиорентина
Италия. Серия А (2023/2024), 22 тур
|29 января, понедельник
|22:45
|Салернитана
|1:2
|Рома
|28 января, воскресенье
|22:45
|Фиорентина
|0:1
|Интер
|28 января, воскресенье
|20:00
|Лацио
|0:0
|Наполи
|28 января, воскресенье
|17:00
|Верона
|1:1
|Фрозиноне
|28 января, воскресенье
|17:00
|Монца
|1:0
|Сассуоло
|28 января, воскресенье
|14:30
|Дженоа
|2:1
|Лечче
|27 января, суббота
|22:45
|Милан
|2:2
|Болонья
|27 января, суббота
|20:00
|Ювентус
|1:1
|Эмполи
|27 января, суббота
|17:00
|Аталанта
|2:0
|Удинезе
|26 января, пятница
|22:45
|Кальяри
|1:2
|Торино
Италия. Серия А (2023/2024), 21 тур
Италия. Серия А (2023/2024), 20 тур
|16 января, вторник
|22:45
|Ювентус
|3:0
|Сассуоло
|15 января, понедельник
|22:45
|Аталанта
|5:0
|Фрозиноне
|14 января, воскресенье
|22:45
|Милан
|3:1
|Рома
|14 января, воскресенье
|20:00
|Фиорентина
|2:2
|Удинезе
|14 января, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|2:1
|Болонья
|14 января, воскресенье
|14:30
|Лацио
|1:0
|Лечче
|13 января, суббота
|22:45
|Монца
|1:5
|Интер
|13 января, суббота
|20:00
|Верона
|2:1
|Эмполи
|13 января, суббота
|17:00
|Дженоа
|0:0
|Торино
|13 января, суббота
|17:00
|Наполи
|2:1
|Салернитана
Италия. Серия А (2023/2024), 19 тур
|7 января, воскресенье
|22:45
|Рома
|1:1
|Аталанта
|7 января, воскресенье
|20:00
|Салернитана
|1:2
|Ювентус
|7 января, воскресенье
|17:00
|Торино
|3:0
|Наполи
|7 января, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|1:2
|Лацио
|7 января, воскресенье
|14:30
|Эмполи
|0:3
|Милан
|6 января, суббота
|22:45
|Сассуоло
|1:0
|Фиорентина
|6 января, суббота
|20:00
|Лечче
|1:1
|Кальяри
|6 января, суббота
|17:00
|Фрозиноне
|2:3
|Монца
|6 января, суббота
|14:30
|Интер
|2:1
|Верона
|5 января, пятница
|22:45
|Болонья
|1:1
|Дженоа
Италия. Серия А (2023/2024), 18 тур
|30 декабря, суббота
|22:45
|Ювентус
|1:0
|Рома
|30 декабря, суббота
|20:00
|Верона
|0:1
|Салернитана
|30 декабря, суббота
|20:00
|Милан
|1:0
|Сассуоло
|30 декабря, суббота
|17:00
|Кальяри
|0:0
|Эмполи
|30 декабря, суббота
|17:00
|Удинезе
|3:0
|Болонья
|30 декабря, суббота
|14:30
|Аталанта
|1:0
|Лечче
|29 декабря, пятница
|22:45
|Дженоа
|1:1
|Интер
|29 декабря, пятница
|22:45
|Лацио
|3:1
|Фрозиноне
|29 декабря, пятница
|20:30
|Фиорентина
|1:0
|Торино
|29 декабря, пятница
|20:30
|Наполи
|0:0
|Монца
Италия. Серия А (2023/2024), 17 тур
|23 декабря, суббота
|22:45
|Рома
|2:0
|Наполи
|23 декабря, суббота
|20:00
|Верона
|2:0
|Кальяри
|23 декабря, суббота
|20:00
|Интер
|2:0
|Лечче
|23 декабря, суббота
|17:00
|Болонья
|1:0
|Аталанта
|23 декабря, суббота
|17:00
|Торино
|1:1
|Удинезе
|23 декабря, суббота
|14:30
|Фрозиноне
|1:2
|Ювентус
|22 декабря, пятница
|22:45
|Монца
|0:1
|Фиорентина
|22 декабря, пятница
|22:45
|Салернитана
|2:2
|Милан
|22 декабря, пятница
|20:30
|Эмполи
|0:2
|Лацио
|22 декабря, пятница
|20:30
|Сассуоло
|1:2
|Дженоа
Италия. Серия А (2023/2024), 16 тур
|18 декабря, понедельник
|22:45
|Аталанта
|4:1
|Салернитана
|17 декабря, воскресенье
|22:45
|Лацио
|0:2
|Интер
|17 декабря, воскресенье
|20:00
|Болонья
|2:0
|Рома
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Фиорентина
|1:0
|Верона
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|17 декабря, воскресенье
|14:30
|Милан
|3:0
|Монца
|16 декабря, суббота
|22:45
|Торино
|1:0
|Эмполи
|16 декабря, суббота
|20:00
|Наполи
|2:1
|Кальяри
|16 декабря, суббота
|17:00
|Лечче
|2:1
|Фрозиноне
|15 декабря, пятница
|22:45
|Дженоа
|1:1
|Ювентус
Италия. Серия А (2023/2024), 15 тур
|11 декабря, понедельник
|22:45
|Кальяри
|2:1
|Сассуоло
|11 декабря, понедельник
|20:30
|Эмполи
|1:1
|Лечче
|10 декабря, воскресенье
|22:45
|Рома
|1:1
|Фиорентина
|10 декабря, воскресенье
|20:00
|Салернитана
|1:2
|Болонья
|10 декабря, воскресенье
|17:00
|Монца
|1:0
|Дженоа
|10 декабря, воскресенье
|14:30
|Фрозиноне
|0:0
|Торино
|9 декабря, суббота
|22:45
|Интер
|4:0
|Удинезе
|9 декабря, суббота
|20:00
|Аталанта
|3:2
|Милан
|9 декабря, суббота
|17:00
|Верона
|1:1
|Лацио
|8 декабря, пятница
|22:45
|Ювентус
|1:0
|Наполи
Италия. Серия А (2023/2024), 14 тур
|4 декабря, понедельник
|22:45
|Торино
|3:0
|Аталанта
|3 декабря, воскресенье
|22:45
|Наполи
|0:3
|Интер
|3 декабря, воскресенье
|20:00
|Сассуоло
|1:2
|Рома
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Фиорентина
|3:0
|Салернитана
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|3:3
|Верона
|3 декабря, воскресенье
|14:30
|Лечче
|1:1
|Болонья
|2 декабря, суббота
|22:45
|Милан
|3:1
|Фрозиноне
|2 декабря, суббота
|20:00
|Лацио
|1:0
|Кальяри
|2 декабря, суббота
|17:00
|Дженоа
|1:1
|Эмполи
|1 декабря, пятница
|22:45
|Монца
|1:2
|Ювентус
Италия. Серия А (2023/2024), 13 тур
|27 ноября, понедельник
|22:45
|Болонья
|2:0
|Торино
|27 ноября, понедельник
|20:30
|Верона
|2:2
|Лечче
|26 ноября, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|1:1
|Интер
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Рома
|3:1
|Удинезе
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Эмполи
|3:4
|Сассуоло
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Фрозиноне
|2:1
|Дженоа
|26 ноября, воскресенье
|14:30
|Кальяри
|1:1
|Монца
|25 ноября, суббота
|22:45
|Милан
|1:0
|Фиорентина
|25 ноября, суббота
|20:00
|Аталанта
|1:2
|Наполи
|25 ноября, суббота
|17:00
|Салернитана
|2:1
|Лацио
Италия. Серия А (2023/2024), 12 тур
|12 ноября, воскресенье
|22:45
|Интер
|2:0
|Фрозиноне
|12 ноября, воскресенье
|20:00
|Лацио
|0:0
|Рома
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Фиорентина
|2:1
|Болонья
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|1:1
|Аталанта
|12 ноября, воскресенье
|14:30
|Наполи
|0:1
|Эмполи
|11 ноября, суббота
|22:45
|Монца
|1:1
|Торино
|11 ноября, суббота
|20:00
|Ювентус
|2:1
|Кальяри
|11 ноября, суббота
|17:00
|Лечче
|2:2
|Милан
|10 ноября, пятница
|22:45
|Дженоа
|1:0
|Верона
|10 ноября, пятница
|20:30
|Сассуоло
|2:1
|Салернитана
Италия. Серия А (2023/2024), 11 тур
|6 ноября, понедельник
|22:45
|Торино
|2:1
|Сассуоло
|6 ноября, понедельник
|20:30
|Фрозиноне
|2:1
|Эмполи
|5 ноября, воскресенье
|22:45
|Фиорентина
|0:1
|Ювентус
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|Рома
|3:1
|Лечче
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|2:1
|Дженоа
|5 ноября, воскресенье
|14:30
|Верона
|1:3
|Монца
|4 ноября, суббота
|22:45
|Милан
|0:1
|Удинезе
|4 ноября, суббота
|20:00
|Аталанта
|1:2
|Интер
|4 ноября, суббота
|17:00
|Салернитана
|0:2
|Наполи
|3 ноября, пятница
|22:45
|Болонья
|1:0
|Лацио
Италия. Серия А (2023/2024), 10 тур
|30 октября, понедельник
|22:45
|Лацио
|1:0
|Фиорентина
|30 октября, понедельник
|20:30
|Эмполи
|0:3
|Аталанта
|29 октября, воскресенье
|22:45
|Наполи
|2:2
|Милан
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Интер
|1:0
|Рома
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Монца
|1:1
|Удинезе
|29 октября, воскресенье
|14:30
|Кальяри
|4:3
|Фрозиноне
|28 октября, суббота
|21:45
|Ювентус
|1:0
|Верона
|28 октября, суббота
|19:00
|Лечче
|0:1
|Торино
|28 октября, суббота
|16:00
|Сассуоло
|1:1
|Болонья
|27 октября, пятница
|21:45
|Дженоа
|1:0
|Салернитана
Италия. Серия А (2023/2024), 9 тур
|23 октября, понедельник
|21:45
|Фиорентина
|0:2
|Эмполи
|23 октября, понедельник
|19:30
|Удинезе
|1:1
|Лечче
|22 октября, воскресенье
|21:45
|Милан
|0:1
|Ювентус
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Аталанта
|2:0
|Дженоа
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Болонья
|2:1
|Фрозиноне
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Салернитана
|2:2
|Кальяри
|22 октября, воскресенье
|13:30
|Рома
|1:0
|Монца
|21 октября, суббота
|21:45
|Сассуоло
|0:2
|Лацио
|21 октября, суббота
|19:00
|Торино
|0:3
|Интер
|21 октября, суббота
|16:00
|Верона
|1:3
|Наполи
Италия. Серия А (2023/2024), 8 тур
|8 октября, воскресенье
|21:45
|Наполи
|1:3
|Фиорентина
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Кальяри
|1:4
|Рома
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Фрозиноне
|2:1
|Верона
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Лацио
|3:2
|Аталанта
|8 октября, воскресенье
|13:30
|Монца
|3:0
|Салернитана
|7 октября, суббота
|21:45
|Дженоа
|0:1
|Милан
|7 октября, суббота
|19:00
|Ювентус
|2:0
|Торино
|7 октября, суббота
|16:00
|Интер
|2:2
|Болонья
|6 октября, пятница
|21:45
|Лечче
|1:1
|Сассуоло
|6 октября, пятница
|19:30
|Эмполи
|0:0
|Удинезе
Италия. Серия А (2023/2024), 7 тур
|2 октября, понедельник
|21:45
|Фиорентина
|3:0
|Кальяри
|2 октября, понедельник
|19:30
|Сассуоло
|0:1
|Монца
|2 октября, понедельник
|19:30
|Торино
|0:0
|Верона
|1 октября, воскресенье
|21:45
|Рома
|2:0
|Фрозиноне
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Аталанта
|0:0
|Ювентус
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Удинезе
|2:2
|Дженоа
|1 октября, воскресенье
|13:30
|Болонья
|3:0
|Эмполи
|30 сентября, суббота
|21:45
|Салернитана
|0:4
|Интер
|30 сентября, суббота
|19:00
|Милан
|2:0
|Лацио
|30 сентября, суббота
|16:00
|Лечче
|0:4
|Наполи
Италия. Серия А (2023/2024), 6 тур
|28 сентября, четверг
|21:45
|Дженоа
|4:1
|Рома
|28 сентября, четверг
|19:30
|Фрозиноне
|1:1
|Фиорентина
|28 сентября, четверг
|19:30
|Монца
|0:0
|Болонья
|27 сентября, среда
|21:45
|Интер
|1:2
|Сассуоло
|27 сентября, среда
|21:45
|Лацио
|2:0
|Торино
|27 сентября, среда
|21:45
|Наполи
|4:1
|Удинезе
|27 сентября, среда
|19:30
|Кальяри
|1:3
|Милан
|27 сентября, среда
|19:30
|Эмполи
|1:0
|Салернитана
|27 сентября, среда
|19:30
|Верона
|0:1
|Аталанта
|26 сентября, вторник
|21:45
|Ювентус
|1:0
|Лечче
Италия. Серия А (2023/2024), 5 тур
|24 сентября, воскресенье
|21:45
|Торино
|1:1
|Рома
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Болонья
|0:0
|Наполи
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Аталанта
|2:0
|Кальяри
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Удинезе
|0:2
|Фиорентина
|24 сентября, воскресенье
|13:30
|Эмполи
|0:1
|Интер
|23 сентября, суббота
|21:45
|Лацио
|1:1
|Монца
|23 сентября, суббота
|19:00
|Сассуоло
|4:2
|Ювентус
|23 сентября, суббота
|16:00
|Милан
|1:0
|Верона
|22 сентября, пятница
|21:45
|Лечче
|1:0
|Дженоа
|22 сентября, пятница
|19:30
|Салернитана
|1:1
|Фрозиноне
Италия. Серия А (2023/2024), 4 тур
|18 сентября, понедельник
|21:45
|Верона
|0:0
|Болонья
|18 сентября, понедельник
|19:30
|Салернитана
|0:3
|Торино
|17 сентября, воскресенье
|21:45
|Рома
|7:0
|Эмполи
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Фиорентина
|3:2
|Аталанта
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Фрозиноне
|4:2
|Сассуоло
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Монца
|1:1
|Лечче
|17 сентября, воскресенье
|13:30
|Кальяри
|0:0
|Удинезе
|16 сентября, суббота
|21:45
|Дженоа
|2:2
|Наполи
|16 сентября, суббота
|19:00
|Интер
|5:1
|Милан
|16 сентября, суббота
|16:00
|Ювентус
|3:1
|Лацио
Италия. Серия А (2023/2024), 3 тур
|3 сентября, воскресенье
|21:45
|Эмполи
|0:2
|Ювентус
|3 сентября, воскресенье
|21:45
|Лечче
|2:0
|Салернитана
|3 сентября, воскресенье
|19:30
|Интер
|4:0
|Фиорентина
|3 сентября, воскресенье
|19:30
|Торино
|1:0
|Дженоа
|2 сентября, суббота
|21:45
|Аталанта
|3:0
|Монца
|2 сентября, суббота
|21:45
|Наполи
|1:2
|Лацио
|2 сентября, суббота
|19:30
|Болонья
|2:1
|Кальяри
|2 сентября, суббота
|19:30
|Удинезе
|0:0
|Фрозиноне
|1 сентября, пятница
|21:45
|Рома
|1:2
|Милан
|1 сентября, пятница
|19:30
|Сассуоло
|3:1
|Верона
Италия. Серия А (2023/2024), 2 тур
|28 августа, понедельник
|21:45
|Кальяри
|0:2
|Интер
|28 августа, понедельник
|19:30
|Салернитана
|1:1
|Удинезе
|27 августа, воскресенье
|21:45
|Лацио
|0:1
|Дженоа
|27 августа, воскресенье
|21:45
|Наполи
|2:0
|Сассуоло
|27 августа, воскресенье
|19:30
|Фиорентина
|2:2
|Лечче
|27 августа, воскресенье
|19:30
|Ювентус
|1:1
|Болонья
|26 августа, суббота
|21:45
|Верона
|2:1
|Рома
|26 августа, суббота
|21:45
|Милан
|4:1
|Торино
|26 августа, суббота
|19:30
|Фрозиноне
|2:1
|Аталанта
|26 августа, суббота
|19:30
|Монца
|2:0
|Эмполи
Италия. Серия А (2023/2024), 1 тур
|21 августа, понедельник
|21:45
|Болонья
|0:2
|Милан
|21 августа, понедельник
|19:30
|Торино
|0:0
|Кальяри
|20 августа, воскресенье
|21:45
|Лечче
|2:1
|Лацио
|20 августа, воскресенье
|21:45
|Удинезе
|0:3
|Ювентус
|20 августа, воскресенье
|19:30
|Рома
|2:2
|Салернитана
|20 августа, воскресенье
|19:30
|Сассуоло
|0:2
|Аталанта
|19 августа, суббота
|21:45
|Дженоа
|1:4
|Фиорентина
|19 августа, суббота
|21:45
|Интер
|2:0
|Монца
|19 августа, суббота
|19:30
|Эмполи
|0:1
|Верона
|19 августа, суббота
|19:30
|Фрозиноне
|1:3
|Наполи
Нет завершенных матчей