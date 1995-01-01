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    Италия. Серия А - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Италия. Серия А (2023/2024), 24 тур
    9 февраля, пятница 22:45 Салернитана 1:3 Эмполи
    Италия. Серия А (2023/2024), 23 тур
    5 февраля, понедельник 22:45 Рома 4:0 Кальяри
    4 февраля, воскресенье 22:45 Интер 1:0 Ювентус
    4 февраля, воскресенье 20:00 Аталанта 3:1 Лацио
    4 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 2:1 Верона
    4 февраля, воскресенье 14:30 Торино 0:0 Салернитана
    3 февраля, суббота 22:45 Болонья 4:2 Сассуоло
    3 февраля, суббота 20:00 Фрозиноне 2:3 Милан
    3 февраля, суббота 17:00 Удинезе 0:0 Монца
    3 февраля, суббота 17:00 Эмполи 0:0 Дженоа
    2 февраля, пятница 22:45 Лечче 4:2 Фиорентина
    Италия. Серия А (2023/2024), 22 тур
    29 января, понедельник 22:45 Салернитана 1:2 Рома
    28 января, воскресенье 22:45 Фиорентина 0:1 Интер
    28 января, воскресенье 20:00 Лацио 0:0 Наполи
    28 января, воскресенье 17:00 Верона 1:1 Фрозиноне
    28 января, воскресенье 17:00 Монца 1:0 Сассуоло
    28 января, воскресенье 14:30 Дженоа 2:1 Лечче
    27 января, суббота 22:45 Милан 2:2 Болонья
    27 января, суббота 20:00 Ювентус 1:1 Эмполи
    27 января, суббота 17:00 Аталанта 2:0 Удинезе
    26 января, пятница 22:45 Кальяри 1:2 Торино
    Италия. Серия А (2023/2024), 21 тур
    21 января, воскресенье 22:45 Лечче 0:3 Ювентус
    21 января, воскресенье 20:00 Салернитана 1:2 Дженоа
    21 января, воскресенье 17:00 Эмполи 3:0 Монца
    21 января, воскресенье 14:30 Фрозиноне 3:1 Кальяри
    20 января, суббота 22:45 Удинезе 2:3 Милан
    20 января, суббота 20:00 Рома 2:1 Верона
    Италия. Серия А (2023/2024), 20 тур
    16 января, вторник 22:45 Ювентус 3:0 Сассуоло
    15 января, понедельник 22:45 Аталанта 5:0 Фрозиноне
    14 января, воскресенье 22:45 Милан 3:1 Рома
    14 января, воскресенье 20:00 Фиорентина 2:2 Удинезе
    14 января, воскресенье 17:00 Кальяри 2:1 Болонья
    14 января, воскресенье 14:30 Лацио 1:0 Лечче
    13 января, суббота 22:45 Монца 1:5 Интер
    13 января, суббота 20:00 Верона 2:1 Эмполи
    13 января, суббота 17:00 Дженоа 0:0 Торино
    13 января, суббота 17:00 Наполи 2:1 Салернитана
    Италия. Серия А (2023/2024), 19 тур
    7 января, воскресенье 22:45 Рома 1:1 Аталанта
    7 января, воскресенье 20:00 Салернитана 1:2 Ювентус
    7 января, воскресенье 17:00 Торино 3:0 Наполи
    7 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Лацио
    7 января, воскресенье 14:30 Эмполи 0:3 Милан
    6 января, суббота 22:45 Сассуоло 1:0 Фиорентина
    6 января, суббота 20:00 Лечче 1:1 Кальяри
    6 января, суббота 17:00 Фрозиноне 2:3 Монца
    6 января, суббота 14:30 Интер 2:1 Верона
    5 января, пятница 22:45 Болонья 1:1 Дженоа
    Италия. Серия А (2023/2024), 18 тур
    30 декабря, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Рома
    30 декабря, суббота 20:00 Верона 0:1 Салернитана
    30 декабря, суббота 20:00 Милан 1:0 Сассуоло
    30 декабря, суббота 17:00 Кальяри 0:0 Эмполи
    30 декабря, суббота 17:00 Удинезе 3:0 Болонья
    30 декабря, суббота 14:30 Аталанта 1:0 Лечче
    29 декабря, пятница 22:45 Дженоа 1:1 Интер
    29 декабря, пятница 22:45 Лацио 3:1 Фрозиноне
    29 декабря, пятница 20:30 Фиорентина 1:0 Торино
    29 декабря, пятница 20:30 Наполи 0:0 Монца
    Италия. Серия А (2023/2024), 17 тур
    23 декабря, суббота 22:45 Рома 2:0 Наполи
    23 декабря, суббота 20:00 Верона 2:0 Кальяри
    23 декабря, суббота 20:00 Интер 2:0 Лечче
    23 декабря, суббота 17:00 Болонья 1:0 Аталанта
    23 декабря, суббота 17:00 Торино 1:1 Удинезе
    23 декабря, суббота 14:30 Фрозиноне 1:2 Ювентус
    22 декабря, пятница 22:45 Монца 0:1 Фиорентина
    22 декабря, пятница 22:45 Салернитана 2:2 Милан
    22 декабря, пятница 20:30 Эмполи 0:2 Лацио
    22 декабря, пятница 20:30 Сассуоло 1:2 Дженоа
    Италия. Серия А (2023/2024), 16 тур
    18 декабря, понедельник 22:45 Аталанта 4:1 Салернитана
    17 декабря, воскресенье 22:45 Лацио 0:2 Интер
    17 декабря, воскресенье 20:00 Болонья 2:0 Рома
    17 декабря, воскресенье 17:00 Фиорентина 1:0 Верона
    17 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 2:2 Сассуоло
    17 декабря, воскресенье 14:30 Милан 3:0 Монца
    16 декабря, суббота 22:45 Торино 1:0 Эмполи
    16 декабря, суббота 20:00 Наполи 2:1 Кальяри
    16 декабря, суббота 17:00 Лечче 2:1 Фрозиноне
    15 декабря, пятница 22:45 Дженоа 1:1 Ювентус
    Италия. Серия А (2023/2024), 15 тур
    11 декабря, понедельник 22:45 Кальяри 2:1 Сассуоло
    11 декабря, понедельник 20:30 Эмполи 1:1 Лечче
    10 декабря, воскресенье 22:45 Рома 1:1 Фиорентина
    10 декабря, воскресенье 20:00 Салернитана 1:2 Болонья
    10 декабря, воскресенье 17:00 Монца 1:0 Дженоа
    10 декабря, воскресенье 14:30 Фрозиноне 0:0 Торино
    9 декабря, суббота 22:45 Интер 4:0 Удинезе
    9 декабря, суббота 20:00 Аталанта 3:2 Милан
    9 декабря, суббота 17:00 Верона 1:1 Лацио
    8 декабря, пятница 22:45 Ювентус 1:0 Наполи
    Италия. Серия А (2023/2024), 14 тур
    4 декабря, понедельник 22:45 Торино 3:0 Аталанта
    3 декабря, воскресенье 22:45 Наполи 0:3 Интер
    3 декабря, воскресенье 20:00 Сассуоло 1:2 Рома
    3 декабря, воскресенье 17:00 Фиорентина 3:0 Салернитана
    3 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:3 Верона
    3 декабря, воскресенье 14:30 Лечче 1:1 Болонья
    2 декабря, суббота 22:45 Милан 3:1 Фрозиноне
    2 декабря, суббота 20:00 Лацио 1:0 Кальяри
    2 декабря, суббота 17:00 Дженоа 1:1 Эмполи
    1 декабря, пятница 22:45 Монца 1:2 Ювентус
    Италия. Серия А (2023/2024), 13 тур
    27 ноября, понедельник 22:45 Болонья 2:0 Торино
    27 ноября, понедельник 20:30 Верона 2:2 Лечче
    26 ноября, воскресенье 22:45 Ювентус 1:1 Интер
    26 ноября, воскресенье 20:00 Рома 3:1 Удинезе
    26 ноября, воскресенье 17:00 Эмполи 3:4 Сассуоло
    26 ноября, воскресенье 17:00 Фрозиноне 2:1 Дженоа
    26 ноября, воскресенье 14:30 Кальяри 1:1 Монца
    25 ноября, суббота 22:45 Милан 1:0 Фиорентина
    25 ноября, суббота 20:00 Аталанта 1:2 Наполи
    25 ноября, суббота 17:00 Салернитана 2:1 Лацио
    Италия. Серия А (2023/2024), 12 тур
    12 ноября, воскресенье 22:45 Интер 2:0 Фрозиноне
    12 ноября, воскресенье 20:00 Лацио 0:0 Рома
    12 ноября, воскресенье 17:00 Фиорентина 2:1 Болонья
    12 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Аталанта
    12 ноября, воскресенье 14:30 Наполи 0:1 Эмполи
    11 ноября, суббота 22:45 Монца 1:1 Торино
    11 ноября, суббота 20:00 Ювентус 2:1 Кальяри
    11 ноября, суббота 17:00 Лечче 2:2 Милан
    10 ноября, пятница 22:45 Дженоа 1:0 Верона
    10 ноября, пятница 20:30 Сассуоло 2:1 Салернитана
    Италия. Серия А (2023/2024), 11 тур
    6 ноября, понедельник 22:45 Торино 2:1 Сассуоло
    6 ноября, понедельник 20:30 Фрозиноне 2:1 Эмполи
    5 ноября, воскресенье 22:45 Фиорентина 0:1 Ювентус
    5 ноября, воскресенье 20:00 Рома 3:1 Лечче
    5 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:1 Дженоа
    5 ноября, воскресенье 14:30 Верона 1:3 Монца
    4 ноября, суббота 22:45 Милан 0:1 Удинезе
    4 ноября, суббота 20:00 Аталанта 1:2 Интер
    4 ноября, суббота 17:00 Салернитана 0:2 Наполи
    3 ноября, пятница 22:45 Болонья 1:0 Лацио
    Италия. Серия А (2023/2024), 10 тур
    30 октября, понедельник 22:45 Лацио 1:0 Фиорентина
    30 октября, понедельник 20:30 Эмполи 0:3 Аталанта
    29 октября, воскресенье 22:45 Наполи 2:2 Милан
    29 октября, воскресенье 20:00 Интер 1:0 Рома
    29 октября, воскресенье 17:00 Монца 1:1 Удинезе
    29 октября, воскресенье 14:30 Кальяри 4:3 Фрозиноне
    28 октября, суббота 21:45 Ювентус 1:0 Верона
    28 октября, суббота 19:00 Лечче 0:1 Торино
    28 октября, суббота 16:00 Сассуоло 1:1 Болонья
    27 октября, пятница 21:45 Дженоа 1:0 Салернитана
    Италия. Серия А (2023/2024), 9 тур
    23 октября, понедельник 21:45 Фиорентина 0:2 Эмполи
    23 октября, понедельник 19:30 Удинезе 1:1 Лечче
    22 октября, воскресенье 21:45 Милан 0:1 Ювентус
    22 октября, воскресенье 19:00 Аталанта 2:0 Дженоа
    22 октября, воскресенье 16:00 Болонья 2:1 Фрозиноне
    22 октября, воскресенье 16:00 Салернитана 2:2 Кальяри
    22 октября, воскресенье 13:30 Рома 1:0 Монца
    21 октября, суббота 21:45 Сассуоло 0:2 Лацио
    21 октября, суббота 19:00 Торино 0:3 Интер
    21 октября, суббота 16:00 Верона 1:3 Наполи
    Италия. Серия А (2023/2024), 8 тур
    8 октября, воскресенье 21:45 Наполи 1:3 Фиорентина
    8 октября, воскресенье 19:00 Кальяри 1:4 Рома
    8 октября, воскресенье 16:00 Фрозиноне 2:1 Верона
    8 октября, воскресенье 16:00 Лацио 3:2 Аталанта
    8 октября, воскресенье 13:30 Монца 3:0 Салернитана
    7 октября, суббота 21:45 Дженоа 0:1 Милан
    7 октября, суббота 19:00 Ювентус 2:0 Торино
    7 октября, суббота 16:00 Интер 2:2 Болонья
    6 октября, пятница 21:45 Лечче 1:1 Сассуоло
    6 октября, пятница 19:30 Эмполи 0:0 Удинезе
    Италия. Серия А (2023/2024), 7 тур
    2 октября, понедельник 21:45 Фиорентина 3:0 Кальяри
    2 октября, понедельник 19:30 Сассуоло 0:1 Монца
    2 октября, понедельник 19:30 Торино 0:0 Верона
    1 октября, воскресенье 21:45 Рома 2:0 Фрозиноне
    1 октября, воскресенье 19:00 Аталанта 0:0 Ювентус
    1 октября, воскресенье 16:00 Удинезе 2:2 Дженоа
    1 октября, воскресенье 13:30 Болонья 3:0 Эмполи
    30 сентября, суббота 21:45 Салернитана 0:4 Интер
    30 сентября, суббота 19:00 Милан 2:0 Лацио
    30 сентября, суббота 16:00 Лечче 0:4 Наполи
    Италия. Серия А (2023/2024), 6 тур
    28 сентября, четверг 21:45 Дженоа 4:1 Рома
    28 сентября, четверг 19:30 Фрозиноне 1:1 Фиорентина
    28 сентября, четверг 19:30 Монца 0:0 Болонья
    27 сентября, среда 21:45 Интер 1:2 Сассуоло
    27 сентября, среда 21:45 Лацио 2:0 Торино
    27 сентября, среда 21:45 Наполи 4:1 Удинезе
    27 сентября, среда 19:30 Кальяри 1:3 Милан
    27 сентября, среда 19:30 Эмполи 1:0 Салернитана
    27 сентября, среда 19:30 Верона 0:1 Аталанта
    26 сентября, вторник 21:45 Ювентус 1:0 Лечче
    Италия. Серия А (2023/2024), 5 тур
    24 сентября, воскресенье 21:45 Торино 1:1 Рома
    24 сентября, воскресенье 19:00 Болонья 0:0 Наполи
    24 сентября, воскресенье 16:00 Аталанта 2:0 Кальяри
    24 сентября, воскресенье 16:00 Удинезе 0:2 Фиорентина
    24 сентября, воскресенье 13:30 Эмполи 0:1 Интер
    23 сентября, суббота 21:45 Лацио 1:1 Монца
    23 сентября, суббота 19:00 Сассуоло 4:2 Ювентус
    23 сентября, суббота 16:00 Милан 1:0 Верона
    22 сентября, пятница 21:45 Лечче 1:0 Дженоа
    22 сентября, пятница 19:30 Салернитана 1:1 Фрозиноне
    Италия. Серия А (2023/2024), 4 тур
    18 сентября, понедельник 21:45 Верона 0:0 Болонья
    18 сентября, понедельник 19:30 Салернитана 0:3 Торино
    17 сентября, воскресенье 21:45 Рома 7:0 Эмполи
    17 сентября, воскресенье 19:00 Фиорентина 3:2 Аталанта
    17 сентября, воскресенье 16:00 Фрозиноне 4:2 Сассуоло
    17 сентября, воскресенье 16:00 Монца 1:1 Лечче
    17 сентября, воскресенье 13:30 Кальяри 0:0 Удинезе
    16 сентября, суббота 21:45 Дженоа 2:2 Наполи
    16 сентября, суббота 19:00 Интер 5:1 Милан
    16 сентября, суббота 16:00 Ювентус 3:1 Лацио
    Италия. Серия А (2023/2024), 3 тур
    3 сентября, воскресенье 21:45 Эмполи 0:2 Ювентус
    3 сентября, воскресенье 21:45 Лечче 2:0 Салернитана
    3 сентября, воскресенье 19:30 Интер 4:0 Фиорентина
    3 сентября, воскресенье 19:30 Торино 1:0 Дженоа
    2 сентября, суббота 21:45 Аталанта 3:0 Монца
    2 сентября, суббота 21:45 Наполи 1:2 Лацио
    2 сентября, суббота 19:30 Болонья 2:1 Кальяри
    2 сентября, суббота 19:30 Удинезе 0:0 Фрозиноне
    1 сентября, пятница 21:45 Рома 1:2 Милан
    1 сентября, пятница 19:30 Сассуоло 3:1 Верона
    Италия. Серия А (2023/2024), 2 тур
    28 августа, понедельник 21:45 Кальяри 0:2 Интер
    28 августа, понедельник 19:30 Салернитана 1:1 Удинезе
    27 августа, воскресенье 21:45 Лацио 0:1 Дженоа
    27 августа, воскресенье 21:45 Наполи 2:0 Сассуоло
    27 августа, воскресенье 19:30 Фиорентина 2:2 Лечче
    27 августа, воскресенье 19:30 Ювентус 1:1 Болонья
    26 августа, суббота 21:45 Верона 2:1 Рома
    26 августа, суббота 21:45 Милан 4:1 Торино
    26 августа, суббота 19:30 Фрозиноне 2:1 Аталанта
    26 августа, суббота 19:30 Монца 2:0 Эмполи
    Италия. Серия А (2023/2024), 1 тур
    21 августа, понедельник 21:45 Болонья 0:2 Милан
    21 августа, понедельник 19:30 Торино 0:0 Кальяри
    20 августа, воскресенье 21:45 Лечче 2:1 Лацио
    20 августа, воскресенье 21:45 Удинезе 0:3 Ювентус
    20 августа, воскресенье 19:30 Рома 2:2 Салернитана
    20 августа, воскресенье 19:30 Сассуоло 0:2 Аталанта
    19 августа, суббота 21:45 Дженоа 1:4 Фиорентина
    19 августа, суббота 21:45 Интер 2:0 Монца
    19 августа, суббота 19:30 Эмполи 0:1 Верона
    19 августа, суббота 19:30 Фрозиноне 1:3 Наполи
    ...Нет завершенных матчей
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