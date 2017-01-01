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Серия А 2026/2027 - история турнира
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Наполи
Интер
Аталанта
Ювентус
Интер
Милан
Ювентус
Аталанта
Наполи
Лацио
Интер
Милан
Милан
Интер
Наполи
Ювентус
Интер
Милан
Аталанта
Ювентус
Ювентус
Интер
Аталанта
Лацио
Ювентус
Наполи
Аталанта
Интер
Ювентус
Наполи
Рома
Интер
Ювентус
Рома
Наполи
Аталанта
Ювентус
Наполи
Рома
Интер
Ювентус
Рома
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