Аталанта
Бергамо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Распадори Д.
22 млн €
15.01.26 / 30.06.30
ЦФ Крстович Н.
25 млн €
20.08.25 / -
17 млн €
18.08.25 / 30.06.29
1 млн €
18.07.25 / 30.06.28
ЛВ Сулемана К.
17 млн €
02.07.25 / 30.06.29
АП Самарджич Л.
14,80 млн €
01.07.25 / 30.06.29
10 млн €
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Коссуну О.
20 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
АП Мальдини Д.
Аренда 1 млн €
27.01.26 / 30.06.26
Аренда 1 млн €
09.01.26 / 30.06.26
Аренда
01.09.25 / 28.01.26
ЦЗ Читтадини Д.
Аренда 50 тыс €
01.09.25 / 30.06.27
ПВ Палестра М.
Аренда 1,10 млн €
26.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Годфри Б.
Аренда 110 тыс €
22.08.25 / 02.01.26
ПП Куадрадо Х.
Свободный агент
06.08.25 / 01.07.26
ЦФ Ретеги М.
68,25 млн €
21.07.25 / -
ЛЗ Руджери М.
17 млн €
01.07.25 / 30.06.30
12 млн €
01.07.25 / 25.08.25
Болонья
Болонья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Хелланд Э.
7 млн €
16.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Хеггем Т.
7,50 млн €
15.08.25 / 30.06.29
Свободный агент
19.07.25 / -
ЦФ Иммобиле Ч.
Свободный агент
10.07.25 / 01.02.26
ВР Жилье Т.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Корацца Т.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Иммобиле Ч.
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦФ Карлссон Й.
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦП Фаббиан Д.
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ОП Урбански К.
700 тыс €
02.09.25 / 01.07.26
ЦФ Оквонкво О.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Корацца Т.
Аренда
01.09.25 / 30.01.26
ЦФ Карлссон Й.
Аренда
01.09.25 / 22.01.26
ЦЗ Эрлич М.
5 млн €
04.08.25 / 30.06.30
Аренда
01.08.25 / 30.06.26
ПВ Ндой Д.
42 млн €
31.07.25 / 30.06.30
500 тыс €
30.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Беукема С.
31 млн €
20.07.25 / 30.06.30
ЦФ Раймондо А.
Аренда
17.07.25 / 30.06.26
ЦП Пюухтия Н.
Аренда
16.07.25 / 30.06.26
ЛВ Канджано Д.
1 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Верона
Верона
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
5 млн €
02.02.26 / 01.07.26
2,50 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦФ Томич И.
Свободный агент
09.01.26 / -
ЦФ Томич И.
Свободный агент
07.01.26 / 30.06.29
Без клуба
Свободный агент
12.09.25 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
06.09.25 / 01.07.26
ЦП Мусрати А.
Аренда 2 млн €
29.08.25 / 30.06.26
ЦФ Орбан Д.
Аренда 500 тыс €
27.08.25 / 30.06.26
Аренда 500 тыс €
27.08.25 / 01.02.26
ЦЗ Нельссон В.
Аренда 650 тыс €
21.08.25 / 30.06.26
ПЗ Бельгали Р.
2 млн €
19.08.25 / 30.06.29
ЛЗ Брадарич Д.
750 тыс €
03.08.25 / 30.06.28
ЦП Сантьяго Й.
Свободный агент
24.07.25 / 30.06.28
Свободный агент
08.07.25 / 24.01.26
ЦП Бернед А.
2 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Кьеза М.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 07.07.26
ЛВ Митрович С.
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ПВ Тавсан Э.
1,50 млн €
16.01.26 / 30.06.30
ЦП Сантьяго Й.
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЛВ Митрович С.
Аренда
02.09.25 / 30.01.26
ЦФ Браф Д.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Ламбурд М.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Шарлис
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦФ Ласанья К.
?
21.08.25 / 30.06.27
ПВ Чачуа Д.
12,50 млн €
19.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Гиларди Д.
Аренда 2,50 млн €
02.08.25 / 30.06.26
ПВ Тавсан Э.
Аренда
16.07.25 / 14.01.26
АП Дуда О.
Свободный агент
16.07.25 / -
АП Прашелик М.
?
09.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Коппола Д.
11 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Берарди А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Давидович П.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 26.01.26
ПЗ Фараони Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 27.11.25
ЛП Лазович Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 12.10.25
Дженоа
Генуя
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Эстигард Л.
2,50 млн €
31.01.26 / -
АП Бальданци Т.
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Эстигард Л.
Аренда
29.07.25 / 30.01.26
ЦФ Коломбо Л.
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
Аренда
18.07.25 / 07.01.26
ЦП Гренбек А.
Аренда
01.07.25 / 30.01.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Бохинен Э.
1 млн €
02.02.26 / 30.06.28
Свободный агент
29.01.26 / -
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ПВ Вентурино Л.
Аренда
24.01.26 / 30.06.26
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / -
ЦП Бохинен Э.
Аренда
01.09.25 / 01.02.26
Аренда
31.08.25 / 25.01.26
ЦЗ Вольяччо А.
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦП Бадель М.
Завершил
Завершил
21.08.25 / -
ЦЗ Де Винтер К.
20 млн €
13.08.25 / 30.06.30
ЦП Ялчин Г.
Свободный агент
16.07.25 / 30.06.28
АП Араму М.
Без клуба
Свободный агент
14.07.25 / -
ЦЗ Маттурро А.
Аренда 500 тыс €
09.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Питтино Т.
Аренда
07.07.25 / 21.01.26
ЦФ Фавилли А.
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
АП Портанова М.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
ЛП Чиборра Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
13 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Балотелли М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Интер
Милан
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Станкович А.
23 млн €
29.06.26 / 30.06.31
ЦП Массолен Я.
3,50 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦЗ Аканджи М.
Аренда 1 млн €
01.09.25 / 30.06.26
8 млн €
01.07.25 / 18.08.25
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Массолен Я.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Паласиос Т.
Аренда
27.01.26 / 31.12.26
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
Аренда
08.01.26 / -
Аренда
07.01.26 / -
ЦФ Тареми М.
2 млн €
31.08.25 / 30.06.27
Аренда 1,50 млн €
25.08.25 / 29.01.26
17 млн €
18.08.25 / 30.06.29
ЦФ Эспозито С.
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ПВ Бьюкенан Т.
9 млн €
29.07.25 / 30.06.30
ОП Станкович А.
9,50 млн €
24.07.25 / 29.06.26
Аренда
22.07.25 / 30.06.26
Свободный агент
21.07.25 / -
Аренда
18.07.25 / 07.01.26
Аренда
17.07.25 / 28.01.26
ЦФ Сальседо Э.
Свободный агент
02.07.25 / 01.07.26
ЦФ Сатриано М.
4,75 млн €
01.07.25 / 16.01.26
ВР Станкович Ф.
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Кальяри
Кальяри
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Ратеринк О.
1,10 млн €
30.01.26 / 30.06.30
2 млн €
27.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Доссена А.
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЦФ Белотти А.
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Родригес Х.
4 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПВ Палестра М.
Аренда 1,10 млн €
26.08.25 / 30.06.26
ЦФ Эспозито С.
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ЦФ Кылыксой С.
Аренда 1 млн €
03.08.25 / 30.06.26
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЦП Фолоруншо М.
Аренда 500 тыс €
24.07.25 / 30.06.26
ЦФ Боррелли Д.
Свободный агент
10.07.25 / 30.06.29
12 млн €
01.07.25 / 25.08.25
ВР Каприле Э.
8 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Гаэтано Д.
6,20 млн €
01.07.25 / 09.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Лувумбо З.
Аренда 300 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Луперто С.
4,60 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦЗ Ди Пардо А.
200 тыс €
29.01.26 / 30.06.29
АП Кавуоти Н.
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
ЦП Рог М.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 05.03.26
ВР Радунович Б.
Аренда
04.01.26 / 30.06.26
25 млн €
25.08.25 / 30.06.30
ЛП Янкто Я.
Завершил
Завершил
21.08.25 / -
ЦЗ Ветеска М.
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ВР Скуффет С.
900 тыс €
23.07.25 / -
ЦЗ Паломино Х.
Свободный агент
16.07.25 / 31.12.26
ЛЗ Ауджелло Т.
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ЦП Макумбу А.
1,50 млн €
02.07.25 / -
ЦФ Мутандва К.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Виола Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Комо
Комо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Карлос Д.
Аренда 2,80 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ВР Чавлина Н.
Аренда 150 тыс €
29.08.25 / 30.06.26
ОП Перроне М.
13 млн €
18.07.25 / -
ПВ Аддаи Д.
14 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ЛВ Родригес Х.
22,50 млн €
02.07.25 / 30.06.30
ЦП Батурина М.
18 млн €
01.07.25 / 30.06.30
5 млн €
01.07.25 / 30.06.28
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Доссена А.
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
АП Верди С.
Свободный агент
02.01.26 / 01.07.26
ПВ Балле С.
?
12.09.25 / -
АП Алли Д.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦФ Белотти А.
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ПЗ Кассандро Т.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Джек Ф.
Аренда
01.09.25 / 02.02.26
Аренда
30.08.25 / 30.06.26
Аренда
29.08.25 / 29.01.26
ОП Абильдгор О.
2,50 млн €
19.08.25 / -
ЦП Браунедер М.
Аренда
05.08.25 / 30.06.26
ПВ Стрефецца Г.
8 млн €
31.07.25 / 30.06.29
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ПВ Йовине А.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
АП Верди С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Беллемо А.
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
ВР Рейна П.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Кремонезе
Кремона
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Луперто С.
4,60 млн €
02.02.26 / 30.06.30
АП Сармиенто Й.
Аренда
01.09.25 / 23.01.26
ЦФ Мумбанья Ф.
Аренда 300 тыс €
31.08.25 / 30.06.26
ЦФ Санабрия А.
2,50 млн €
21.08.25 / 30.06.28
Свободный агент
13.08.25 / 01.07.26
Аренда 500 тыс €
11.08.25 / 30.06.26
3 млн €
29.07.25 / 30.06.28
ЛВ Дзербин А.
Аренда 250 тыс €
29.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Пеццелла Д.
2 млн €
25.07.25 / 30.06.28
ПЗ Флориани Р.
Аренда
14.07.25 / 30.06.26
3,30 млн €
01.07.25 / -
ВР Фулиньяти А.
1,40 млн €
01.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Саро Д.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦП Валоти М.
?
15.01.26 / 01.07.26
ЦФ Де Лука М.
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Серникола Л.
Аренда
03.01.26 / 30.06.26
ВР Саро Д.
Аренда
01.09.25 / 29.01.26
ЦФ Тсаджут Ф.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
?
29.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Моретти Л.
Аренда
25.08.25 / 01.02.26
ВР Таннандер Я.
Свободный агент
25.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Раванелли Л.
?
11.08.25 / -
Аренда
07.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Куальята Д.
?
30.07.25 / -
ВР Фулиньяти А.
Аренда
29.07.25 / 30.06.26
Завершил
Завершил
25.07.25 / -
ЦЗ Лочошвили Л.
1 млн €
12.07.25 / 02.07.26
АП Фаллетти С.
Свободный агент
09.07.25 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Юнгдаль А.
1 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ВР Сарр М.
200 тыс €
01.07.25 / -
Лацио
Рим
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Мальдини Д.
Аренда 1 млн €
27.01.26 / 30.06.26
ВР Мотта Э.
1,20 млн €
27.01.26 / 30.06.30
ОП Ровелла Н.
17 млн €
01.07.25 / -
3,43 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Тавареш Н.
5 млн €
01.07.25 / 30.06.29
4 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Антонио М.
4,20 млн €
02.03.26 / 31.12.30
ЛЗ Каменович Д.
Свободный агент
17.01.26 / 30.06.26
ЦП Гендузи М.
28 млн €
08.01.26 / 30.06.30
29 млн €
05.01.26 / 30.06.30
ЛВ Гонсалес Д.
1,20 млн €
04.01.26 / 01.07.26
Свободный агент
21.08.25 / 02.02.26
ЦЗ Руджери Ф.
Свободный агент
13.08.25 / 30.06.28
ПЗ Флориани Р.
Аренда
14.07.25 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 06.09.25
ВР Андерсон А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Лечче
Лечче
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
3 млн €
09.01.26 / 30.06.29
ЛВ Соттиль Р.
Аренда 500 тыс €
10.08.25 / 30.06.26
ЦФ Камарда Ф.
Аренда
07.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Моренте Т.
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.28
ПЗ Жилберт Ф.
Свободный агент
28.01.26 / 30.06.26
ПЗ Жилберт Ф.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦФ Крстович Н.
25 млн €
20.08.25 / -
ЦЗ Эспозито С.
Аренда
11.08.25 / 30.06.26
ЦФ Бурнете Р.
Аренда
29.07.25 / 30.06.26
3 млн €
29.07.25 / 30.06.28
ЦФ Родригес П.
1,20 млн €
18.07.25 / 30.06.29
ЦФ Перссон Д.
?
09.07.25 / 31.12.26
ПЗ Лемменс М.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Гонсалес Ж.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ПВ Корфицен Й.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛВ Сансоне Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Милан
Милан
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Фуллкруг Н.
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Одогу Д.
7 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПЗ Атекаме З.
10 млн €
15.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Де Винтер К.
20 млн €
13.08.25 / 30.06.30
17 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ЦП Шарубин А.
Свободный агент
18.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Дзероли К.
Аренда
07.01.26 / 30.06.26
ЦП Беннасер И.
Аренда
05.09.25 / 30.06.26
ПВ Чуквуэзе С.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Хименес А.
Аренда 1,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Флоренци А.
Завершил
Завершил
27.08.25 / -
ЦФ Лазетич М.
Свободный агент
18.08.25 / -
ПЗ Калабрия Д.
Свободный агент
17.08.25 / 30.06.28
Аренда 500 тыс €
11.08.25 / 30.06.26
ЦФ Коломбо Л.
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
1 млн €
18.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Эрнандес Т.
25 млн €
10.07.25 / -
ЦФ Камарда Ф.
Аренда
07.07.25 / 30.06.26
Наполи
Неаполь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Хойлунд Р.
Аренда 6 млн €
01.09.25 / 30.06.26
АП Эльмас Э.
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Гутьеррес М.
18 млн €
19.08.25 / -
Аренда 15 млн €
26.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Беукема С.
31 млн €
20.07.25 / 30.06.30
9 млн €
01.07.25 / 30.06.30
АП Де Брюйне К.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
6 млн €
09.02.26 / -
Аренда 250 тыс €
31.01.26 / 30.06.26
Аренда 2 млн €
23.01.26 / 30.06.26
ЦП Ланг Н.
Аренда 2 млн €
23.01.26 / 30.06.26
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
Аренда 200 тыс €
01.09.25 / 21.01.26
ПЗ Дзаноли А.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Распадори Д.
22 млн €
11.08.25 / 15.01.26
Аренда 1,35 млн €
07.08.25 / 30.06.26
ОП Каюсте Й.
Аренда 1,20 млн €
07.08.25 / 30.06.26
ЦФ Осимхен В.
75 млн €
31.07.25 / -
ЛВ Дзербин А.
Аренда 250 тыс €
29.07.25 / 30.06.26
ЦП Фолоруншо М.
Аренда 500 тыс €
24.07.25 / 30.06.26
АП Линдстрем Й.
Аренда 1,50 млн €
23.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Марин Р.
Аренда 1 млн €
03.07.25 / 30.06.26
ПЗ Меццони Ф.
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Каприле Э.
8 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Гаэтано Д.
6,20 млн €
01.07.25 / 09.07.26
Парма
Парма
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Стрефецца Г.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Эльфеге Н.
2 млн €
30.01.26 / 30.06.30
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ВР Гуаита В.
Без клуба
Свободный агент
22.11.25 / 23.01.26
ЦП Кремаски Б.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Аренда
29.08.25 / 29.01.26
АП Ористанио Г.
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЦП Серенсен О.
8,10 млн €
13.08.25 / 30.06.30
ЦП Ордоньес К.
8,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Бенедичак А.
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ВР Гуаита В.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / -
ЛЗ Левик М.
4 млн €
20.01.26 / 30.06.30
?
08.09.25 / 30.06.28
ЦФ Шарпантье Г.
Свободный агент
08.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Балог Б.
Аренда
08.09.25 / -
ЦЗ Балог Б.
Аренда
07.09.25 / 30.06.26
ЦП Куда Р.
Аренда
11.08.25 / 22.01.26
ПВ Партипило А.
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Осорио Й.
Свободный агент
07.08.25 / 01.01.26
15 млн €
04.08.25 / 30.06.30
ЛВ Михаила В.
2 млн €
18.07.25 / -
ВР Марконе Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Пиза
Пиза
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Айлинг С.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
3 млн €
30.01.26 / 30.06.29
ПЗ Лойола Ф.
Аренда 1,50 млн €
20.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Божинов Р.
5 млн €
14.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Божинов Р.
?
13.01.26 / -
ЦФ Дуросинми Р.
9 млн €
08.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Альбиоль Р.
Без клуба
Свободный агент
02.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Альбиоль Р.
Свободный агент
02.09.25 / -
Аренда
01.09.25 / 28.01.26
АП Перейра Л.
Аренда 500 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Мейстер Х.
4 млн €
10.08.25 / 30.06.28
Аренда 1 млн €
07.08.25 / 30.01.26
ПП Куадрадо Х.
Свободный агент
06.08.25 / 01.07.26
ВР Скуффет С.
900 тыс €
23.07.25 / -
Аренда
22.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Лусуарди М.
500 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Лусуарди М.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Вигнато Э.
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Эстевеш Т.
Аренда
25.01.26 / 30.06.26
ПВ Вигнато Э.
Аренда
08.09.25 / 30.01.26
ЦЗ Рус А.
Свободный агент
02.09.25 / 30.06.27
ЦЗ Рус А.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦФ Линд А.
Аренда 300 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ВР Гуаданьо Й.
Без клуба
Свободный агент
28.08.25 / -
ПВ Трамони Л.
Свободный агент
27.07.25 / 03.02.26
Рома
Рим
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Сарагоса Б.
Аренда 2 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Вентурино Л.
Аренда
24.01.26 / 30.06.26
ЦФ Мален Д.
Аренда 2 млн €
16.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Цимикас К.
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
6,60 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ЦФ Бэйли Л.
Аренда 3 млн €
20.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Гиларди Д.
Аренда 2,50 млн €
02.08.25 / 30.06.26
ЦФ Фергюсон Э.
Аренда 3 млн €
23.07.25 / 30.06.26
23,50 млн €
20.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Сангаре Б.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Абрахам Т.
15 млн €
26.01.26 / -
АП Бальданци Т.
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦП Бове Э.
Без клуба
Свободный агент
17.01.26 / -
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЛВ Черубини Л.
Аренда
21.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Кумбула М.
Аренда
18.08.25 / 30.06.26
950 тыс €
04.08.25 / 30.06.29
Аренда 500 тыс €
03.08.25 / 30.06.26
ЦП Маннини М.
Аренда
01.08.25 / 30.06.26
ВР Боер П.
?
01.08.25 / 30.06.27
ЦФ Шомуродов Э.
Аренда 3 млн €
10.07.25 / 30.06.26
ОП Паредес Л.
3 млн €
10.07.25 / 31.12.28
ЦЗ Хуммельс М.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
8 млн €
01.07.25 / 18.08.25
ЦП Ле Фе Э.
23 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Абрахам Т.
Аренда 2 млн €
01.07.25 / 25.01.26
Сассуоло
Сассуоло
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ПЗ Кулибали В.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Аренда 200 тыс €
01.09.25 / 21.01.26
ЦП Вранкс А.
Аренда 420 тыс €
22.08.25 / 30.06.26
ВР Мурич А.
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Валюкевич С.
Аренда 1 млн €
25.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Пьерини Н.
Аренда 250 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ПЗ Пас Й.
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЦФ Калигара Ф.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Миссори Ф.
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ЦФ Альварес А.
Аренда
27.08.25 / 30.06.26
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Руан
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ЦП Абубакар С.
?
18.07.25 / -
АП Д'Андреа Л.
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
ВР Консильи А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
Торино
Турин
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
6 млн €
09.02.26 / -
ЦФ Куленович С.
Аренда 500 тыс €
31.01.26 / 30.06.26
Аренда 250 тыс €
31.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Чока
Аренда 1,50 млн €
26.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Обрадор Р.
Аренда
19.01.26 / 30.06.26
Аренда 1,50 млн €
25.08.25 / 29.01.26
Аренда 1,35 млн €
07.08.25 / 30.06.26
ПВ Абухляль З.
8 млн €
29.07.25 / 30.06.29
ВР Исраэль Ф.
4 млн €
27.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Исмайли А.
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
РФ Анджорин Ф.
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
3,50 млн €
01.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Бираги К.
100 тыс €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Схюрс П.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / 01.07.26
ПЗ Дембеле А.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Масина А.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
Аренда
14.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Н'Гессан А.
1 млн €
05.09.25 / 01.07.26
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Санабрия А.
2,50 млн €
21.08.25 / 30.06.28
ЦП Линетти К.
Свободный агент
14.08.25 / -
?
08.08.25 / 30.06.26
Аренда 15 млн €
26.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Н'Гессан А.
Аренда
25.07.25 / 04.09.25
ЦЗ Валюкевич С.
Аренда 1 млн €
25.07.25 / 30.06.26
ПЗ Байейе Б.
Без клуба
Свободный агент
06.07.25 / 14.01.26
ЛВ Карамо Я.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.09.25
Удинезе
Удине
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Арисала Х.
3 млн €
06.01.26 / 30.06.30
АП Дзаньоло Н.
Аренда 2,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Дзаноли А.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Букса А.
5 млн €
26.08.25 / 30.06.29
4 млн €
05.08.25 / 30.06.30
3 млн €
02.08.25 / -
ЦЗ Бертола Н.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
?
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Модешту Р.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Балларини М.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ПЗ Эстевеш Г.
?
30.01.26 / 30.06.28
ЦФ Бреннер
5 млн €
28.01.26 / 31.12.29
ЦФ Санчес А.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
АП Пафунди С.
Аренда
22.08.25 / 30.06.26
ЦФ Бреннер
Аренда
21.08.25 / 31.12.25
ЦЗ Джаннетти Л.
?
13.08.25 / 30.06.27
ПЗ Эстевеш Г.
Аренда
22.07.25 / 27.01.26
АП Самарджич Л.
14,80 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Фиорентина
Флоренция
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Фаббиан Д.
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЛВ Харрисон Д.
Аренда 1 млн €
19.01.26 / 30.06.26
Аренда 1 млн €
09.01.26 / 30.06.26
ЛВ Соломон М.
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
Аренда 1 млн €
30.08.25 / 28.01.26
25 млн €
25.08.25 / 30.06.30
ВР Леццерини Л.
Свободный агент
01.08.25 / -
ЦФ Джеко Э.
Свободный агент
10.07.25 / 22.01.26
ЦП Фаццини Я.
10 млн €
01.07.25 / 30.06.30
АП Фаджоли Н.
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
13 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ричардсон А.
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦП Инфантино Д.
Аренда
14.01.26 / -
ЦЗ Мари П.
2 млн €
11.01.26 / 01.07.26
ЦП Крастев Д.
Свободный агент
08.01.26 / -
Аренда
07.01.26 / 30.06.26
ЦП Инфантино Д.
Аренда
03.01.26 / 31.12.26
ЦФ Белтран Л.
Аренда 900 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Брекало Й.
Свободный агент
21.08.25 / 02.02.26
ЛВ Соттиль Р.
Аренда 500 тыс €
10.08.25 / 30.06.26
Аренда 170 тыс €
02.08.25 / 31.12.25
ЛВ Каприни М.
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
АП Аматуччи Л.
Аренда
20.07.25 / 30.06.26
ЦП Шарубин А.
Свободный агент
18.07.25 / 30.06.26
ЦФ Дистефано Ф.
Аренда
14.07.25 / 30.06.26
28,10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Амрабат С.
12 млн €
01.07.25 / -
ПЗ Феррарини Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 16.09.25
Ювентус
Турин
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Жегрова Э.
15,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Опенда Л.
Аренда 3,25 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Консейсау Ф.
32 млн €
22.07.25 / 30.06.30
28,10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
14,30 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ругани Д.
Аренда 500 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ОП Луис Д.
Аренда 2 млн €
28.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Гонсалес Ф.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Аренда 950 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Савона Н.
13 млн €
30.08.25 / 30.06.30
ОП Луис Д.
Аренда 2,85 млн €
21.08.25 / 27.01.26
ЛВ Мбангула С.
10 млн €
23.07.25 / 30.06.30
АП Фаджоли Н.
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ОП Ровелла Н.
17 млн €
01.07.25 / -
4,10 млн €
01.07.25 / 01.07.26
4 млн €
01.07.25 / -
ПЗ Де Шильо М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -