Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное Календарь Таблица Результаты Новости Бомбардиры Статистика Трансферы Команды Тренеры Судьи Стадионы Статьи История
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Трансферы Серии А

Аталанта
Бергамо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Распадори Д.
Атлетико
22 млн €
15.01.26 / 30.06.30
ПВ Муса Ю.
Милан
Аренда 4 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Крстович Н.
Лечче
25 млн €
20.08.25 / -
ЛЗ Залевски Н.
Интер
17 млн €
18.08.25 / 30.06.29
ВР Спортиелло М.
Милан
1 млн €
18.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Аганор О.
Дженоа
17 млн €
04.07.25 / 30.06.28
ЛВ Сулемана К.
Саутгемптон
17 млн €
02.07.25 / 30.06.29
АП Самарджич Л.
Удинезе
14,80 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Брешианини М.
Фрозиноне
10 млн €
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Коссуну О.
Байер
20 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Лукман А.
Атлетико
35 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦЗ Бонфанти Д.
Про Верчелли
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
АП Мальдини Д.
Лацио
Аренда 1 млн €
27.01.26 / 30.06.26
ОП Сулемана
Кальяри
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Годфри Б.
Брондбю
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
ЦП Брешианини М.
Фиорентина
Аренда 1 млн €
09.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Бонфанти Д.
Пиза
Аренда
01.09.25 / 28.01.26
ОП Сулемана
Болонья
Аренда 500 тыс €
01.09.25 / 20.01.26
ЦЗ Читтадини Д.
Фрозиноне
Аренда 50 тыс €
01.09.25 / 30.06.27
ЦФ Туре Э.
Бешикташ
Аренда 3 млн €
26.08.25 / 30.06.26
ПВ Палестра М.
Кальяри
Аренда 1,10 млн €
26.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Годфри Б.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда 110 тыс €
22.08.25 / 02.01.26
ЦЗ Толой Р.
Сан-Паулу
Свободный агент
15.08.25 / 31.12.26
ПП Куадрадо Х.
Пиза
Свободный агент
06.08.25 / 01.07.26
ЦФ Ретеги М.
Аль-Кадисия
68,25 млн €
21.07.25 / -
ЛЗ Руджери М.
Атлетико
17 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦФ Пикколи Р.
Кальяри
12 млн €
01.07.25 / 25.08.25
ЦП Адопо М.
Кальяри
3,80 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Болонья
Болонья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Мариу Ж.
Ювентус
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ОП Сом С.
Фиорентина
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Хелланд Э.
Бранн
7 млн €
16.01.26 / 30.06.30
ОП Сулемана
Аталанта
Аренда 500 тыс €
01.09.25 / 20.01.26
ЛВ Роу Д.
Марсель
17 млн €
24.08.25 / 30.06.29
ПВ Цортеа Н.
Кальяри
7,50 млн €
20.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Хеггем Т.
Вест Бромвич
7,50 млн €
15.08.25 / 30.06.29
ЦП Побега Т.
Милан
Аренда 1 млн €
22.07.25 / 30.06.26
ПВ Бернардески Ф.
Торонто
Свободный агент
19.07.25 / -
ЦФ Иммобиле Ч.
Бешикташ
Свободный агент
10.07.25 / 01.02.26
ЦЗ Витик М.
Спарта
11 млн €
06.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Казале Н.
Лацио
6,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ВР Жилье Т.
Универсидад Католика
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Хольм Э.
Ювентус
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Корацца Т.
Чезена
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Иммобиле Ч.
Париж
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦФ Карлссон Й.
Утрехт
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Пош С.
Майнц
Аренда
22.01.26 / -
ЦЗ Пош С.
Комо
5,50 млн €
21.01.26 / 30.06.29
ЦП Фаббиан Д.
Фиорентина
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Соса Х.
Коло-Коло
Аренда
02.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Илич М.
Андерлехт
Аренда
08.09.25 / 30.06.26
ОП Урбански К.
Легия
700 тыс €
02.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Пош С.
Комо
Аренда 500 тыс €
01.09.25 / 20.01.26
ЦФ Оквонкво О.
Пескара
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Корацца Т.
Пескара
Аренда
01.09.25 / 30.01.26
ЦФ Карлссон Й.
Абердин
Аренда
01.09.25 / 22.01.26
ЦЗ Эрлич М.
Мидтьюлланд
5 млн €
04.08.25 / 30.06.30
ЦП Эбишер М.
Пиза
Аренда
03.08.25 / 30.06.26
ОП Эль-Аззузи У.
Осер
Аренда
01.08.25 / 30.06.26
ПВ Ндой Д.
Ноттингем Форест
42 млн €
31.07.25 / 30.06.30
ЦП Бальдюрссон А.
Касымпаша
500 тыс €
30.07.25 / 30.06.28
ВР Жилье Т.
Монреаль
Аренда
24.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Беукема С.
Наполи
31 млн €
20.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Соса Х.
Санта-Фе
Аренда
19.07.25 / 31.12.25
ЦФ Раймондо А.
Фрозиноне
Аренда
17.07.25 / 30.06.26
ЦП Пюухтия Н.
Модена
Аренда
16.07.25 / 30.06.26
ЛВ Канджано Д.
Пескара
1 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Верона
Верона
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Белла Кочап А.
Саутгемптон
5 млн €
02.02.26 / 01.07.26
ЦЗ Эдмундссон А.
Висла Плоцк
2,50 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦФ Боуи К.
Хиберниан
6 млн €
30.01.26 / 30.06.30
ЦП Ловрич З.
Удинезе
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ПЗ Лирола П.
Марсель
Свободный агент
18.01.26 / 01.07.26
ЦФ Томич И.
Атлетико Минейро
Свободный агент
09.01.26 / -
ЦФ Томич И.
Атлетико Минейро
Свободный агент
07.01.26 / 30.06.29
ЦП Гальярдини Р.
Без клуба
Свободный агент
12.09.25 / 01.07.26
ЦП Акпа Акпро Ж.
Без клуба
Свободный агент
06.09.25 / 01.07.26
ЦП Мусрати А.
Бешикташ
Аренда 2 млн €
29.08.25 / 30.06.26
ЦФ Орбан Д.
Хоффенхайм
Аренда 500 тыс €
27.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Белла Кочап А.
Саутгемптон
Аренда 500 тыс €
27.08.25 / 01.02.26
ЦЗ Нельссон В.
Галатасарай
Аренда 650 тыс €
21.08.25 / 30.06.26
ПЗ Бельгали Р.
Мехелен
2 млн €
19.08.25 / 30.06.29
ЛЗ Брадарич Д.
Салернитана
750 тыс €
03.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Нуньес У.
Сельта
Аренда
25.07.25 / 24.01.26
ЦП Сантьяго Й.
Хетафе
Свободный агент
24.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Эбосс Э.
Удинезе
Аренда
15.07.25 / 02.02.26
ЦФ Гиоване
Коринтианс
Свободный агент
08.07.25 / 24.01.26
ЦФ Сарр А.
Лион
3,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Ниасс Ш.
Янг Бойз
3,50 млн €
01.07.25 / -
ЦП Бернед А.
Лозанна-Спорт
2 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Кьеза М.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 07.07.26
ЛВ Сиссе А.
Милан
8 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЛВ Митрович С.
Астерас
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦФ Гиоване
Наполи
2 млн €
24.01.26 / 30.06.30
ПВ Тавсан Э.
Самсунспор
1,50 млн €
16.01.26 / 30.06.30
ЦП Сантьяго Й.
Арука
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЛВ Митрович С.
Экселсиор
Аренда
02.09.25 / 30.01.26
ЦФ Браф Д.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦФ Роша Ливраменто Д.
Каза Пиа
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Ламбурд М.
Реджана 1919
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Шарлис
Реджана 1919
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦФ Ласанья К.
Падова
?
21.08.25 / 30.06.27
ПВ Чачуа Д.
Вулверхэмптон
12,50 млн €
19.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Гиларди Д.
Рома
Аренда 2,50 млн €
02.08.25 / 30.06.26
ЛВ Сиссе А.
Катанцаро
Аренда
31.07.25 / 01.02.26
ЦЗ Гюнтер К.
Аль-Охдуд
Свободный агент
22.07.25 / 30.06.26
ПВ Тавсан Э.
Реджана 1919
Аренда
16.07.25 / 14.01.26
АП Дуда О.
Аль-Иттифак
Свободный агент
16.07.25 / -
ЦЗ Патрик Л.
Эштрела
?
10.07.25 / 30.06.28
АП Прашелик М.
Краковия
?
09.07.25 / 30.06.28
ЦФ Анри Т.
Стандард
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Коппола Д.
Брайтон
11 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Берарди А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Давидович П.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 26.01.26
ПЗ Фараони Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 27.11.25
ЛП Лазович Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 12.10.25
Дженоа
Генуя
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Эстигард Л.
Ренн
2,50 млн €
31.01.26 / -
АП Бальданци Т.
Рома
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Зеттерстрем Н.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ВР Бейлов Д.
Фейеноорд
Свободный агент
20.01.26 / 30.06.26
ЛВ Корне М.
Вест Хэм
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Онана Ж.
Бешикташ
Аренда 500 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Эстигард Л.
Ренн
Аренда
29.07.25 / 30.01.26
ЦФ Коломбо Л.
Милан
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
АП Карбони В.
Интер
Аренда
18.07.25 / 07.01.26
ЦП Гренбек А.
Ренн
Аренда
01.07.25 / 30.01.26
ЦП Станчу Н.
Дамак
Свободный агент
01.07.25 / 29.01.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Бохинен Э.
Венеция
1 млн €
02.02.26 / 30.06.28
ЦП Торсбю М.
Кремонезе
2,20 млн €
02.02.26 / -
ЦП Станчу Н.
Далянь Йингбо
Свободный агент
29.01.26 / -
ЦФ Анкейе Д.
Красава ЕНИ
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ПВ Вентурино Л.
Рома
Аренда
24.01.26 / 30.06.26
ЦФ Анкейе Д.
Красава ЕНИ
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
ЦП Станчу Н.
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / -
ЦП Бохинен Э.
Венеция
Аренда
01.09.25 / 01.02.26
ЦФ Анкейе Д.
Виртус Энтелла
Аренда
31.08.25 / 25.01.26
ЦЗ Вольяччо А.
ПАОК
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦП Бадель М.
Завершил
Завершил
21.08.25 / -
ЦЗ Де Винтер К.
Милан
20 млн €
13.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Бани М.
Палермо
1,50 млн €
27.07.25 / 30.06.28
ЦП Ялчин Г.
Аланьяспор
Свободный агент
16.07.25 / 30.06.28
АП Араму М.
Без клуба
Свободный агент
14.07.25 / -
ЦЗ Маттурро А.
Леванте
Аренда 500 тыс €
09.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Питтино Т.
Мантова
Аренда
07.07.25 / 21.01.26
ЛЗ Аганор О.
Аталанта
17 млн €
04.07.25 / 30.06.28
ЦФ Фавилли А.
Авеллино
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
АП Портанова М.
Реджана 1919
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
ЛП Чиборра Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПВ Гюдмюндссон А.
Фиорентина
13 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Балотелли М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Интер
Милан
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Станкович А.
Брюгге
23 млн €
29.06.26 / 30.06.31
ЦП Массолен Я.
Модена
3,50 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦЗ Аканджи М.
Манчестер Сити
Аренда 1 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Диуф А.
Ланс
20 млн €
22.08.25 / 30.06.30
ЦФ Бонни А.
Парма
23 млн €
05.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Залевски Н.
Рома
8 млн €
01.07.25 / 18.08.25
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Массолен Я.
Модена
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ОП Асллани К.
Бешикташ
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦФ Карбони Ф.
Парма
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Паласиос Т.
Эстудиантес
Аренда
27.01.26 / 31.12.26
АП Карбони В.
Расинг Клуб
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
АП Карбони В.
Расинг Клуб
Аренда
08.01.26 / -
АП Карбони В.
Расинг Клуб
Аренда
07.01.26 / -
ПЗ Павар Б.
Марсель
Аренда 2,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Тареми М.
Олимпиакос
2 млн €
31.08.25 / 30.06.27
ОП Асллани К.
Торино
Аренда 1,50 млн €
25.08.25 / 29.01.26
ЛЗ Залевски Н.
Аталанта
17 млн €
18.08.25 / 30.06.29
ЦФ Эспозито С.
Кальяри
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ПВ Бьюкенан Т.
Вильярреал
9 млн €
29.07.25 / 30.06.30
ОП Станкович А.
Брюгге
9,50 млн €
24.07.25 / 29.06.26
АП Акинсанмиро Э.
Пиза
Аренда
22.07.25 / 30.06.26
ЦФ Арнаутович М.
Црвена Звезда
Свободный агент
21.07.25 / -
АП Карбони В.
Дженоа
Аренда
18.07.25 / 07.01.26
ЦФ Карбони Ф.
Эмполи
Аренда
17.07.25 / 28.01.26
ЦФ Сальседо Э.
ОФИ
Свободный агент
02.07.25 / 01.07.26
ЦФ Сатриано М.
Ланс
4,75 млн €
01.07.25 / 16.01.26
ВР Станкович Ф.
Венеция
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Кальяри
Кальяри
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Ратеринк О.
Де Графсхап
1,10 млн €
30.01.26 / 30.06.30
ЛВ Альбаррасин А.
Бостон Ривер
2 млн €
27.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Доссена А.
Комо
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ОП Сулемана
Аталанта
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Зе Педру
Порту
2 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЦФ Белотти А.
Комо
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Родригес Х.
Пеньяроль
4 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПВ Палестра М.
Аталанта
Аренда 1,10 млн €
26.08.25 / 30.06.26
ЦФ Эспозито С.
Интер
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ЦФ Кылыксой С.
Бешикташ
Аренда 1 млн €
03.08.25 / 30.06.26
ЦП Маццителли Л.
Комо
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЦП Фолоруншо М.
Наполи
Аренда 500 тыс €
24.07.25 / 30.06.26
ЦФ Боррелли Д.
Брешиа
Свободный агент
10.07.25 / 30.06.29
ЦФ Пикколи Р.
Аталанта
12 млн €
01.07.25 / 25.08.25
ЦП Адопо М.
Аталанта
3,80 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ВР Каприле Э.
Наполи
8 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Гаэтано Д.
Наполи
6,20 млн €
01.07.25 / 09.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Лувумбо З.
Мальорка
Аренда 300 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Луперто С.
Кремонезе
4,60 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ОП Прати М.
Торино
Аренда 300 тыс €
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Ди Пардо А.
Сампдория
200 тыс €
29.01.26 / 30.06.29
АП Кавуоти Н.
Бари
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
ЦП Рог М.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 05.03.26
ВР Радунович Б.
Про Верчелли
Аренда
04.01.26 / 30.06.26
ЦФ Пикколи Р.
Фиорентина
25 млн €
25.08.25 / 30.06.30
ЛП Янкто Я.
Завершил
Завершил
21.08.25 / -
ПВ Цортеа Н.
Болонья
7,50 млн €
20.08.25 / 30.06.29
ЦФ Прелец Н.
Оксфорд
Аренда
02.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Ветеска М.
Коджаэлиспор
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЦП Марин Р.
АЕК
1,70 млн €
23.07.25 / 30.06.28
ВР Скуффет С.
Пиза
900 тыс €
23.07.25 / -
ЦЗ Паломино Х.
Тальерес де Кордоба
Свободный агент
16.07.25 / 31.12.26
ВР Шерри А.
Фрозиноне
Аренда
10.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Ауджелло Т.
Палермо
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ЦП Макумбу А.
Самсунспор
1,50 млн €
02.07.25 / -
ЦФ Мутандва К.
Рид
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Хацидиакос П.
Копенгаген
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Виола Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Комо
Комо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Пош С.
Болонья
5,50 млн €
21.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Пош С.
Болонья
Аренда 500 тыс €
01.09.25 / 20.01.26
ЦЗ Карлос Д.
Фенербахче
Аренда 2,80 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ВР Чавлина Н.
Динамо Загреб
Аренда 150 тыс €
29.08.25 / 30.06.26
ЦФ Мората А.
Милан
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ОП Перроне М.
Манчестер Сити
13 млн €
18.07.25 / -
ПВ Кюн Н.
Селтик
19 млн €
11.07.25 / 30.06.29
ПВ Аддаи Д.
АЗ Алкмаар
14 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ЛВ Родригес Х.
Бетис
22,50 млн €
02.07.25 / 30.06.30
ЦП Батурина М.
Динамо Загреб
18 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Валье А.
Барселона
6 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ ван дер Бремпт И.
Зальцбург
5 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Маццителли Л.
Фрозиноне
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Черри А.
Чезена
?
02.02.26 / 10.07.26
ЦЗ Джек Ф.
Катанцаро
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Кутроне П.
Монца
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Пош С.
Майнц
Аренда 200 тыс €
22.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Доссена А.
Кальяри
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Сала М.
Авеллино
?
02.01.26 / 30.06.28
АП Верди С.
Зюйдтироль
Свободный агент
02.01.26 / 01.07.26
ПВ Балле С.
Антальяспор
?
12.09.25 / -
АП Алли Д.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
АП Коне Б.
Фрозиноне
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Белотти А.
Кальяри
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ПЗ Кассандро Т.
Катанцаро
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Энгельхардт Я.
Боруссия М
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Джек Ф.
Про Верчелли
Аренда
01.09.25 / 02.02.26
ЦФ Габриеллони А.
Юве Стабиа
Аренда
30.08.25 / 30.06.26
ЦФ Кутроне П.
Парма
Аренда
29.08.25 / 29.01.26
ПВ Джасим А.
Аль-Нажма
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ОП Абильдгор О.
Сампдория
2,50 млн €
19.08.25 / -
ЦП Браунедер М.
Бари
Аренда
05.08.25 / 30.06.26
ПВ Стрефецца Г.
Олимпиакос
8 млн €
31.07.25 / 30.06.29
ЦП Маццителли Л.
Кальяри
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЛВ Фадера А.
Сассуоло
Аренда 1 млн €
28.07.25 / 30.06.26
ВР Аудеро Э.
Кремонезе
Аренда
27.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Иоанну Н.
Сампдория
1,50 млн €
01.07.25 / 31.01.26
ПВ Йовине А.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
АП Верди С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Беллемо А.
Сампдория
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
ВР Рейна П.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Кремонезе
Кремона
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Луперто С.
Кальяри
4,60 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦП Торсбю М.
Дженоа
2,20 млн €
02.02.26 / -
ЦП Мале Ю.
Лечче
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦФ Джурич М.
Парма
1,10 млн €
27.01.26 / 30.06.27
ЦФ Варди Д.
Лестер
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Файе М.
Ренн
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Сармиенто Й.
Брайтон
Аренда
01.09.25 / 23.01.26
ЦФ Мумбанья Ф.
Марсель
Аренда 300 тыс €
31.08.25 / 30.06.26
ЦП Пайеро М.
Удинезе
Аренда 1 млн €
22.08.25 / 30.06.26
ЦФ Санабрия А.
Торино
2,50 млн €
21.08.25 / 30.06.28
ВР Сильвестри М.
Эмполи
Свободный агент
13.08.25 / 01.07.26
ЦП Бондо В.
Милан
Аренда 500 тыс €
12.08.25 / 30.06.26
ПЗ Терраччано Ф.
Милан
Аренда 500 тыс €
11.08.25 / 30.06.26
ПЗ Башкиротто Ф.
Лечче
3 млн €
29.07.25 / 30.06.28
ЛВ Дзербин А.
Наполи
Аренда 250 тыс €
29.07.25 / 30.06.26
ВР Аудеро Э.
Комо
Аренда
27.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Пеццелла Д.
Эмполи
2 млн €
25.07.25 / 30.06.28
ЦП Грасси А.
Эмполи
?
19.07.25 / -
ПЗ Флориани Р.
Лацио
Аренда
14.07.25 / 30.06.26
ЛВ Вандепутте Я.
Катанцаро
3,30 млн €
01.07.25 / -
ВР Фулиньяти А.
Катанцаро
1,40 млн €
01.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Йонсен Д.
Палермо
3 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ВР Саро Д.
Циттаделла
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
АП Васкес Ф.
Бельграно
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.27
ЦП Лордкипанидзе Д.
Каррарезе
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦП Валоти М.
Про Верчелли
?
15.01.26 / 01.07.26
ЦФ Де Лука М.
Модена
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Серникола Л.
Про Верчелли
Аренда
03.01.26 / 30.06.26
ВР Саро Д.
Реджана 1919
Аренда
01.09.25 / 29.01.26
ЦФ Тсаджут Ф.
Пескара
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Кастаньетти М.
Чезена
?
29.08.25 / 30.06.27
ОП Пикель Ч.
Эспаньол
1 млн €
27.08.25 / 06.07.26
ЦЗ Моретти Л.
Виртус Энтелла
Аренда
25.08.25 / 01.02.26
ВР Таннандер Я.
Фейренсе
Свободный агент
25.08.25 / 30.06.27
ЦФ Насти М.
Эмполи
Аренда
18.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Раванелли Л.
Монца
?
11.08.25 / -
ЛЗ Ацци П.
Монца
?
11.08.25 / 11.07.26
ПВ Дзанимачча Л.
Модена
Аренда
07.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Куальята Д.
Депортиво
?
30.07.25 / -
ВР Фулиньяти А.
Эмполи
Аренда
29.07.25 / 30.06.26
ЦП Бертолаччи А.
Завершил
Завершил
25.07.25 / -
ЦЗ Лочошвили Л.
Нюрнберг
1 млн €
12.07.25 / 02.07.26
АП Фаллетти С.
Мантова
Свободный агент
09.07.25 / -
ЦП Маер Ж.
Мантова
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ЦП Бертолаччи А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Юнгдаль А.
Вестерло
1 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ВР Сарр М.
Про Верчелли
200 тыс €
01.07.25 / -
Лацио
Рим
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Мальдини Д.
Аталанта
Аренда 1 млн €
27.01.26 / 30.06.26
ВР Мотта Э.
Реджана 1919
1,20 млн €
27.01.26 / 30.06.30
ЦП Тэйлор К.
Аякс
16,85 млн €
09.01.26 / 30.06.30
ЦФ Ратков П.
Зальцбург
13 млн €
08.01.26 / 30.06.30
ОП Ровелла Н.
Ювентус
17 млн €
01.07.25 / -
ЦП Деле-Баширу Ф.
Хатайспор
3,43 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Тавареш Н.
Арсенал
5 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛП Пеллегрини Л.
Ювентус
4 млн €
01.07.25 / -
ЦЗ Жиго С.
Марсель
500 тыс €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Антонио М.
Сан-Паулу
4,20 млн €
02.03.26 / 31.12.30
ЦП Весино М.
Сельта
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.27
ВР Мандас Х.
Борнмут
Аренда 1,50 млн €
27.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Каменович Д.
Локомотива
Свободный агент
17.01.26 / 30.06.26
ЦП Гендузи М.
Фенербахче
28 млн €
08.01.26 / 30.06.30
ЦФ Кастелланос В.
Вест Хэм
29 млн €
05.01.26 / 30.06.30
ЛВ Гонсалес Д.
Атлас
1,20 млн €
04.01.26 / 01.07.26
ЦП Кастровилли Г.
Бари
Свободный агент
21.08.25 / 02.02.26
ЦЗ Руджери Ф.
Каррарезе
Свободный агент
13.08.25 / 30.06.28
ПЗ Флориани Р.
Кремонезе
Аренда
14.07.25 / 30.06.26
ЦФ Чауна Л.
Бернли
13 млн €
02.07.25 / 11.07.26
ЦЗ Казале Н.
Болонья
6,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Акпа Акпро Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 06.09.25
ВР Андерсон А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Лечче
Лечче
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Чеддира В.
Наполи
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Фофана С.
Грацер
600 тыс €
15.01.26 / -
ЦП Нгом У.
Эштрела
2 млн €
13.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Фофана С.
Грацер
600 тыс €
10.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Гандельман О.
Гент
3 млн €
09.01.26 / 30.06.29
ЦФ Штулич Н.
Шарлеруа
5 млн €
27.08.25 / -
ЦП Сала А.
Кордоба
1,50 млн €
23.08.25 / -
ЦЗ Зиберт Д.
Фортуна
5,50 млн €
22.08.25 / 30.06.28
ЛВ Соттиль Р.
Фиорентина
Аренда 500 тыс €
10.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Ндаба К.
Килмарнок
930 тыс €
28.07.25 / 30.06.28
ЦФ Камарда Ф.
Милан
Аренда
07.07.25 / 30.06.26
ПЗ Куасси К.
Лаваль
1 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Моренте Т.
Эльче
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.28
ПЗ Куасси К.
Лаваль
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ОП Пьерре Б.
Ред Стар
100 тыс €
31.01.26 / -
ЦП Мале Ю.
Кремонезе
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦП Каба М.
Нант
Аренда 500 тыс €
29.01.26 / 30.06.26
ПЗ Жилберт Ф.
Нант
Свободный агент
28.01.26 / 30.06.26
ПЗ Жилберт Ф.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / -
ЛВ Моммо Э.
СИК
?
20.01.26 / 31.12.27
ПВ Уден Р.
Катанцаро
?
01.09.25 / 01.07.26
ЦФ Крстович Н.
Аталанта
25 млн €
20.08.25 / -
ЦЗ Эспозито С.
Мельбурн Виктори
Аренда
11.08.25 / 30.06.26
ЛВ Ребич А.
Хайдук
Свободный агент
01.08.25 / 01.07.26
ЦФ Бурнете Р.
Юве Стабиа
Аренда
29.07.25 / 30.06.26
ПЗ Башкиротто Ф.
Кремонезе
3 млн €
29.07.25 / 30.06.28
ЦФ Родригес П.
Лех
1,20 млн €
18.07.25 / 30.06.29
ЦФ Перссон Д.
Эстер
?
09.07.25 / 31.12.26
ВР Блеве М.
Каррарезе
?
07.07.25 / -
ПЗ Лемменс М.
РВДМ Брюссель
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Гонсалес Ж.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ПВ Корфицен Й.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛВ Сансоне Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Милан
Милан
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Сиссе А.
Верона
8 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦФ Фуллкруг Н.
Вест Хэм
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Одогу Д.
Вольфсбург
7 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦП Рабьо А.
Марсель
7 млн €
01.09.25 / -
ЦФ Нкунку К.
Челси
37 млн €
30.08.25 / 30.06.30
ПЗ Атекаме З.
Янг Бойз
10 млн €
15.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Де Винтер К.
Дженоа
20 млн €
13.08.25 / 30.06.30
ОП Яшари А.
Брюгге
36 млн €
06.08.25 / 30.06.30
ЛЗ Эступиньян П.
Брайтон
17 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ЦП Шарубин А.
Фиорентина
Свободный агент
18.07.25 / 30.06.26
ЦП Модрич Л.
Реал
Свободный агент
14.07.25 / 01.07.26
ЦП Риччи С.
Торино
23 млн €
03.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Сиссе А.
Катанцаро
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Кубис А.
Сампдория
?
08.01.26 / -
ЦП Дзероли К.
Юве Стабиа
Аренда
07.01.26 / 30.06.26
АП Адли Я.
Аль-Шабаб
7 млн €
10.09.25 / -
ЦП Беннасер И.
Динамо Загреб
Аренда
05.09.25 / 30.06.26
ПВ Чуквуэзе С.
Фулхэм
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Муса Ю.
Аталанта
Аренда 4 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Хименес А.
Борнмут
Аренда 1,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Флоренци А.
Завершил
Завершил
27.08.25 / -
ЦФ Окафор Н.
Лидс
19 млн €
21.08.25 / 30.06.29
ЦФ Лазетич М.
Абердин
Свободный агент
18.08.25 / -
ПЗ Калабрия Д.
Панатинаикос
Свободный агент
17.08.25 / 30.06.28
ЦФ Мората А.
Комо
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ЦП Бондо В.
Кремонезе
Аренда 500 тыс €
12.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Тиав М.
Ньюкасл
35 млн €
12.08.25 / -
ПЗ Терраччано Ф.
Кремонезе
Аренда 500 тыс €
11.08.25 / 30.06.26
ЦФ Йович Л.
АЕК
Свободный агент
05.08.25 / 30.06.27
ВР Васкес Д.
Рома
Свободный агент
29.07.25 / 30.06.27
ЦФ Коломбо Л.
Дженоа
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
ПЗ Эмерсон
Фламенго
9 млн €
26.07.25 / 31.12.28
ЦП Побега Т.
Болонья
Аренда 1 млн €
22.07.25 / 30.06.26
ВР Спортиелло М.
Аталанта
1 млн €
18.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Эрнандес Т.
Аль-Хиляль
25 млн €
10.07.25 / -
ЦФ Камарда Ф.
Лечче
Аренда
07.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Калюлю П.
Ювентус
14,30 млн €
01.07.25 / -
Наполи
Неаполь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Сантос А.
Спортинг
Аренда 3,50 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Гиоване
Верона
2 млн €
24.01.26 / 30.06.30
ЦФ Лукка Л.
Удинезе
26 млн €
22.01.26 / 30.06.30
ЦФ Хойлунд Р.
Манчестер Юнайтед
Аренда 6 млн €
01.09.25 / 30.06.26
АП Эльмас Э.
РБ Лейпциг
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Гутьеррес М.
Жирона
18 млн €
19.08.25 / -
ВР Милинкович-Савич В.
Торино
Аренда 15 млн €
26.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Беукема С.
Болонья
31 млн €
20.07.25 / 30.06.30
ЦФ Лукка Л.
Удинезе
Аренда 9 млн €
18.07.25 / 21.01.26
ЦП Ланг Н.
ПСВ
25 млн €
17.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Мариануччи Л.
Эмполи
9 млн €
01.07.25 / 30.06.30
АП Де Брюйне К.
Манчестер Сити
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Симеоне Д.
Торино
6 млн €
09.02.26 / -
ЦЗ Мариануччи Л.
Торино
Аренда 250 тыс €
31.01.26 / 30.06.26
ПВ Нгонг С.
Эспаньол
Аренда 1 млн €
31.01.26 / 30.06.26
ЦФ Лукка Л.
Ноттингем Форест
Аренда 2 млн €
23.01.26 / 30.06.26
ЦП Ланг Н.
Галатасарай
Аренда 2 млн €
23.01.26 / 30.06.26
ЦФ Чеддира В.
Лечче
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦП Сако К.
Ивердон
Аренда
09.09.25 / 25.01.26
ЦФ Чеддира В.
Сассуоло
Аренда 200 тыс €
01.09.25 / 21.01.26
ПЗ Дзаноли А.
Удинезе
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Хаса Л.
Каррарезе
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Распадори Д.
Атлетико
22 млн €
11.08.25 / 15.01.26
ЦФ Симеоне Д.
Торино
Аренда 1,35 млн €
07.08.25 / 30.06.26
ОП Каюсте Й.
Ипсвич Таун
Аренда 1,20 млн €
07.08.25 / 30.06.26
ЦФ Осимхен В.
Галатасарай
75 млн €
31.07.25 / -
ЛВ Дзербин А.
Кремонезе
Аренда 250 тыс €
29.07.25 / 30.06.26
ЦП Фолоруншо М.
Кальяри
Аренда 500 тыс €
24.07.25 / 30.06.26
ПВ Нгонг С.
Торино
Аренда 1 млн €
24.07.25 / 30.01.26
АП Линдстрем Й.
Вольфсбург
Аренда 1,50 млн €
23.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Марин Р.
Вильярреал
Аренда 1 млн €
03.07.25 / 30.06.26
ПЗ Меццони Ф.
Виртус Энтелла
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Натан
Бетис
9 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Каприле Э.
Кальяри
8 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Гаэтано Д.
Кальяри
6,20 млн €
01.07.25 / 09.07.26
Парма
Парма
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Стрефецца Г.
Олимпиакос
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Эльфеге Н.
Гренобль
2 млн €
30.01.26 / 30.06.30
ЦП Кавилья Х.
Венеция
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦФ Карбони Ф.
Интер
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ВР Гуаита В.
Без клуба
Свободный агент
22.11.25 / 23.01.26
ЦП Кремаски Б.
Интер Майами
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Кутроне П.
Комо
Аренда
29.08.25 / 29.01.26
АП Ористанио Г.
Венеция
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ПЗ Бричги С.
Люцерн
3,14 млн €
26.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Тройло М.
Бельграно
7,20 млн €
21.08.25 / 30.06.30
ЦФ Фриган М.
Вестерло
9 млн €
15.08.25 / -
ЦП Серенсен О.
Мидтьюлланд
8,10 млн €
13.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Ндиайе А.
Труа
6,50 млн €
04.08.25 / -
ЦП Ордоньес К.
Велес Сарсфилд
8,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Бенедичак А.
Касымпаша
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЦФ Джурич М.
Кремонезе
1,10 млн €
27.01.26 / 30.06.27
ЦП Куда Р.
Мантова
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ВР Гуаита В.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / -
ЛЗ Левик М.
Трабзонспор
4 млн €
20.01.26 / 30.06.30
ЦП Эрнани
Монца
5 млн €
09.01.26 / 06.07.26
ПВ Хадж Мохамед А.
Беерсхот
?
08.09.25 / 30.06.28
ЦФ Шарпантье Г.
Краковия
Свободный агент
08.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Балог Б.
Коджаэлиспор
Аренда
08.09.25 / -
ЦЗ Балог Б.
Коджаэлиспор
Аренда
07.09.25 / 30.06.26
ЦП Камара Д.
Газиантеп
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.28
ЦФ Жужу А.
Фамаликан
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЦП Эно А.
Венеция
550 тыс €
15.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Леони Д.
Ливерпуль
31 млн €
15.08.25 / 30.06.31
ПВ Ман Д.
ПСВ
9,10 млн €
12.08.25 / 30.06.29
ЦП Куда Р.
Про Верчелли
Аренда
11.08.25 / 22.01.26
ПВ Партипило А.
Бари
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Осорио Й.
Депортиво Ла-Гуайра
Свободный агент
07.08.25 / 01.01.26
ОП Сом С.
Фиорентина
15 млн €
04.08.25 / 30.06.30
ЛВ Михаила В.
Ризеспор
2 млн €
18.07.25 / -
ЦФ Бонни А.
Интер
23 млн €
05.07.25 / 30.06.30
ВР Марконе Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Пиза
Пиза
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Айлинг С.
Астон Вилла
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Стоилькович Ф.
Краковия
3 млн €
30.01.26 / 30.06.29
ПЗ Лойола Ф.
Индепендьенте
Аренда 1,50 млн €
20.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Божинов Р.
Антверпен
5 млн €
14.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Божинов Р.
Антверпен
?
13.01.26 / -
ЦФ Дуросинми Р.
Виктория
9 млн €
08.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Альбиоль Р.
Без клуба
Свободный агент
02.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Альбиоль Р.
Вильярреал
Свободный агент
02.09.25 / -
ЦЗ Бонфанти Д.
Аталанта
Аренда
01.09.25 / 28.01.26
АП Перейра Л.
Фламенго
Аренда 500 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Стенгс К.
Фейеноорд
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЦФ Мейстер Х.
Ренн
4 млн €
10.08.25 / 30.06.28
ЦФ Нзола М.
Фиорентина
Аренда 1 млн €
07.08.25 / 30.01.26
ПП Куадрадо Х.
Аталанта
Свободный агент
06.08.25 / 01.07.26
ЦП Эбишер М.
Болонья
Аренда
03.08.25 / 30.06.26
ВР Скуффет С.
Кальяри
900 тыс €
23.07.25 / -
АП Акинсанмиро Э.
Интер
Аренда
22.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Лусуарди М.
Фрозиноне
500 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Вурал И.
Фрозиноне
4,50 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Лусуарди М.
Реджана 1919
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Вигнато Э.
Акритас Хлоракас
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Эстевеш Т.
Бари
Аренда
25.01.26 / 30.06.26
ПВ Вигнато Э.
Ларисса
Аренда
08.09.25 / 30.01.26
ЦЗ Рус А.
Университатя
Свободный агент
02.09.25 / 30.06.27
ЦЗ Рус А.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦФ Линд А.
Нордшелланд
Аренда 300 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ВР Гуаданьо Й.
Без клуба
Свободный агент
28.08.25 / -
ЛВ Млакар Я.
Амьен
Аренда
19.08.25 / 30.06.26
ПВ Трамони Л.
Цюрих
Свободный агент
27.07.25 / 03.02.26
Рома
Рим
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Сарагоса Б.
Бавария
Аренда 2 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Вентурино Л.
Дженоа
Аренда
24.01.26 / 30.06.26
ЦФ Мален Д.
Астон Вилла
Аренда 2 млн €
16.01.26 / 30.06.26
ЦФ Ваз Р.
Марсель
22 млн €
14.01.26 / 30.06.30
ЛЗ Цимикас К.
Ливерпуль
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Зиолковски Я.
Легия
6,60 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ЦФ Бэйли Л.
Астон Вилла
Аренда 3 млн €
20.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Гиларди Д.
Верона
Аренда 2,50 млн €
02.08.25 / 30.06.26
ВР Васкес Д.
Милан
Свободный агент
29.07.25 / 30.06.27
ПЗ Уэсли
Фламенго
25 млн €
28.07.25 / 30.06.30
ЦФ Фергюсон Э.
Брайтон
Аренда 3 млн €
23.07.25 / 30.06.26
ЦП Эль-Айнауи Н.
Ланс
23,50 млн €
20.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Васкес Д.
Бешикташ
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ПЗ Сангаре Б.
Эльче
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Абрахам Т.
Бешикташ
15 млн €
26.01.26 / -
АП Бальданци Т.
Дженоа
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦП Бове Э.
Уотфорд
Свободный агент
21.01.26 / 30.06.31
ЦП Бове Э.
Без клуба
Свободный агент
17.01.26 / -
ОП Дарбо Э.
Бари
?
01.09.25 / 30.06.28
ЛЗ Салах-Эддин А.
ПСВ
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЛВ Черубини Л.
Сампдория
Аренда
21.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Кумбула М.
Мальорка
Аренда
18.08.25 / 30.06.26
ПВ Сольбаккен О.
Нордшелланд
950 тыс €
04.08.25 / 30.06.29
ПЗ Абдулхамид С.
Ланс
Аренда 500 тыс €
03.08.25 / 30.06.26
ЦП Маннини М.
Юве Стабиа
Аренда
01.08.25 / 30.06.26
ВР Боер П.
Юве Стабиа
?
01.08.25 / 30.06.27
ВР Марин Р.
ПСЖ
Свободный агент
17.07.25 / 30.06.30
ЦФ Шомуродов Э.
Истанбул Башакшехир
Аренда 3 млн €
10.07.25 / 30.06.26
ОП Паредес Л.
Бока Хуниорс
3 млн €
10.07.25 / 31.12.28
ЦП Пагано Р.
Бари
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Хуммельс М.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЛЗ Даль С.
Бенфика
9 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Залевски Н.
Интер
8 млн €
01.07.25 / 18.08.25
ЦП Ле Фе Э.
Сандерленд
23 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Абрахам Т.
Бешикташ
Аренда 2 млн €
01.07.25 / 25.01.26
Сассуоло
Сассуоло
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Коне И.
Марсель
10 млн €
02.02.26 / -
ЛЗ Гарсия У.
Марсель
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
АП Бакола Д.
Марсель
10 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦФ Нзола М.
Фиорентина
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ПЗ Кулибали В.
Лестер
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Чеддира В.
Наполи
Аренда 200 тыс €
01.09.25 / 21.01.26
ОП Матич Н.
Лион
Свободный агент
26.08.25 / 30.06.26
ЦП Вранкс А.
Вольфсбург
Аренда 420 тыс €
22.08.25 / 30.06.26
ВР Мурич А.
Ипсвич Таун
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Канде Ф.
Венеция
3 млн €
10.08.25 / -
ЦЗ Идзес Д.
Венеция
8 млн €
09.08.25 / 30.06.29
ЦП Коне И.
Марсель
Аренда 2,50 млн €
29.07.25 / 01.02.26
ЛВ Фадера А.
Комо
Аренда 1 млн €
28.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Валюкевич С.
Торино
Аренда 1 млн €
25.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Пьерини Н.
Сампдория
Аренда 250 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ПЗ Пас Й.
Реджана 1919
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЦФ Калигара Ф.
Пескара
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Гьон А.
Эмполи
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Миссори Ф.
Авеллино
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ЦФ Альварес А.
Монца
Аренда
27.08.25 / 30.06.26
ЦФ Мулаттьери С.
Депортиво
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Руан
Атлетико Минейро
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ЛВ Черво Р.
Чезена
Аренда
06.08.25 / 30.06.26
ЦП Абубакар С.
Скендербеу
?
18.07.25 / -
ЦФ Антист Ж.
Рапид
Аренда
17.07.25 / 30.06.26
ОП Рачич У.
Арис
3 млн €
14.07.25 / 30.06.29
ЛВ Сейде Э.
Русенборг
1,50 млн €
11.07.25 / 31.12.29
ЦП Куми Д.
Авеллино
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
АП Д'Андреа Л.
Авеллино
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
ПЗ Тольян Д.
Леванте
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ВР Консильи А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Мба Обьянг П.
Монца
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
Торино
Турин
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Симеоне Д.
Наполи
6 млн €
09.02.26 / -
ЛЗ Эбосс Э.
Удинезе
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Куленович С.
Динамо Загреб
Аренда 500 тыс €
31.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Мариануччи Л.
Наполи
Аренда 250 тыс €
31.01.26 / 30.06.26
ОП Прати М.
Кальяри
Аренда 300 тыс €
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Чока
Коринтианс
Аренда 1,50 млн €
26.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Обрадор Р.
Бенфика
Аренда
19.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Нкунку Н.
Айнтрахт
Аренда 500 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ОП Асллани К.
Интер
Аренда 1,50 млн €
25.08.25 / 29.01.26
ЦФ Симеоне Д.
Наполи
Аренда 1,35 млн €
07.08.25 / 30.06.26
ПВ Абухляль З.
Тулуза
8 млн €
29.07.25 / 30.06.29
ВР Исраэль Ф.
Спортинг
4 млн €
27.07.25 / 30.06.28
ПВ Нгонг С.
Наполи
Аренда 1 млн €
24.07.25 / 30.01.26
ЦЗ Исмайли А.
Эмполи
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
РФ Анджорин Ф.
Эмполи
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
ПЗ Хольмгрен-Педерсен М.
Фейеноорд
3,50 млн €
01.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Бираги К.
Фиорентина
100 тыс €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Схюрс П.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / 01.07.26
ПЗ Дембеле А.
Мантова
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Масина А.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ВР Попа М.
ЧФР Клуж
100 тыс €
22.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Бьянэ-Балко К.
Мантова
Аренда
14.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Н'Гессан А.
Слован
1 млн €
05.09.25 / 01.07.26
ЦП Чаммальикелла А.
Юве Стабиа
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Санабрия А.
Кремонезе
2,50 млн €
21.08.25 / 30.06.28
ЦП Линетти К.
Коджаэлиспор
Свободный агент
14.08.25 / -
ВР Доннарумма А.
Салернитана
?
08.08.25 / 30.06.26
ВР Милинкович-Савич В.
Наполи
Аренда 15 млн €
26.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Н'Гессан А.
Слован
Аренда
25.07.25 / 04.09.25
ЦЗ Валюкевич С.
Сассуоло
Аренда 1 млн €
25.07.25 / 30.06.26
ПЗ Байейе Б.
Без клуба
Свободный агент
06.07.25 / 14.01.26
ЦП Риччи С.
Милан
23 млн €
03.07.25 / 30.06.29
ПВ Сек Д.
Партизан
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЛВ Карамо Я.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.09.25
Удинезе
Удине
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Млачич Б.
Хайдук
4,50 млн €
02.02.26 / 30.06.31
ЛВ Арисала Х.
Индепендьенте
3 млн €
06.01.26 / 30.06.30
АП Дзаньоло Н.
Галатасарай
Аренда 2,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Гуйе И.
Метц
Аренда 4 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Дзаноли А.
Наполи
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Букса А.
Мидтьюлланд
5 млн €
26.08.25 / 30.06.29
ЦП Миллер Л.
Мазервелл
5,50 млн €
12.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Гогличидзе С.
Эмполи
4 млн €
05.08.25 / 30.06.30
ЦП Пиотровски Я.
Лудогорец
3 млн €
02.08.25 / -
ОП Атта А.
Метц
8 млн €
01.07.25 / 11.07.26
ЦЗ Бертола Н.
Про Верчелли
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Бута Л.
Морейренcе
?
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Модешту Р.
Палермо
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Гогличидзе С.
Уотфорд
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Эбосс Э.
Торино
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Балларини М.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ЛЗ Бута Л.
Риу Аве
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Ловрич З.
Верона
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ПЗ Эстевеш Г.
Катанцаро
?
30.01.26 / 30.06.28
ЦФ Бреннер
Васко да Гама
5 млн €
28.01.26 / 31.12.29
ЦФ Лукка Л.
Наполи
26 млн €
22.01.26 / 30.06.30
АП Пейчич Д.
Марибор
Аренда
07.09.25 / 30.06.26
ЦФ Санчес А.
Севилья
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЦФ Санчес А.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦП Пайеро М.
Кремонезе
Аренда 1 млн €
22.08.25 / 30.06.26
АП Пафунди С.
Сампдория
Аренда
22.08.25 / 30.06.26
ЦФ Бреннер
Цинциннати
Аренда
21.08.25 / 31.12.25
ЦЗ Джаннетти Л.
Антальяспор
?
13.08.25 / 30.06.27
ПВ Товен Ф.
Ланс
6 млн €
08.08.25 / 30.06.28
ЛЗ Бута Л.
Эйбар
Аренда
24.07.25 / 01.02.26
ПЗ Эстевеш Г.
Алверка
Аренда
22.07.25 / 27.01.26
ЦФ Лукка Л.
Наполи
Аренда 9 млн €
18.07.25 / 21.01.26
ЛЗ Эбосс Э.
Верона
Аренда
15.07.25 / 02.02.26
ЦФ Вивальду
Уотфорд
?
05.07.25 / 30.06.30
АП Самарджич Л.
Аталанта
14,80 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Перес Н.
Порту
13,30 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Бийол Я.
Лидс
18 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Фиорентина
Флоренция
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ругани Д.
Ювентус
Аренда 500 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Фаббиан Д.
Болонья
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЛВ Харрисон Д.
Лидс
Аренда 1 млн €
19.01.26 / 30.06.26
ЦП Брешианини М.
Аталанта
Аренда 1 млн €
09.01.26 / 30.06.26
ЛВ Соломон М.
Тоттенхэм
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ПЗ Лэмпти Т.
Брайтон
3 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЦП Кавилья Х.
Венеция
Аренда 1 млн €
30.08.25 / 28.01.26
ЦФ Пикколи Р.
Кальяри
25 млн €
25.08.25 / 30.06.30
ОП Сом С.
Парма
15 млн €
04.08.25 / 30.06.30
ВР Леццерини Л.
Брешиа
Свободный агент
01.08.25 / -
ЦФ Джеко Э.
Фенербахче
Свободный агент
10.07.25 / 22.01.26
ЦП Фаццини Я.
Эмполи
10 млн €
01.07.25 / 30.06.30
АП Фаджоли Н.
Ювентус
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Вити М.
Ницца
Аренда
01.07.25 / 16.01.26
ПВ Гюдмюндссон А.
Дженоа
13 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Госенс Р.
Унион
7 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Куаме К.
Арис
?
06.02.26 / 30.06.27
ЦФ Нзола М.
Сассуоло
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦП Ричардсон А.
Копенгаген
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ОП Сом С.
Болонья
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦФ Джеко Э.
Шальке-04
Свободный агент
22.01.26 / 01.07.26
ЦП Инфантино Д.
Архентинос Хуниорс
Аренда
14.01.26 / -
ЦЗ Мари П.
Аль-Хиляль
2 млн €
11.01.26 / 01.07.26
ЦП Крастев Д.
Спартак Варна
Свободный агент
08.01.26 / -
ВР Мартинелли Т.
Сампдория
Аренда
07.01.26 / 30.06.26
ЦП Инфантино Д.
Архентинос Хуниорс
Аренда
03.01.26 / 31.12.26
ЦФ Белтран Л.
Валенсия
Аренда 900 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Иконе Н.
Париж
2 млн €
01.09.25 / 30.06.27
ЦП Бьянко А.
ПАОК
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Барак А.
Сампдория
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Брекало Й.
Овьедо
Свободный агент
21.08.25 / 02.02.26
ЛВ Соттиль Р.
Лечче
Аренда 500 тыс €
10.08.25 / 30.06.26
ЦФ Нзола М.
Пиза
Аренда 1 млн €
07.08.25 / 30.01.26
ВР Кристенсен О.
Штурм
Аренда 170 тыс €
02.08.25 / 31.12.25
ЛВ Каприни М.
Мантова
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
АП Аматуччи Л.
Лас-Пальмас
Аренда
20.07.25 / 30.06.26
ЦП Шарубин А.
Милан
Свободный агент
18.07.25 / 30.06.26
ЦФ Дистефано Ф.
Каррарезе
Аренда
14.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Морено М.
Леванте
Аренда 500 тыс €
11.07.25 / 30.06.26
ПЗ Кайоде М.
Брентфорд
17,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЛВ Гонсалес Н.
Ювентус
28,10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Амрабат С.
Фенербахче
12 млн €
01.07.25 / -
ПЗ Феррарини Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 16.09.25
ЛЗ Бираги К.
Торино
100 тыс €
01.07.25 / 30.06.27
Ювентус
Турин
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Хольм Э.
Болонья
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛВ Бога Ж.
Ницца
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ПВ Жегрова Э.
Лилль
15,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Опенда Л.
РБ Лейпциг
Аренда 3,25 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Мариу Ж.
Порту
12,60 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ПВ Консейсау Ф.
Порту
32 млн €
22.07.25 / 30.06.30
ЦФ Дэвид Д.
Лилль
Свободный агент
04.07.25 / -
ЦЗ Калюлю П.
Милан
14,30 млн €
01.07.25 / -
ЛВ Гонсалес Н.
Фиорентина
28,10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ВР Ди Грегорио М.
Монца
14,30 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Келли Л.
Ньюкасл
17,20 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ругани Д.
Фиорентина
Аренда 500 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ПЗ Мариу Ж.
Болонья
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Рухи Й.
Каррарезе
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ОП Луис Д.
Астон Вилла
Аренда 2 млн €
28.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Гонсалес Ф.
Расинг
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Гонсалес Н.
Атлетико
Аренда 950 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Савона Н.
Ноттингем Форест
13 млн €
30.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Джало Т.
Бешикташ
3,50 млн €
27.08.25 / -
ЦП Артур
Гремио
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
ОП Луис Д.
Ноттингем Форест
Аренда 2,85 млн €
21.08.25 / 27.01.26
ЦФ Веа Т.
Марсель
Аренда 1 млн €
06.08.25 / 30.06.26
ПЗ Кошта А.
Порту
15 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ЛВ Мбангула С.
Вердер
10 млн €
23.07.25 / 30.06.30
АП Фаджоли Н.
Фиорентина
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ОП Ровелла Н.
Лацио
17 млн €
01.07.25 / -
ЦП Кавилья Х.
Венеция
4,10 млн €
01.07.25 / 01.07.26
ЛП Пеллегрини Л.
Лацио
4 млн €
01.07.25 / -
ПЗ Де Шильо М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+