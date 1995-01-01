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    Ивердон

    Город Ивердон-ле-Бен
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт www.yverdonsport.ch/
    Стадион Мунисипал
    Тренер Марко Шеллибаум
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