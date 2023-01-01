Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
6
7
9
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
22
7
9
91
42
49
73
38
17
12
9
64
55
9
63
38
17
10
11
60
49
11
61
38
15
9
14
55
58
-3
54
38
14
11
13
62
54
8
53
38
15
8
15
56
57
-1
53
38
14
10
14
66
64
2
52
38
13
13
12
52
53
-1
52
38
11
11
16
47
57
-10
44
38
11
7
20
42
68
-26
40
38
9
12
17
43
53
-10
39
38
9
12
17
40
68
-28
39
Команда
1
2
4
6
7
8
9
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
4
2
43
19
24
43
19
13
2
4
43
15
28
41
20
11
3
6
38
25
13
36
19
9
7
3
35
26
9
34
18
9
6
3
32
23
9
33
19
9
5
5
35
25
10
32
19
8
8
3
32
22
10
32
19
9
5
5
33
30
3
32
19
8
5
6
28
26
2
29
19
8
3
8
22
27
-5
27
19
7
5
7
22
25
-3
26
19
5
8
6
28
24
4
23
Команда
1
2
3
4
5
7
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
9
5
5
48
27
21
32
19
8
5
6
29
29
0
29
19
7
3
9
28
31
-3
24
19
6
4
9
22
28
-6
22
19
5
5
9
31
39
-8
20
20
4
7
9
20
30
-10
19
19
4
6
9
17
30
-13
18
18
3
8
7
24
29
-5
17
19
4
4
11
15
29
-14
16
19
3
4
12
20
41
-21
13
19
2
7
10
18
43
-25
13
19
3
3
13
15
35
-20
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире