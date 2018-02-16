- 16 февраля 2018
- 20:31 Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу» 1
- 17:29 «Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи 13
- 7 декабря 2017
- 23:03 Лига Европы. Киевское «Динамо» разгромило «Партизан»
- 24 ноября 2017
- 01:17 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Скендербеу» 1
- 2 ноября 2017
- 22:55 Лига Европы. Киевское «Динамо» победило «Янг Бойз», гол Тошича помог «Партизану» обыграть «Скедербеу» 1
- 21 октября 2017
- 15:48 «Ахмат» может приобрести защитника «Скендербеу» Яшанику 2
- 20 октября 2017
- 00:15 Лига Европы. «Динамо» и «Янг Бойз» забили четыре гола, «Партизан» сыграл вничью в Албании 1
- 29 сентября 2017
- 00:14 Лига Европы. Киевское «Динамо» вырвало победу, проигрывая в два мяча; «Скендербеу» сыграл вничью с «Янг Бойзом» 3
- 15 сентября 2017
- 11:44 Хачериди: «Тренер сказал прибавить, потому что играли как-то непонятно»
- 14 сентября 2017
- 21:59 Лига Европы. Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Скендербеу», «Янг Бойз» и «Партизан» обменялись голами 2
- 27 августа 2016
- 22:21 «Ростов» близок к подписанию игрока «Скендербеу» за один миллион 39
- 6 июня 2016
- 23:31 УЕФА дисквалифицировал «Скендербеу» за договорные матчи 11
- 18 января 2016
- 21:09 Сирхаев: «В трансфере Бериши был один неприятный момент»
- 13 января 2016
- 20:36 «Анжи» подписал Беришу 3
- 4 января 2016
- 17:11 Бериша в шаге от перехода в «Анжи» 11
- 16 декабря 2015
- 13:26 УЕФА не комментирует подозрительный характер матча «Скендербеу» - «Локомотив» 5
- 06:57 «Скендербеу» подозревается в намеренном проигрыше «Локомотиву» 12
- 11 декабря 2015
- 23:55 «Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Скендербеу» 3
- 08:20 Тарасов: «Неважно, кто отличился, главное - победили!»
- 07:41 Самедов: «Это был тяжелый выезд»
- 06:58 Пейчинович: «Защита «Локомотива» проделала хорошую работу»
- 06:09 Черевченко: «Мы были лучше «Скендербеу»
- 02:56 Видео «Скендербеу» - «Локомотив». Все голы