Тарасов: «В матче со «Скендербеу» будем выжимать максимум»

Полузащитник московсокго «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своими ожиданиями от матча против албанского «Скендербеу» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

«Игра для нас очень важная, все зависит от нас, должны провести матч так, как умеем. Хотим добиться положительного результата и решить задачу. Соперник непростой, относимся к нему серьезно, но в любом случае будем отталкиваться от своей игры. Будет ли отличаться матч от того, что видели в Москве? Скорее всего, да. Все понимают ответственность. Будем выжимать максимум, все-таки это последний матч в году. Мы приложим все усилия, чтобы уйти в отпуск в хорошем настроении.

Не вызывают ли опасений возможные стычки болельщиков на трибунах? В первую очередь я – игрок. За то, что происходит на трибунах, не отвечаю. Надеюсь, все будет хорошо, нас здесь примут по-доброму», – сказал Тарасов.