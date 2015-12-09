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    • Наставник «Скендербеу»: «Мы игру сдавать не будем и сыграем с «Локомотивом» на победу»

    Наставник «Скендербеу»: «Мы игру сдавать не будем и сыграем с «Локомотивом» на победу»

    Главный тренер «Скендербеу» Мирел Йоса поделился своими ожиданиями от игры против московского «Локомотива» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

    «Не думаю, что «Локомотив» будет более агрессивен, чем это было в Москве. Но знаю на сто процентов, что наш соперник будет более опасен и более подготовлен. Дело в том, что в Москве они, на мой взгляд, были удивлены нашей манерой игры. И какое-то время не знали, как против нас действовать. Теперь «Локомотив» будет более подготовленным, и мы лишимся такого преимущества. Но мы игру сдавать не будем и сыграем на победу.

    Могу сказать, что игра будет очень сложной. «Локомотив» уже показал себя в этом розыгрыше Лиги Европы и, естественно, хочет пройти дальше. Но и моя команда от игры к игре набирала силу. Несмотря на все сложности, мы можем добиться результата. Наша цель – добиться победы, несмотря на то, что для нас турнирного значения игра не имеет», – заявил Йоса.

    Источник: Р-Спорт

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    09.12.2015 22:19
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    Комментарии (3)
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    Zeff
    1449704185
    Эта албанская сопля Нам нервы попортит.
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    Дима1960
    1449776413
    Мирел не несите чушь.
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    ologreds
    1694996626
    numo451453
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