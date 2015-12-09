Наставник «Скендербеу»: «Мы игру сдавать не будем и сыграем с «Локомотивом» на победу»

Главный тренер «Скендербеу» Мирел Йоса поделился своими ожиданиями от игры против московского «Локомотива» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

«Не думаю, что «Локомотив» будет более агрессивен, чем это было в Москве. Но знаю на сто процентов, что наш соперник будет более опасен и более подготовлен. Дело в том, что в Москве они, на мой взгляд, были удивлены нашей манерой игры. И какое-то время не знали, как против нас действовать. Теперь «Локомотив» будет более подготовленным, и мы лишимся такого преимущества. Но мы игру сдавать не будем и сыграем на победу.

Могу сказать, что игра будет очень сложной. «Локомотив» уже показал себя в этом розыгрыше Лиги Европы и, естественно, хочет пройти дальше. Но и моя команда от игры к игре набирала силу. Несмотря на все сложности, мы можем добиться результата. Наша цель – добиться победы, несмотря на то, что для нас турнирного значения игра не имеет», – заявил Йоса.