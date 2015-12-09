Мирел Йоса
Тренер
|Имя
|Мирел
|Фамилия
|Йоса
|Команда
|Скендербеу
|Гражданство
|Албания
|Дата рождения
|1 июня 1963
|Имя
|Мирел
|Фамилия
|Йоса
|Команда
|Скендербеу
|Гражданство
|Албания
|Дата рождения
|1 июня 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Скендербеу
|6
|1
|5
|0
|Дата
|Матч
|17.09.2015
|Скендербеу
|0 : 1
|Бешикташ
|01.10.2015
|Локомотив
|2 : 0
|Скендербеу
|22.10.2015
|Спортинг
|5 : 1
|Скендербеу
|05.11.2015
|Скендербеу
|3 : 0
|Спортинг
|26.11.2015
|Бешикташ
|2 : 0
|Скендербеу
|10.12.2015
|Скендербеу
|0 : 3
|Локомотив