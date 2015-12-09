Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мирел Йоса

    Тренер
    Имя Мирел
    Фамилия Йоса
    Команда Скендербеу
    Гражданство Албания
    Дата рождения 1 июня 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Скендербеу 6 1 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.09.2015 Скендербеу 0 : 1 Бешикташ
    01.10.2015 Локомотив 2 : 0 Скендербеу
    22.10.2015 Спортинг 5 : 1 Скендербеу
    05.11.2015 Скендербеу 3 : 0 Спортинг
    26.11.2015 Бешикташ 2 : 0 Скендербеу
    10.12.2015 Скендербеу 0 : 3 Локомотив
    • Читайте нас: 
    11