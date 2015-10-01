Йоса: «С фанатами «Локомотива» пусть разбирается УЕФА»

Главный тренер «Скендербеу» Мирел Йоса прокомментировал поражение в матче второго тура Лиги УЕФА против «Локомотива» (2:0). При этом наставник не захотел обсуждать тему поведения фанатов москвичей, которые скандировали политические речевки.

«Это проблема УЕФА, пусть они разбираются с фанатами. Моя задача – следить за тем, что происходит на поле, а не на трибунах. Поэтому сейчас я предпочел бы говорить про матч», – отрезал Йоса.

Что касается самой игры, то наставник албанцев доволен своими подопечными.

«Я удовлетворен тем, что сегодня увидел в исполнении своей команды. Мы тщательно готовились к игре, изучали соперника и думали, что «Локомотив» сыграет в той же манере, что и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов». Сегодня соперник не шел в прессинг, пытаясь играть позиционно, но могу сказать, что ни я, ни мой коллега из «Локо» не поменяли модели игры. Сегодня мы играли так же, как в албанской лиге. Повторюсь, я удовлетворен действиями своей команды. Несмотря на счет 0:2, у нас были отличные моменты. Где-то не хватало последнего паса, чтобы забить. Предполагаю, что, забей мы первыми, матч бы закончился иначе. Но повторюсь – я доволен тем, что мы приехали и не оборонялись, а пытались атаковать. Нам было приятно быть гостями на этом стадионе. Желаю «Локомотиву» удачи в дальнейшем».