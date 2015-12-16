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    • «Скендербеу» подозревается в намеренном проигрыше «Локомотиву»

    «Скендербеу» подозревается в намеренном проигрыше «Локомотиву»

    В Бельгии разгорается скандал, связанный с участием московского "Локомотива" в Лиге Европы. Генеральный секретарь Federbet Франческо Баранка, организации, которая занимается выявлением потенциально договорных матчей, заподозрил албанский "Скендербеу" в сдаче игры группового этапа Лиги Европы против "Локомотива" (0:3).

    Бельгийцы указывают, что на 77-й минуте матча при счете 0:1 в пользу российского клуба коэффициент на то, что в матче будет забито 3 гола, был низким — 1,75. На 87-й минуте коэффициент на ТБ 1,5 был 1,60, но уже на 89-й и 90-й минутах "Локо" увеличил счет до 0:3 при грубых ошибках хозяев.

    "Цифры не могут врать. Они четко указывают на то, что было проставлено огромное количество денег на финальный результат. Мы верим, что после этих фактов манипуляций со спортивным результатами, УЕФА примет необходимые меры, чтобы обеспечить законность турниров под своей эгидой", – заявил Баранка.

    Известно, что "Скендербеу" уже подозревался в манипулировании результатами матчей против "Крузейдерс", загребского "Динамо" и "Спортинга" в этом сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2015 06:57
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Parham
    1450239579
    НЕ понял??? Я чем и как они наманипулировали в матче со Спортингом??? Да и Крузейрами и Динамо ЗГ в квалификации???
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    nikita-negr
    1450242371
    Бля ну началось
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    Витус Беринг
    1450246430
    Опять пиндосы приказали России нагадить.
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    Александр1507
    1450249536
    Ну это дело СКЕНДЕРБЕУ,ЛОКОМОТИВ тут причём.виноваты албанцы пустьих и наказывают.
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    nemolod
    1450250625
    Скорее всего этот Баранка сам прогорел на ставках,отчего и подняли шумиху! Ведь ставки-это по сути та же рулетка , где процент случайности очень большой,а футбольный счет может в течение пяти минут матча измениться в любую сторону!
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    LokoGoGo
    1450251040
    Игра вот на самом деле была очень вязкая и неопределенная. Ни за что бы не подумал, что договорняк. И не подумаю! Локо просто воспользовался расслабленностью албанцев и дикими (но игровыми, а не постановочными) ошибками! А тем, кто не смог навариться на этом матче - лучше сидеть и помалкивать. Бельгийский футбол - один из самых коррупционных и покупаемых... А что касается албанцев (болельщиков) - разочарован, что их почти не было... Все, видимо, свой праздник отмечали. Но удивило, что центральные трибуны отведены фанкам)
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    bringing
    1450258974
    Завязывайте играть на ставках
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    Aztec58
    1451243029
    Локо могли использовать в тёмную.
    Ответить
    ologreds
    1694996586
    numo452081
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