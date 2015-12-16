«Скендербеу» подозревается в намеренном проигрыше «Локомотиву»

В Бельгии разгорается скандал, связанный с участием московского "Локомотива" в Лиге Европы. Генеральный секретарь Federbet Франческо Баранка, организации, которая занимается выявлением потенциально договорных матчей, заподозрил албанский "Скендербеу" в сдаче игры группового этапа Лиги Европы против "Локомотива" (0:3).

Бельгийцы указывают, что на 77-й минуте матча при счете 0:1 в пользу российского клуба коэффициент на то, что в матче будет забито 3 гола, был низким — 1,75. На 87-й минуте коэффициент на ТБ 1,5 был 1,60, но уже на 89-й и 90-й минутах "Локо" увеличил счет до 0:3 при грубых ошибках хозяев.

"Цифры не могут врать. Они четко указывают на то, что было проставлено огромное количество денег на финальный результат. Мы верим, что после этих фактов манипуляций со спортивным результатами, УЕФА примет необходимые меры, чтобы обеспечить законность турниров под своей эгидой", – заявил Баранка.

Известно, что "Скендербеу" уже подозревался в манипулировании результатами матчей против "Крузейдерс", загребского "Динамо" и "Спортинга" в этом сезоне.