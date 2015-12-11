Пейчинович: «Защита «Локомотива» проделала хорошую работу»

Защитник Неманья Пейчинович сыграл за "Локомотив" впервые с 18 октября, заменив в центре обороны дисквалифицированного хорвата Ведрана Чорлуку.

«Всегда тяжело возвращаться после травмы, но я был готов еще неделю назад. Защита проделала хорошую работу. Мы не пропустили, а "Скендербеу" во втором тайме нанес лишь несколько ударов по воротам. Нам победа была нужнее. Теперь надо хорошо отдохнуть. Хочу поблагодарить всех ребят. Соберемся в январе», - сказал Пейчинович.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги Европы "Скендербеу" - "Локомотив" закончился со счетом 0:3. Матчи 1/16 финала состоятся 18 и 25 февраля.