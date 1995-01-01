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    Скендербеу - результаты

    Город Корча
    Дивизион Албания-Суперлига
    Сайт http://www.kf-skenderbeu.webs.com/
    Стадион Шкендербеу
    Тренер Мирел Йоса
    Турниры:
    Лига Европы (2017/2018), группа B
    Квалификация, 6 тур
    		7 декабря, четверг 21:00 Янг Бойз 2:1 Скендербеу
    Квалификация, 5 тур
    		23 ноября, четверг 23:05 Скендербеу 3:2 Динамо
    Квалификация, 4 тур
    		2 ноября, четверг 21:00 Партизан 2:0 Скендербеу
    Квалификация, 3 тур
    		19 октября, четверг 22:05 Скендербеу 0:0 Партизан
    Квалификация, 2 тур
    		28 сентября, четверг 22:05 Скендербеу 1:1 Янг Бойз
    Квалификация, 1 тур
    		14 сентября, четверг 20:00 Динамо 3:1 Скендербеу
    Лига Европы (2017/2018), ответный матч
    Квалификация, 4 раунд
    ответный матч    		 24 августа, четверг 21:00 Скендербеу 0:0 Динамо
    Квалификация, 3 раунд
    ответный матч    		 3 августа, четверг 21:00 Скендербеу 2:1
    (4:2)п         		Млада Болеслав
    Квалификация, 2 раунд
    ответный матч    		 20 июля, четверг 21:00 Скендербеу 2:0 Кайрат
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 6 июля, четверг 21:30 Сан-Хулиа 0:5 Скендербеу
    Лига Европы (2017/2018), первый матч
    Квалификация, 4 раунд
    первый матч    		 17 августа, четверг 20:00 Динамо 1:1 Скендербеу
    Квалификация, 3 раунд
    первый матч    		 27 июля, четверг 19:00 Млада Болеслав 2:1 Скендербеу
    Квалификация, 2 раунд
    первый матч    		 13 июля, четверг 17:45 Кайрат 1:1 Скендербеу
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 29 июня, четверг 21:00 Скендербеу 1:0 Сан-Хулиа
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