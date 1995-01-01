Турниры:
Лига Европы (2017/2018), группа B
Лига Европы (2017/2018), ответный матч
Лига Европы (2017/2018), первый матч
|Квалификация, 6 тур
|7 декабря, четверг
|21:00
|Янг Бойз
|2:1
|Скендербеу
|Квалификация, 5 тур
|23 ноября, четверг
|23:05
|Скендербеу
|3:2
|Динамо
|Квалификация, 4 тур
|2 ноября, четверг
|21:00
|Партизан
|2:0
|Скендербеу
|Квалификация, 3 тур
|19 октября, четверг
|22:05
|Скендербеу
|0:0
|Партизан
|Квалификация, 2 тур
|28 сентября, четверг
|22:05
|Скендербеу
|1:1
|Янг Бойз
|Квалификация, 1 тур
|14 сентября, четверг
|20:00
|Динамо
|3:1
|Скендербеу
|Квалификация, 4 раунд
ответный матч
|24 августа, четверг
|21:00
|Скендербеу
|0:0
|Динамо
|Квалификация, 3 раунд
ответный матч
|3 августа, четверг
|21:00
|Скендербеу
|2:1
(4:2)п
|Млада Болеслав
|Квалификация, 2 раунд
ответный матч
|20 июля, четверг
|21:00
|Скендербеу
|2:0
|Кайрат
|Квалификация, 1 раунд
ответный матч
|6 июля, четверг
|21:30
|Сан-Хулиа
|0:5
|Скендербеу
|Квалификация, 4 раунд
первый матч
|17 августа, четверг
|20:00
|Динамо
|1:1
|Скендербеу
|Квалификация, 3 раунд
первый матч
|27 июля, четверг
|19:00
|Млада Болеслав
|2:1
|Скендербеу
|Квалификация, 2 раунд
первый матч
|13 июля, четверг
|17:45
|Кайрат
|1:1
|Скендербеу
|Квалификация, 1 раунд
первый матч
|29 июня, четверг
|21:00
|Скендербеу
|1:0
|Сан-Хулиа