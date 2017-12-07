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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Скендербеу
Янг Бойз - Скендербеу: обзор матча 07 декабря 2017
Янг Бойз
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
Скендербеу
55'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Скендербеу
90'
+5
Желтая карточка
Б. Нимага
Желтая карточка
Г. Оаро
73'
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
Пас отдал
М. Эбишер
55'
32'
Желтая карточка
Ф. Алити
Желтая карточка
С. Йосс
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
88
Сабиен Лилай
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Янг Бойз
23
Лорис Бенито
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
Скендербеу
19
Тефик Османи
ЦЗ
4-2-2
1
Вельфли
5
Вютрих
39
Йосс
23
Бюрки
43
Мбабу
20
Эбишер
13
Шик
99
Оаро
17
Нсаме
3-2
1
Шехи
5
Алити
32
Яшаника
32
Вангели
88
Лилай
29
Нимага
Остались в запасе
Янг Бойз
Скендербеу
23
Лорис Бенито
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
19
Тефик Османи
ЦЗ
Главный тренер
Мирел Йоса
Остались в запасе
23
Лорис Бенито
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
Остались в запасе
19
Тефик Османи
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Мирел Йоса
Статистика матча Янг Бойз - Скендербеу
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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