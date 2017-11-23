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Лига Европы 2026/2027
Скендербеу - Динамо К
Скендербеу - Динамо К: обзор матча 23 ноября 2017
Скендербеу
23.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
3 : 2
Завершен
Динамо К
18'
С. Лилай
16'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Скендербеу - Динамо К
Желтая карточка
М. Радас
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Лилай
18'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Цыганков
Пас отдал
Н. Морозюк
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
33
Марко Радас
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
88
Сабиен Лилай
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Динамо К
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Скендербеу
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
20
Олег Гусев
ЦП
4-1
1
Шехи
5
Алити
33
Радас
32
Вангели
19
Османи
88
Лилай
3-4-1-2
94
Кедзиора
34
Хачериди
4
Кадар
18
Корзун
19
Шепелев
6
Морозюк
19
Пиварич
11
Цыганков
18
Мораес
41
Беседин
Остались в запасе
Скендербеу
Динамо К
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
35
Максим Коваль
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
20
Олег Гусев
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
20
Олег Гусев
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Скендербеу - Динамо К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Шкендербеу
Где смотреть матч:
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