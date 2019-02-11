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    Олег Гусев

    Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Гусев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Степановка
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 73
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