Игорь Суркис: «Невызов Гусева на Евро оскорбляет украинских болельщиков»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал непопадание полузащитника Олега Гусева в окончательную заявку сборной Украины на чемпионат Европы.

«На этот счет я могу высказать два мнения: одно мнение – президента клуба, официального лица, второе – просто болельщика.

Мнение президента клуба таково: главному тренеру виднее. Если будет результат, то, значит, он поступил правильно. Если же результата не будет, то надо будет признать, что решение сейчас было принято неправильное.

Что же касается моего мнения как болельщика в ситуации с Гусевым, то, считаю, такое решение тренерского штаба сборной Украины априори неправильное. Это, считаю, даже оскорбляет наших украинских болельщиков, которые на стадионах нашей страны (не только на НСК «Олимпийский») аплодируют Гусеву. Человек великолепно отыграл сезон. Благодаря ему процентов на 40, мы стали чемпионами – Олег забил важнейшие мячи! Это профессионал.

Для Гусева произошедшее – это шок. Я с ним уже разговаривал. И я его понимаю. Потому что в заявке сборной Украины на Евро-2016 есть футболисты, которые просто не соответствуют уровню национальной команды.

Все мы верим в том, что сборная Украины удачно выступит на Евро-2016. Но если, не дай бог, чемпионат Европы закончится для нашей команды плохо, то я громко скажу об этой ситуации. Потому что я как президент клуба работаю на эту сборную, я вношу свой вклад, подготавливая футболистов.

Всего два примера, два вопроса. Неужели Гусев поможет сборной меньше, чем молодой Зинченко? А если в одном из трех предстоящих нам тяжелейших матчей игра будет складываться так, что Ярмоленко или Коноплянке нужно будет дать паузу, то неужели вы поспорите со мной в том, что Гусев на эти 30–40 минут был бы просто незаменим?», – приводит слова Суркиса «Динамо Киев от Шурика».