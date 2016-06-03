Гусева не взяли на Евро-2016 из-за его ненависти к игрокам «Шахтера»

Полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев не попал в заявку сборной Украины на Евро-2016 из-за неспортивного поведения по отношению к молодым игрокам «Шахтера».

«Физическая форма Олега тренеров вполне удовлетворяла, – говорит наш источник. – Не выдержал Фоменко того, что Гусев во время тренировок и в быту систематически подавлял своими словами и поступками молодых игроков, принадлежащих «Шахтеру». Речь о Коваленко, Петряке и Малышеве. Чтобы не было риска развалить коллектив во время чемпионата Европы, Гусева во Францию ​​решили не брать», – сообщил источник, близкий к главному тренеру сборной Михаилу Фоменко.