Киевское «Динамо» определилось с заявкой на Лигу чемпионов

Киевское «Динамо» опубликовало список футболистов, которые смогут принять участие в поединах Лиги чемпионов сезона-2015/16.

Вратари: Александр Шовковский, Александр Рыбка

Защитники: Данило Силва, Антунеш, Александар Драгович, Николай Морозюк, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди

Полузащитники: Мигель Велозу, Радосав Петрович, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Олег Гусев, Нико Кранчар, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Сергей Мякушко, Юнес Беланда

Нападающие: Артем Кравец, Жуниор Мораес, Лукаш Теодорчик

Удивительно, что место в заявке нашлось даже для Нико Кранчара, который пропустил всю подготовку вместе с командой и планировал покинуть клуб уже прошедшим летом.