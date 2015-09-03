Киевское «Динамо» определилось с заявкой на Лигу чемпионов

Киевское «Динамо» опубликовало список футболистов, которые смогут принять участие в поединах Лиги чемпионов сезона-2015/16.
Вратари: Александр Шовковский, Александр Рыбка
Защитники: Данило Силва, Антунеш, Александар Драгович, Николай Морозюк, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди
Полузащитники: Мигель Велозу, Радосав Петрович, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Олег Гусев, Нико Кранчар, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Сергей Мякушко, Юнес Беланда
Нападающие: Артем Кравец, Жуниор Мораес, Лукаш Теодорчик
Удивительно, что место в заявке нашлось даже для Нико Кранчара, который пропустил всю подготовку вместе с командой и планировал покинуть клуб уже прошедшим летом.