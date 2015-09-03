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    • Киевское «Динамо» определилось с заявкой на Лигу чемпионов

    Киевское «Динамо» определилось с заявкой на Лигу чемпионов

    Киевское «Динамо» опубликовало список футболистов, которые смогут принять участие в поединах Лиги чемпионов сезона-2015/16.

    Вратари: Александр Шовковский, Александр Рыбка

    Защитники: Данило Силва, Антунеш, Александар Драгович, Николай Морозюк, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди

    Полузащитники: Мигель Велозу, Радосав Петрович, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Олег Гусев, Нико Кранчар, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Сергей Мякушко, Юнес Беланда

    Нападающие: Артем Кравец, Жуниор Мораес, Лукаш Теодорчик

    Удивительно, что место в заявке нашлось даже для Нико Кранчара, который пропустил всю подготовку вместе с командой и планировал покинуть клуб уже прошедшим летом.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    03.09.2015 10:08
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    Комментарии (3)
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    VIPded
    1441266761
    Ярмоленко не ушёл, это гуд... Пожелаем киевлянам две победы над Порту! )))
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    ologreds
    1694997256
    numo441147
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