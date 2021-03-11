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Аль-Сайлия
Юнес Бельханда
€ 800 тыс
Юнес Бельханда
Аль-Сайлия
25 февраля 1990 (36)
#20 | Полузащитник
174 см | 68 кг
Марокко | Франция
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Трансферы
Публикации
«Галатасарай» разорвал контракт с Бельханда после его критики домашнего поля
2021.03.11 00:15
1
Sporx: Бельханда вслед за «Спартаком» отказал «Рубину»
2020.02.07 20:17
2
Fotomac: Бельханда отказался переходить в «Спартак»
2020.02.03 11:15
9
Муслера, Бельханда, Нагатомо – в основе «Галатасарая» на матч с «Локомотивом»; Хеведес, Идову, Фарфан сыграют у гостей
2018.09.18 20:51
12
«Спартак» интересуется хавбеком «Галатасарая» Бельханда. Зимой он отказался переезжать в Москву
2018.05.30 16:24
8
«Спартак» пытался приобрести Бельханда
2018.01.31 16:45
9
Фото
Бельханда сменил киевское «Динамо» на «Галатасарай»
2017.06.30 13:02
Бельханда хочет остаться в «Ницце»
2017.02.23 08:56
Бельханда пропустит Кубок африканских наций из-за перелома пальца
2017.01.04 09:32
Балотелли является самым высокооплачиваемым игроком «Ниццы»
2016.12.16 09:08
6
«Ницца» опередила «Краснодар» в борьбе за Бельханда
2016.09.01 08:22
3
«Ницца» может помешать «Краснодару» подписать Бельханда
2016.08.30 22:41
1
«Краснодар» заинтересован в аренде Бельханда
2016.08.30 11:34
Нойштедтер: «Бельханда немало нам рассказал о «Шахтере»
2016.02.18 09:06
Сергей Ребров: «Уходы Кравца и Бельханда – это нормальный футбольный процесс»
2016.01.11 10:23
1
Бельханда арендован «Шальке»
2016.01.04 23:09
Бельханда может сменить «Динамо» на «Наполи»
2016.01.04 18:42
1
Киевское «Динамо» требует 9 миллионов за Бельханда
2016.01.04 10:50
4
Бельханда не перейдет в «Торино», но может стать игроком «Шальке»
2016.01.03 11:44
Бельханда может перейти в «Шальке»
2015.12.29 19:44
Киевское «Динамо» отказало «Торино» в аренде Бельханда
2015.12.29 13:26
Сергей Ребров: «У меня нет конфликта с Бельханда»
2015.11.01 09:52
1
Бельханда не полетел в Израиль по политическим мотивам
2015.09.29 19:06
2
«Наполи» намерен купить Бельханда зимой
2015.09.23 02:03
Бельханда: «Считаю «Динамо» фаворитом группы»
2015.09.14 19:00
3
«Наполи» зимой вернется к переговорам по Бельханда
2015.09.10 10:22
Киевское «Динамо» определилось с заявкой на Лигу чемпионов
2015.09.03 10:08
2
Бельханда не перейдет в «Марсель»
2015.08.24 09:21
Бельханда близок к переходу в «Марсель»
2015.08.21 06:33
Бельханда может вернуться во Францию
2015.08.20 15:32
1
2
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