«Спартак» интересуется хавбеком «Галатасарая» Бельханда. Зимой он отказался переезжать в Москву

«Спартак» и клубы из Катара проявляют большой интерес к атакующему полузащитнику «Галатасарая» Юнесу Бельханда, сообщает журналист издания Sabah Селман Озтюрк.

При этом «львы» не намерены рассматривать какие-либо предложения до чемпионата мира. В случае, если марокканец хорошо проявит себя на мундиале, его цена может возрасти до 15 и более миллионов евро.

В минувшем сезоне Бельханда провел 35 матчей, забил три гола и сделал 10 результативных передач. По информации СМИ, зимой красно-белые уже пытались приобрести 28-летнего футболиста за 7,5 миллиона, но получили отказ как от полузащитника, так и от «Галатасарая».