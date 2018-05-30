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  • «Спартак» интересуется хавбеком «Галатасарая» Бельханда. Зимой он отказался переезжать в Москву

«Спартак» интересуется хавбеком «Галатасарая» Бельханда. Зимой он отказался переезжать в Москву

30 мая 2018, 16:24
8

«Спартак» и клубы из Катара проявляют большой интерес к атакующему полузащитнику «Галатасарая» Юнесу Бельханда, сообщает журналист издания Sabah Селман Озтюрк.

При этом «львы» не намерены рассматривать какие-либо предложения до чемпионата мира. В случае, если марокканец хорошо проявит себя на мундиале, его цена может возрасти до 15 и более миллионов евро.

В минувшем сезоне Бельханда провел 35 матчей, забил три гола и сделал 10 результативных передач. По информации СМИ, зимой красно-белые уже пытались приобрести 28-летнего футболиста за 7,5 миллиона, но получили отказ как от полузащитника, так и от «Галатасарая».

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Бельханда Юнес
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1527687058
из турции в россию обычно приезжают пьяные, обгоревшие, с лишним весом и пустым карманом - нам такие не нужны.)))
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серега кашин
1527689208
если зимой отказался, то и сейчас не уговорят на переход
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subbotaspartak
1527694601
Зимой холодно, Сейчас то в жилу...
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OfaZavr
1527696056
вряд ли сейчас передумает раз зимой отказал, тем более если проявит себя на ЧМ у него недостатка в предложениях не будет.
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piligrim1986
1527702298
нахрен он нужен
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frizom
1527704358
с учетом озвученных Массимо целей по трансферам вериться с трудом. У нас уже есть Ханни на эту позицию.
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zigbert
1527762525
Временщика в Спартак не надо.
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