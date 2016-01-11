Сергей Ребров: «Уходы Кравца и Бельханда – это нормальный футбольный процесс»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров считает, что в уходе Артем Кравца и Юнеса Бельханда нет ничего экстраординарного.

«Такова футбольная жизнь, это абсолютно нормальный процесс. В серьезной команде, ставящей перед собой максимальные задачи, должна быть серьезная конкуренция, и если кто-то из футболистов ее не выдерживает, то он вправе подойти к тренеру, к президенту и сказать об этом. Я хочу работать с игроками, которые полны желания конкурировать за место в основном составе. В «Динамо» таких исполнителей достаточно, и не надо придумывать никаких конфликтов — каждый человек вправе сам решать свою судьбу.



Я пожелал удачи и Артему Кравцу, и Юнесу Бельханда, которые уходят в аренду, чтобы доказать все то, что они хотят. Мы непременно будем за ними следить», - цитирует Реброва «Террикон».