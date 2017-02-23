Бельханда хочет остаться в «Ницце»

Полузащитник «Ниццы» Юнес Бельханда признался, что ему нравится играть во французском клубе. Напомним, что 26-летний футболист выступает здесь на правах аренды до конца сезона, а его трансфер принадлежит киевскому «Динамо».

«Всегда игра против своего бывшего клуба является особенной для любого футболиста. Это будет хорошая игра для «Монпелье». Команда здорово усилились в январское трансферное окно. Более того, они выиграли три матча из последних четырех.

Я бы остался здесь, так как это амбициозный проект, который стремительно развивается. Следующим летом будет построен новый тренировочный центр. У «Ниццы» есть все, чтобы добиваться успеха. Думаю, надо обсудить возможный трансфер с «Динамо», – цитирует L'equipe Бельханда.

В текущем сезоне на счету футболиста 25 матчей во всех турнирах. На его счету три забитых гола.