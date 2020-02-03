Fotomac: Бельханда отказался переходить в «Спартак»

«Спартак» пытался подписать полузащитника «Галатасарая» Юнеса Бельханда.
По информации Fotomac, марокканец отказался переходить в московский клуб, рассчитывая остаться в нынешней команде.
Также у 29-летнего футболиста были предложения от «Монако» и клуба из Саудовской Аравии.
- Бельханда выступает за «Галатасарай» с 2017 года.
- В текущем сезоне хавбек провел 21 матч, забил пять голов и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: Fotomac
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