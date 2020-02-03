Fotomac: Бельханда отказался переходить в «Спартак»

«Спартак» пытался подписать полузащитника «Галатасарая» Юнеса Бельханда.

По информации Fotomac, марокканец отказался переходить в московский клуб, рассчитывая остаться в нынешней команде.

Также у 29-летнего футболиста были предложения от «Монако» и клуба из Саудовской Аравии.