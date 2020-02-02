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    Fotomac: Бельханда отказался переходить в «Спартак»

    «Спартак» пытался подписать полузащитника «Галатасарая» Юнеса Бельханда.

    По информации Fotomac, марокканец отказался переходить в московский клуб, рассчитывая остаться в нынешней команде.

    Также у 29-летнего футболиста были предложения от «Монако» и клуба из Саудовской Аравии.

    • Бельханда выступает за «Галатасарай» с 2017 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел 21 матч, забил пять голов и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Источник: Fotomac

    Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Подписчиков в твиттере – 497 тысяч.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1171

      Mister_Tomsk 43 минуты назад

      а смысл? если спартак скоро будет в фнл, так как денег то не будет, фанаты будут править :D

      0
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      Рейтинг: +15529

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это благо для Спартака.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21610

      oyabun 2 часа назад

      Ну и флаг ему в руки. Был у нас уже один алжирец..

      1
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