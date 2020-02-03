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Fotomac: Бельханда отказался переходить в «Спартак»

3 февраля 2020, 11:15
9

«Спартак» пытался подписать полузащитника «Галатасарая» Юнеса Бельханда.

По информации Fotomac, марокканец отказался переходить в московский клуб, рассчитывая остаться в нынешней команде.

Также у 29-летнего футболиста были предложения от «Монако» и клуба из Саудовской Аравии.

  • Бельханда выступает за «Галатасарай» с 2017 года.
  • В текущем сезоне хавбек провел 21 матч, забил пять голов и сделал один ассист.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: Fotomac

Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Подписчиков в твиттере – 497 тысяч.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Бельханда Юнес
Комментарии (9)
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oyabun
1580719201
Ну и флаг ему в руки. Был у нас уже один алжирец..
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DOCTOR PENALTY
1580723287
Это благо для Спартака.
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Mister_Tomsk
1580724886
а смысл? если спартак скоро будет в фнл, так как денег то не будет, фанаты будут править :D
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Диктор
1580737485
Ну и ху. с ним
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NEONFOL
1580743688
испугался нашей суровой дождливой зимы
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Hektor 84
1580812679
Когда то был сверх перспективный. Играл вроде в Монпелье.. Был на виду у топп клубов. Но потом что то пошло не так. Зачем то поперся в динамо К. Со спартаком скорее утка.
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