Нойштедтер: «Бельханда немало нам рассказал о «Шахтере»

Полузащитник "Шальке" Роман Нойштедтер рассказал о том, как помог подготовиться к предстоящему матчу Лиги Европы с "Шахтером" бывший игрок киевского "Динамо" Юнес Бельханда.

"Юнес немало нам рассказал о "Шахтере", о том, как ему доводилось играть против дончан. Сказал, что наш завтрашний соперник исповедует очень открытый, агрессивный футбол, старается проводить больше времени в нападении. Бельханда на самом деле помог нам своими советами.

Что касается непосредственно игры марокканца в "Шальке", то он очень хорошо себя показывает на поле, в частности, на левом фланге. И, как сказал наш тренер, Юнес умеет обыгрывать оппонента один на один.

Российское гражданство? Да, предложение от России поступило, но сейчас я не могу сказать ничего конкретного по этому поводу, пока раздумываю. Действительно, были разговоры и о возможности выступать за сборную Украины, но это на неофициальном уровне. Так или иначе, завтрашняя игра будет очень важна", - рассказал Нойштедтер на предматчевой пресс-конференции.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Шальке" состоится в четверг, 18 февраля. Свисток о начале встречи прозвучит в 23:05 по московскому времени.