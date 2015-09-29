Бельханда не полетел в Израиль по политическим мотивам

Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Бельханда не полетел с командой на матч второго тура Лиги чемпионов против «Маккаби» из Тель-Авива.

В качестве официальной причины указано расстройство кишечника, однако израильские СМИ предполагают другие мотивы. Дело в том, что Бельханда – марроканец, а представителям арабских стран посещать Израиль не рекомендовано. Поэтому местная пресса предполагает, что недуг футболиста носит "дипломатический" характер. Сообщается, что подобные случаи не редкость в израильском спорте.

Матч "Маккаби" - "Динамо" состоится во вторник 29 сентября.