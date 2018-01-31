«Спартак» пытался приобрести Бельханда

«Спартак» проявлял интерес к полузащитнику «Галатасарая» Юнесу Бельханда. Однако футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры, сообщил журналист YahooSportFR Ману Лонжон. По данным источника, московский клуб был готов заплатить за хавбека 7,5 миллионов евро.

«Игрок получил предложение от «Спартака», но оно его не интересует. «Галатасараю» оно тоже не особо интересно», — сказал Лонжон.

В текущем сезоне Бельханда сыграл в чемпионате Турции 17 матчей, в которых забил два гола.

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