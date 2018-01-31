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«Спартак» пытался приобрести Бельханда

31 января 2018, 16:45
9

«Спартак» проявлял интерес к полузащитнику «Галатасарая» Юнесу Бельханда. Однако футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры, сообщил журналист YahooSportFR Ману Лонжон. По данным источника, московский клуб был готов заплатить за хавбека 7,5 миллионов евро.

«Игрок получил предложение от «Спартака», но оно его не интересует. «Галатасараю» оно тоже не особо интересно», — сказал Лонжон.

В текущем сезоне Бельханда сыграл в чемпионате Турции 17 матчей, в которых забил два гола.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Бельханда Юнес
Комментарии (9)
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ramos6548
1517407658
такое ощущение что Чемпионату надо просто побольше новостей. Наверняка мы даже не интересовались этим игроком.
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Татарин за ЦСКА
1517409560
Сейчас начнёться того могли и того и тех могли купить,но не пошли в Спартак.Бред
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VVM1964
1517409874
Даже комментировать тошно .
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DOCTOR PENALTY
1517411915
Ну и хрен с ним! ( Если это правда)
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multi1984
1517412182
Скорее бы ТО закончилось. Заи*али утки эти...Каждое ТО одно и тоже. Журналисты желтушники(
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Сильвербой
1517415000
Не смешите! Он нахер тут не нужан! Он закончил с футболом когда в Киев переехал!!!
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серега кашин
1517416577
не больно и хотелось
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