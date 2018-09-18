Муслера, Бельханда, Нагатомо – в основе «Галатасарая» на матч с «Локомотивом»; Хеведес, Идову, Фарфан сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Локомотивом».

«Галатасарай»: Муслера, Азиз, Родригес, Дердийок, Бельханда, Линнес, Донк, Ндиайе, Акбаба, Фернандо, Нагатомо.

«Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стамбульском «Тюрк Телеком», которая начнется в 22:00 по Москве.

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