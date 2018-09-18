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    Муслера, Бельханда, Нагатомо – в основе «Галатасарая» на матч с «Локомотивом»; Хеведес, Идову, Фарфан сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Локомотивом».

    «Галатасарай»: Муслера, Азиз, Родригес, Дердийок, Бельханда, Линнес, Донк, Ндиайе, Акбаба, Фернандо, Нагатомо.

    «Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стамбульском «Тюрк Телеком», которая начнется в 22:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: УЕФА

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    18.09.2018 20:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 18 сентября 2018, 21:53

      1-0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 сентября 2018, 21:46

      надо постараться разнести этот сарай

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 21:32

      Состав боевой.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 сентября 2018, 22:19

      Боевой, Саша, но оборонительный. И пока середину поля турки проходят легко и контролируют мяч и игру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 сентября 2018, 21:29

      К сожалению, похоже, одни будут играть, а другие мучиться...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 сентября 2018, 21:23

      И турок нет почти
      ..и русских мало..
      За что болеть,иль за кого.?
      Достала
      Лига торжества..
      Удел не помнящих родства.


      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 18 сентября 2018, 21:25

      Смешно..
      Но снизу не читал...)))

      4
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 18 сентября 2018, 21:10

      И лишь трое русских, ещё что то про зенит тяфкали...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Dimka_Foxy 18 сентября 2018, 21:13

      И чтобы предостеречь себя от выпадов, сразу обращу внимание, что я сказал «Русских» а не граждан России

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Dimka_Foxy 18 сентября 2018, 21:14

      Четыре! Гилерме забыл!

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Dimka_Foxy 18 сентября 2018, 21:14

      Не успел!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Dimka_Foxy 18 сентября 2018, 21:16

      В кубках Европы нет лимита, так что хоть тявкай, хоть не тявкай легов все клубы наши выставят по максимуму!

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