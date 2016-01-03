Бельханда не перейдет в «Торино», но может стать игроком «Шальке»

Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Бельханда не перейдет в «Торино». Итальянцы хотели арендовать футболиста, но руководство бело-голубых отказалось рассматривать такой вариант, настаивая на полноценном трансфере.

Отмечается, что Бельханда может оказаться в «Шальке-04». Немецкий клуб ищет замену Лерою Зане, который близок к переходу в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Торино» предлагает за аренду Бельханды один миллион евро. В случае удачных выступлений марокканца в Серии А, итальянцы готовы добавить еще 10 миллионов за выкуп его контракта.