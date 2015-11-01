Сергей Ребров: «У меня нет конфликта с Бельханда»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров рассказал журналистам о своих отношениях с марокканским полузащитником Юнесом Бельханда.

— У вас нет конфликта с Бельханда? Он недавно сказал, что вы с ним мало общаетесь...

— А вы еще с ним поговорите — он вам еще что-то расскажет. У меня ни с кем нет конфликта. Я сам был такой — будучи футболистом, всегда сражался за место в основном составе. Надеюсь, наши футболисты такие же.

Если у футболистов есть конфликт со мной, то это нормально, ведь я — тренер и на мне лежит ответственность выбора 18-ти человек для заявки на матч из обоймы, которая насчитывает 26 футболистов. Это непростой выбор. Определяя заявку на матч, я пользуюсь одним единственным критерием — исхожу из того, как люди работают и относятся к команде. Думаю, это правильно.