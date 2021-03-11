«Галатасарай» разорвал контракт с Бельханда после его критики домашнего поля

Полузащитник Юнес Бельханда покинул «Галатасарай». Контракт разорван после того как футболист выступил с критикой поля на домашнем стадионе после игры с «Сивасспором» (2:2).
«Бельханда выступил с заявлением, порочащим имидж и репутацию членов правления клуба. Это нарушение условий контракта и внутренних правил. Соглашение расторгнуто по уважительной причине в одностороннем порядке», – сообщил «Галатасарай».
Бельханда говорил про поле: «Руководство должно найти решение. Они знают, что на этом поле мы играем в футбол. Они должны следить за стадионом. Они должны как следует делать свою работу. Даже на базе поле лучше. Это ненормально».
- 31-летний Бельханда в текущем сезоне провел 22 матча Суперлиги, забил 6 голов, сделал 3 результативные передачи.
- Это 4-й сезон алжирца в «Галатасарае».
- Стамбульцы идут в чемпионате 2-ми.
Источник: официальный сайт «Галатасарая»