«Галатасарай» разорвал контракт с Бельханда после его критики домашнего поля

Полузащитник Юнес Бельханда покинул «Галатасарай». Контракт разорван после того как футболист выступил с критикой поля на домашнем стадионе после игры с «Сивасспором» (2:2).

«Бельханда выступил с заявлением, порочащим имидж и репутацию членов правления клуба. Это нарушение условий контракта и внутренних правил. Соглашение расторгнуто по уважительной причине в одностороннем порядке», – сообщил «Галатасарай».

Бельханда говорил про поле: «Руководство должно найти решение. Они знают, что на этом поле мы играем в футбол. Они должны следить за стадионом. Они должны как следует делать свою работу. Даже на базе поле лучше. Это ненормально».