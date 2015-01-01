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    «Галатасарай» разорвал контракт с Бельханда после его критики домашнего поля

    Полузащитник Юнес Бельханда покинул «Галатасарай». Контракт разорван после того как футболист выступил с критикой поля на домашнем стадионе после игры с «Сивасспором» (2:2).

    «Бельханда выступил с заявлением, порочащим имидж и репутацию членов правления клуба. Это нарушение условий контракта и внутренних правил. Соглашение расторгнуто по уважительной причине в одностороннем порядке», – сообщил «Галатасарай».

    Бельханда говорил про поле: «Руководство должно найти решение. Они знают, что на этом поле мы играем в футбол. Они должны следить за стадионом. Они должны как следует делать свою работу. Даже на базе поле лучше. Это ненормально».

    • 31-летний Бельханда в текущем сезоне провел 22 матча Суперлиги, забил 6 голов, сделал 3 результативные передачи.
    • Это 4-й сезон алжирца в «Галатасарае».
    • Стамбульцы идут в чемпионате 2-ми.

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    Источник: официальный сайт «Галатасарая»

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