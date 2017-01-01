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    Sporx: Бельханда вслед за «Спартаком» отказал «Рубину»

    Полузащитник «Галатасарая» Юнес Бельханда не желает ехать в Россию. Вслед за предложением «Спартака» футболист отверг запрос из «Рубина», информирует Sporx.

    Несмотря на то что стамбульцы хотят отпустить игрока, он сам не настроен никуда уходить. Помимо российских вариантов, Бельханда также отверг предложение из Саудовской Аравии.

    • Бельханда выступает за «Галатасарай» с 2017 года.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.

    Источник: Sporx

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1711

      giluxa1963 1 час назад

      значит не хочет играть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      NEONFOL 1 час назад

      потом локти кусать будет блоханда))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      sssrspartak > NEONFOL 44 минуты назад

      именно так!

      1
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