Sporx: Бельханда вслед за «Спартаком» отказал «Рубину»

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Бельханда не желает ехать в Россию. Вслед за предложением «Спартака» футболист отверг запрос из «Рубина», информирует Sporx.

Несмотря на то что стамбульцы хотят отпустить игрока, он сам не настроен никуда уходить. Помимо российских вариантов, Бельханда также отверг предложение из Саудовской Аравии.