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Sporx: Бельханда вслед за «Спартаком» отказал «Рубину»

7 февраля 2020, 20:17
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Полузащитник «Галатасарая» Юнес Бельханда не желает ехать в Россию. Вслед за предложением «Спартака» футболист отверг запрос из «Рубина», информирует Sporx.

Несмотря на то что стамбульцы хотят отпустить игрока, он сам не настроен никуда уходить. Помимо российских вариантов, Бельханда также отверг предложение из Саудовской Аравии.

  • Бельханда выступает за «Галатасарай» с 2017 года.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
  • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.

Источник: Sporx

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Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Спартак Рубин Бельханда Юнес
Комментарии (2)
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NEONFOL
1581096197
потом локти кусать будет блоханда))))
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giluxa1963
1581096388
значит не хочет играть
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