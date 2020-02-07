Sporx: Бельханда вслед за «Спартаком» отказал «Рубину»

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Бельханда не желает ехать в Россию. Вслед за предложением «Спартака» футболист отверг запрос из «Рубина», информирует Sporx.
Несмотря на то что стамбульцы хотят отпустить игрока, он сам не настроен никуда уходить. Помимо российских вариантов, Бельханда также отверг предложение из Саудовской Аравии.
- Бельханда выступает за «Галатасарай» с 2017 года.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
Источник: Sporx
Крупнейший спортивный сайт Турции. Аудитория в твиттере - более 626 тысяч подписчиков.