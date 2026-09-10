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Катар. Лига звезд
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Аль-Сайлия
Юнес Бельханда
Статистика
€ 800 тыс
Юнес Бельханда - статистика
Аль-Сайлия
25 февраля 1990 (36)
#20 | Полузащитник
174 см | 68 кг
Марокко | Франция
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Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 4 тур
Аль-Сайлия
3 : 6
10.09.2026
Аль-Садд
1' - 90'
58, 90'
76'
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
03.09.2026
Аль-Араби
1' - 90'
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Катар. Лига звезд 2024/2025
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Адана Демирспор
6
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Адана Демирспор
1 : 0
31.08.2023
Генк
1' - 120'
78'
Лига конференций, 4 раунд
Генк
2 : 1
24.08.2023
Адана Демирспор
1' - 78'
50'
Лига конференций, 3 раунд
Осиек
3 : 2
17.08.2023
Адана Демирспор
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Адана Демирспор
5 : 1
10.08.2023
Осиек
1' - 90'
52'
72'
Лига конференций, 2 раунд
Адана Демирспор
2 : 1
03.08.2023
ЧФР Клуж
1' - 90'
43'
Лига конференций, 2 раунд
ЧФР Клуж
1 : 1
27.07.2023
Адана Демирспор
1' - 71'
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