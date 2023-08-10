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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Адана Демирспор - Осиек
Адана Демирспор - Осиек: обзор матча 10 августа 2023
Адана Демирспор
10.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
5 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Осиек
3'
Й. Свенссон
16'
Ю. Сари
52'
Ш. Ндиайе
66'
Ш. Ндиайе (П)
88'
Ю. Эрдоган
73'
Ш. Гржан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Осиек
ГОЛ! 5:1!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
М. Ньянг
88'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Ш. Ндиайе
86'
Пенальти не реализован!
Нани
80'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Ю. Сари
80'
78'
Желтая карточка
С. Эвангелу
77'
Замена
С. Эвангелу
️️️️
А. Баришич
73'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Ш. Гржан
Желтая карточка
Ю. Бельханда
72'
71'
Замена
И. Фиолич
️️️️
П. Пушич
Замена
А. Бурак
️️️️
С. Гюлер
71'
71'
Замена
K. Fućak
️️️️
Р. Миерес
Замена
Д. Токез
️️️️
Э. Акбаба
70'
66'
Желтая карточка
М. Маленица
66'
Желтая карточка
К. Ловрич
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ш. Ндиайе
66'
65'
Желтая карточка
П. Брлек
ГОЛ! 3:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Ю. Бельханда
52'
46'
Замена
К. Ловрич
️️️️
V. Jugović
Замена
Нани
️️️️
Д. Акинтола
46'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Сари
16'
ГОЛ! 1:0!
Й. Свенссон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
23
Петар Брлек
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
7
Шиме Гржан
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
25
Mijo Caktas
ЦФ
13
Рамон Миерес
ЦФ
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
15
Marko Barešić
ВР
11
Наил Омерович
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
34
Кристиян Ловрич
ЛВ
17
Иван Фиолич
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
50
Josip Špoljarić
ЦФ
12
Амер Хирош
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
3-1-4-1-1
18
13
Родригес
6
Гюлер
55
Манев
21
Стамбули
8
Акинтола
22
Свенссон
20
Бельханда
7
Сари
8
Акбаба
27
Ндиайе
3-1-2-4
31
Маленица
37
Баришич
5
Мкртчян
14
Драмбаев
6
Неясмич
70
Пушич
23
Брлек
13
Миерес
25
7
7
Гржан
7
Сари
10
Эрдоган
10
Эрдоган
7
Сари
6
Гюлер
3
Бурак
3
Бурак
6
Гюлер
8
Акбаба
24
Токез
24
Токез
8
Акбаба
8
Акинтола
17
Нани
17
Нани
8
Акинтола
27
Ндиайе
99
Ньянг
99
Ньянг
27
Ндиайе
37
Баришич
41
Эвангелу
41
Эвангелу
37
Баришич
70
Пушич
17
Фиолич
17
Фиолич
70
Пушич
7
34
Ловрич
34
Ловрич
7
13
Миерес
57
57
13
Миерес
Остались в запасе
Адана Демирспор
Осиек
25
Эртак Эзбир
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
32
Tin Sajko
ВР
15
Marko Barešić
ВР
11
Наил Омерович
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
50
Josip Špoljarić
ЦФ
12
Амер Хирош
ЦФ
Остались в запасе
25
Эртак Эзбир
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
15
Marko Barešić
ВР
11
Наил Омерович
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
50
Josip Špoljarić
ЦФ
12
Амер Хирош
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Адана Демирспор - Осиек
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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