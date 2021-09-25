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Команды
Генчлербирлиги
М'Байе Ньянг
€ 800 тыс
М'Байе Ньянг
Генчлербирлиги
19 декабря 1994 (31)
#29 | Нападающий
184 см | 75 кг
Сенегал | Франция
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Публикации
Фото
Экс-форвард «Милана» Ньянг бесплатно перешел из «Ренна» в «Бордо»
2021.09.25 10:17
Ньянг ведет переговоры с «Ренном». Им интересовались «Зенит» и «Локомотив»
2018.08.29 08:07
3
Ньянг может перейти в «Локомотив». На сенегальца претендует «Зенит»
2018.08.21 23:16
13
Нападающий «Торино» Ньянг может перейти в «Зенит». Зимой игроком интересовался «Спартак»
2018.08.20 22:06
36
Источник: «Спартак» – самый вероятный вариант для Ньянга
2017.12.21 18:14
12
«Спартак» вновь попытается приобрести Ньянга
2017.12.19 15:25
12
«Милан» хотел включить Ньянга в сделку по Белотти
2017.09.09 13:59
1
Ньянг – болельщикам «Милана»: «Извините, что все закончилось вот так»
2017.09.04 18:35
4
Фото
Ньянг, которого хотел купить «Спартак», перешел на правах аренды в «Торино»
2017.08.31 19:46
Ньянг, которым интересовался «Спартак», перейдет в «Торино»
2017.08.31 15:11
2
Райола: «Ньянг не хочет переходить в «Спартак». Давайте уважать его решение»
2017.08.24 20:20
11
Рафинья перейдет в «Милан», если «Спартак» подпишет Ньянга
2017.08.24 09:47
2
Ньянг, которым интересуется «Спартак»: «Хочу сам выбирать, где продолжать карьеру»
2017.08.24 00:03
3
Ньянг, которым интересуется «Спартак», отказался тренироваться до старта сезона
2017.08.23 10:14
16
«Спартак» предложил «Милану» за Ньянга 23 миллиона, игрок не хочет переезжать в Россию
2017.08.23 01:04
23
«Спартак» надеется получить ответ от Ньянга до полуночи
2017.08.21 22:46
11
«Спартак» повысил предложение по Ньянгу
2017.08.21 08:06
21
Источник: Ньянг хочет получить от «Милана» бонусы за переход в «Спартак»
2017.08.19 06:45
15
Источник: Ньянг не отказывался от перехода в «Спартак»
2017.08.18 19:39
8
«Милан» хочет продать Ньянга в «Спартак»
2017.08.18 14:53
16
Ньянг отказался переходить в «Спартак»
2017.08.18 01:15
37
Английский журналист: «Ньянг, который переходит в «Спартак», бегает кругами, но не понимает зачем и куда»
2017.08.17 21:31
8
Колыванов: «С такими игроками, как Ньянг, РФПЛ скоро станет как АПЛ»
2017.08.17 21:08
10
Источник: «Спартак» договорился с «Миланом» о покупке Ньянга за 18 миллионов
2017.08.17 18:30
27
Форвард «Милана» Ньянг близок к переходу в «Спартак»
2017.08.17 01:27
23
«Спартак» готов отдать 20 миллионов за форварда «Милана» Ньянга
2017.08.16 01:03
24
«Милан» предлагает «Торино» за Белотти 75 миллионов и Ньянга
2017.08.13 16:24
1
«Милан» отказался продавать Ньянга в «Фенербахче» за 7 миллионов
2017.07.24 10:54
1
«Торино» требует от «Милана» 50 миллионов и трех игроков за Белотти
2017.07.20 18:53
3
Белотти дал согласие на переход в «Милан», красно-черные могут включить в сделку Ньянга и Палетту
2017.07.19 01:48
4
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