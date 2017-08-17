Английский журналист: «Ньянг, который переходит в «Спартак», бегает кругами, но не понимает зачем и куда»

Комментатор РФПЛ на английском телевидении Джон Брэдли дал характеристику потенциальному новичку московского «Спартака» М’Байе Ньянгу. Журналист назвал футболиста безголовым цыпленком.

«Помню Ньянга с тех пор, как он играл в «Кане». Тогда он считался большим талантом, поэтому его и купил «Милан». У него отличная скорость, он любит постоянно перемещаться по полю, но делает это бесцельно. В Англии таких игроков называют «безголовыми цыплятами» – они бегают кругами, но не понимают зачем и куда.

В «Уотфорде» Ньянг провел полгода и не запомнился ничем, хоть и забил два мяча. Я понимаю, зачем Ньянгу «Спартак» – он хочет поиграть в Лиге чемпионов. Но «Спартаку» гораздо нужнее центральный и крайний защитники. Эта покупка – гигантский риск», – говорит Брэдли.

Ранее «Бомбардир» писал, что клубы уже согласовали переход Ньянга.