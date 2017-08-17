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    Английский журналист: «Ньянг, который переходит в «Спартак», бегает кругами, но не понимает зачем и куда»

    Комментатор РФПЛ на английском телевидении Джон Брэдли дал характеристику потенциальному новичку московского «Спартака» М’Байе Ньянгу. Журналист назвал футболиста безголовым цыпленком.

    «Помню Ньянга с тех пор, как он играл в «Кане». Тогда он считался большим талантом, поэтому его и купил «Милан». У него отличная скорость, он любит постоянно перемещаться по полю, но делает это бесцельно. В Англии таких игроков называют «безголовыми цыплятами» – они бегают кругами, но не понимают зачем и куда.

    В «Уотфорде» Ньянг провел полгода и не запомнился ничем, хоть и забил два мяча. Я понимаю, зачем Ньянгу «Спартак» – он хочет поиграть в Лиге чемпионов. Но «Спартаку» гораздо нужнее центральный и крайний защитники. Эта покупка – гигантский риск», – говорит Брэдли.

    Ранее «Бомбардир» писал, что клубы уже согласовали переход Ньянга.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 21:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 августа 2017, 23:30

      Блин, даже в Англии поляну секут, а у нас в селекционном отделе всё через жопу всегда....

      2
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      Рейтинг: +133

      Rtu 17 августа 2017, 22:12

      Как раз комментатор сказал чётко !!! У вас днооо в защите !!!!

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 августа 2017, 22:08

      Покупка в стиле Федуна. Вместо защитников плодим супер нападающих.

      2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > RedWhiteFans2 17 августа 2017, 22:23

      нафига защитники нужны,селекционный отдел в защите будет играть,во главе с федуном.а по сути уже как-то не смешно,что делают?хрен поймешь.

      3
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      Рейтинг: +6309

      порт 17 августа 2017, 22:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как раз, то что нужно. Там вся команда как "безголовые цыплята".

      -7
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 17 августа 2017, 21:52

      Молодец, правильно говоришь. Минус селекционному отделу.

      3
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 17 августа 2017, 21:50

      посотим
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      0
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