Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Спартак» договорился с «Миланом» о покупке Ньянга за 18 миллионов

    Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг близок к переходу в «Спартак». Как сообщается, клубы согласовали условия трансфера 22-летнего футболиста. По неофициальным данным, «Спартак» заплатит за нападающего 18 миллионов евро. Сам Ньянг должен получить четырехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро в год.

    Как ожидается, Ньянг уже завтра пройдет медицинское обследование для «Спартака».

    Каррера конфликтует с руководством «Спартака». Выдумка или реальность?

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 августа 2017, 22:43

      Решили в очко сыграть? За 18 лимонов евро? Неужели ЭТО Каррера санкционировал? Ну, тогда он не серьезный...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 17 августа 2017, 22:15

      В Милане шашлыки прямо на футбольном поле жарит руководство от радости. Не знали куда девать .... а тут такое счастье!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 17 августа 2017, 22:11

      дай это До смолов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 17 августа 2017, 22:02

      По статистике откровенное палено , цена просто абсурдная )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 17 августа 2017, 21:10

      По-моему это такой же фейл, как и покупка Адриану. Один старый, хера с два за бил за милан. Второй молодой за туеву хучу игр забил хера с три. Ни тот ни другой нихуя не итальянцы. Зачем они нужны? Луан, Гарай - понимаю. Можно же попытаться приобрести из голландии бомбардира - их там немало. Все на продажу и за меньшие деньги и забивные. И молодые. И со школой. А нам надо гавно из Италии тащить...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Поль 17 августа 2017, 21:47

      В Голландии неплохие игроки появляются. Но сейчас там по ходу самое ценное выгребли. Промеса они как-то разглядели.
      С Эмиком не прогадали.Но он был не из Европы,не избалованный. А Ньянга и Балотелли чудят во всю

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Alex Flash 17 августа 2017, 21:48

      Люди такие бабки вкладывают.Неужели не читают инфу про игроков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 августа 2017, 20:19

      Опять нападающий!!!??? Защиту когда будем усиливать?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 17 августа 2017, 20:12

      в FIFA 16 был хороший и перспективный, а вот по-настоящему ХЗ. Посмотрим, есть шанс, что заиграет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Daxa 09 17 августа 2017, 19:57

      По мне так лучше бы за Гарая чуть ещё бы добавили чем брать этого не понятного причём большая вероятность что внутри коллектива обстановка ухудшиться с его приходом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 августа 2017, 19:36

      Лучше бы купили форварда Динамо и дешевле и для Спартака намного серьезнее было бы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 августа 2017, 19:14

      Дибильный трансфер-тем более его вообще не было в списке Карреры.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11