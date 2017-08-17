Источник: «Спартак» договорился с «Миланом» о покупке Ньянга за 18 миллионов

Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг близок к переходу в «Спартак». Как сообщается, клубы согласовали условия трансфера 22-летнего футболиста. По неофициальным данным, «Спартак» заплатит за нападающего 18 миллионов евро. Сам Ньянг должен получить четырехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро в год.

Как ожидается, Ньянг уже завтра пройдет медицинское обследование для «Спартака».

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