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    Каррера конфликтует с руководством «Спартака». Выдумка или реальность?


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    Голосов: 6
    17.08.2017 18:25
    «Спартак» приобрел всего двух новичков и идет в середине турнирной таблицы. «Бомбардир» разбирается в слухах о проблемах между главным тренером команды и ее руководством.

    Что случилось?

    Массимо Каррера пытается установить в «Спартаке» свои порядки. По слухам, именно он инициировал увольнение водителя автобуса, десять лет возившего команду на матчи. Каррера называет руководству фамилии нужных игроков, а затем расстраивается, когда их не покупают. Если смотреть на ситуацию в целом, то Каррера проявляет себя так, что становится для «Спартака» своеобразным Курбаном Бердыевым. Именно из-за организаторских наклонностей Бердыева его в «Спартак» не взяли. Сейчас руководство «Спартака» не сильно радуется, что чемпионский тренер выходит за пределы тренировочного поля.

    Версия Карреры

    «Нет никаких проблем с руководством «Спартака». Я никого не увольнял, в том числе и водителя. Вообще узнал об этом из новостей. Я привел двух новых человек, чтобы они могли работать, потому что в прошлом году нас было трое. Я всегда стараюсь сделать лучше — для команды и для руководства. Мне важно, чтобы у игроков было что-то большее, чтобы они могли выступать хорошо», – рассказал Каррера на пресс-конференции перед матчем с «Локомотивом».

    После игры третьего тура с «Краснодаром» тренер «Спартака» рассказал, что сказал руководителям клуба имена и позиции возможных новичков. Теперь он ждет действий. С того момента в клубе появился только полузащитник «Челси» Пашалич. Приход хорвата связали с хорошими отношениями Карреры и Конте, а никак не занесли в актив селекции «Спартака». Кажется, клуб Карреру пока подводит.

    Версия «Спартака»

    В «Спартаке» утверждают обратное. Заместитель председателя совета директоров клуба Наиль Измайлов признал, что получал от Карреры список игроков еще в мае. По всем велась работа, а от Смолова с Канунникова тренер отказался сам.

    «Тигиев, Пашалич, Петкович, Могилевец, Муса, Бадштубер, Нойштедтер, Итурбе – игроки, которых называл Каррера. Мы пытались приобрести всех, но удалось лишь некоторых. По Канунникову и Смолову главный тренер в последний момент передумал, хотя их приобретение было реальным», – рассказал Измайлов. Сейчас появляются сообщения, что «Спартак» договорился о покупке Ньянга из «Милана». Его в списке Карреры не было.

    Каррера нападал на «Спартак» и после разгрома от «Зенита», когда отметил серьезное усиление соперника. Клуб своего тренера на деле поддержать никак не смог. Сейчас видно, что даже на публике между тренером команды и ее представителями проскальзывают нотки недопонимания. Работа в «Ювентусе» научила Карреру, что все в клубе работает под желание тренера. В «Спартаке» предоставить подобное ему не готовы.

    Почему это важно?

    «Спартак» готовится защищать титул и стартовать в Лиге чемпионов. С первой задачей пока проблемы, для решения второй еще не пришло время. В прошлом сезоне «Спартак» играл с горячим настроением, вытаскивал равные матчи и действовал строго по схемам Карреры. Сейчас ничего из этого нет. Зато Денис Глушаков все больше намекает на эмоциональную усталость, а команда падает в таблице.

    У Карреры по-прежнему нет новичков в центре обороны и линии нападения. «Спартак» пока проводит сдержанную селекцию. Особенно это чувствуется на фоне перестройки в «Зените». Есть ощущение, что Массимо заставят работать с имеющимся у него материалом. Тем более что переговоры по Гараю и Луану затянулись в долгие разговоры. «Спартак» может потерять все, что Каррера строил год.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 августа 2017, 12:41

      Вы, говсода [censored]-журналисты, уже задолбали с этим водителем автобуса...

      0
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 18 августа 2017, 12:06

      Федуна,Измайлова,Родионова и Гераскина-на поле! Пусть пашут! Раз никого не покупают!

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 18 августа 2017, 10:43

      Да повальная скупка игроков тоже особого результата не приносит и последний матч Зенита в ЛЕ, как раз об этом намекает! Пусть Каррера даст шанс молодым проявить себя, вон Тимофеев кстати очень хорошо играл и , если бы не травма, то так и продолжилось бы!

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      Рейтинг: +979

      TUMS 18 августа 2017, 10:20

      Уволят Каррере, как и Аленичева.

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      Рейтинг: +61

      bloodn1ck 17 августа 2017, 21:59

      деньги не хотят вкладывать в команду... хотя обещали обратное! походу в лч с такими "переменами в состав" и 3е место будет счастье(((

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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 17 августа 2017, 20:45

      Если по словам руководства Спартака, клуб получал от Карреры список нужных игроков ещё в мае, то и надо было уже начинать шевелиться ЕЩЁ В МАЕ, ДО НАЧАЛА трансферного окна, чтобы прозондировать почву и сделать предварительные договорённости, а не в последний момент метаться, перед матчем в Питере!!!

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 августа 2017, 20:45

      сахар, мед, говно и пчелы...

      0
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 17 августа 2017, 20:34

      Всем лишь бы промыть косточки Спартаку, никто не говорит что ЦСКА не усилилось уже какое окно, Краснодар не сделал серьёзных покупок, Ахмат.Зенит перестраивал команду потому что у них есть деньги и они недовольны результатом.
      У остальных не такие возможности.
      Да, старт смазан.И сразу куча статей про закулиные игры у красно-белых.
      Напишите что нибудь новое, интересное, а не мусольте одно и то же!!!

      3
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 17 августа 2017, 20:14

      Что за бред тут написан? Статья ради зарплаты?

      3
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 17 августа 2017, 19:32

      я прошу прощения,но вот вся эта калабурда ни к чему хорошему не приведет.Ну купят...Но съиграться тоже надо..а на это надо время.Я не говорю это как болельщик ЦСКА..Чисто по спортивному.Каррера уже не знает что сделать,чтобы старт чемпионата не оправдать а как-то поднять команду.Поживем-посмотрим.Хоть и болельщик ЦСКА но все таки удачи Каррере и Спартаку!

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