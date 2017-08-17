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  • Каррера конфликтует с руководством «Спартака». Выдумка или реальность?

Каррера конфликтует с руководством «Спартака». Выдумка или реальность?

Что случилось?

Массимо Каррера пытается установить в «Спартаке» свои порядки. По слухам, именно он инициировал увольнение водителя автобуса, десять лет возившего команду на матчи. Каррера называет руководству фамилии нужных игроков, а затем расстраивается, когда их не покупают. Если смотреть на ситуацию в целом, то Каррера проявляет себя так, что становится для «Спартака» своеобразным Курбаном Бердыевым. Именно из-за организаторских наклонностей Бердыева его в «Спартак» не взяли. Сейчас руководство «Спартака» не сильно радуется, что чемпионский тренер выходит за пределы тренировочного поля.

Версия Карреры

«Нет никаких проблем с руководством «Спартака». Я никого не увольнял, в том числе и водителя. Вообще узнал об этом из новостей. Я привел двух новых человек, чтобы они могли работать, потому что в прошлом году нас было трое. Я всегда стараюсь сделать лучше — для команды и для руководства. Мне важно, чтобы у игроков было что-то большее, чтобы они могли выступать хорошо», – рассказал Каррера на пресс-конференции перед матчем с «Локомотивом».

После игры третьего тура с «Краснодаром» тренер «Спартака» рассказал, что сказал руководителям клуба имена и позиции возможных новичков. Теперь он ждет действий. С того момента в клубе появился только полузащитник «Челси» Пашалич. Приход хорвата связали с хорошими отношениями Карреры и Конте, а никак не занесли в актив селекции «Спартака». Кажется, клуб Карреру пока подводит.

Версия «Спартака»

В «Спартаке» утверждают обратное. Заместитель председателя совета директоров клуба Наиль Измайлов признал, что получал от Карреры список игроков еще в мае. По всем велась работа, а от Смолова с Канунникова тренер отказался сам.

«Тигиев, Пашалич, Петкович, Могилевец, Муса, Бадштубер, Нойштедтер, Итурбе – игроки, которых называл Каррера. Мы пытались приобрести всех, но удалось лишь некоторых. По Канунникову и Смолову главный тренер в последний момент передумал, хотя их приобретение было реальным», – рассказал Измайлов. Сейчас появляются сообщения, что «Спартак» договорился о покупке Ньянга из «Милана». Его в списке Карреры не было.

Каррера нападал на «Спартак» и после разгрома от «Зенита», когда отметил серьезное усиление соперника. Клуб своего тренера на деле поддержать никак не смог. Сейчас видно, что даже на публике между тренером команды и ее представителями проскальзывают нотки недопонимания. Работа в «Ювентусе» научила Карреру, что все в клубе работает под желание тренера. В «Спартаке» предоставить подобное ему не готовы.

Почему это важно?

«Спартак» готовится защищать титул и стартовать в Лиге чемпионов. С первой задачей пока проблемы, для решения второй еще не пришло время. В прошлом сезоне «Спартак» играл с горячим настроением, вытаскивал равные матчи и действовал строго по схемам Карреры. Сейчас ничего из этого нет. Зато Денис Глушаков все больше намекает на эмоциональную усталость, а команда падает в таблице.

У Карреры по-прежнему нет новичков в центре обороны и линии нападения. «Спартак» пока проводит сдержанную селекцию. Особенно это чувствуется на фоне перестройки в «Зените». Есть ощущение, что Массимо заставят работать с имеющимся у него материалом. Тем более что переговоры по Гараю и Луану затянулись в долгие разговоры. «Спартак» может потерять все, что Каррера строил год.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
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Евгений Агеев
1502983849
Так! Быстро прекратить истерию! Все будет норм, возьмут сейчас Ньянга и еще кого нить успеют зацепить!
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oyabun
1502984206
Никого серьезного, а главное полезного не возьмут. Это не значит что я пессимист, просто всех кого можно было реально взять, уже разобрали, а остались либо те кто никому не нужен, либо те, на кого неоправданно вздуты ценники. Примеры Гарая и Луана очень хорошо это подтверждают.
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Диктор
1502986361
Дыма без огня не бывает.На фиг нужен этот Наиль Измайлов если с его появлением такие разногласия начались? Может кто сможет мне это объяснить?
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Алек_Ага
1502986640
Руководство Спартака обжегшись на молоке дует на воду. Карпинские закупки до сих пор вгоняют в дрожь Федуна и , естественно, он немного тормозит с покупками для Карреры. Думаю, все образуется, лишь бы это было не слишком поздно.
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Smekaev
1502986696
Все будет хорошо. Почему журналисты не пишут о хорошем, а постоянно какое-то дерьмо выискивают? Такое чувство,что копрофагия - профессиональная болезнь журналистов, одновременно служащая "пропуском" в их дружный коллектив братьев по цеху. Люди работают (это я про коллектив Спартака, да и других футбольных клубов тоже), а эти бумагомараки только и делают, что разносят всевозможные выдумки, сплетни и слухи по сети, мешают людям жить и работать спокойно. Всем известно, что ни одно большое дело сразу и без косяков не делается, так не надо на каждую ошибку и просчет миллион статей сочинять с вариантами возможных приемников, изменения в руководстве или еще о чем-то подобном. Почему бы не посмотреть в будущее с позитивной точки зрения? Всем бы было приятнее, как мне кажется. И читать такое тоже лучше, чем портить себе нервы негативом, который в основном только в головах у авторов.
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GSKA1974
1502987572
я прошу прощения,но вот вся эта калабурда ни к чему хорошему не приведет.Ну купят...Но съиграться тоже надо..а на это надо время.Я не говорю это как болельщик ЦСКА..Чисто по спортивному.Каррера уже не знает что сделать,чтобы старт чемпионата не оправдать а как-то поднять команду.Поживем-посмотрим.Хоть и болельщик ЦСКА но все таки удачи Каррере и Спартаку!
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OldenVad
1502990066
Что за бред тут написан? Статья ради зарплаты?
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38 попугаев
1502991282
Всем лишь бы промыть косточки Спартаку, никто не говорит что ЦСКА не усилилось уже какое окно, Краснодар не сделал серьёзных покупок, Ахмат.Зенит перестраивал команду потому что у них есть деньги и они недовольны результатом. У остальных не такие возможности. Да, старт смазан.И сразу куча статей про закулиные игры у красно-белых. Напишите что нибудь новое, интересное, а не мусольте одно и то же!!!
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foreverorthodox
1502991952
Если по словам руководства Спартака, клуб получал от Карреры список нужных игроков ещё в мае, то и надо было уже начинать шевелиться ЕЩЁ В МАЕ, ДО НАЧАЛА трансферного окна, чтобы прозондировать почву и сделать предварительные договорённости, а не в последний момент метаться, перед матчем в Питере!!!
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momwig_
1503049268
Вы, говсода [censored]-журналисты, уже задолбали с этим водителем автобуса...
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