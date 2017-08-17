Каррера конфликтует с руководством «Спартака». Выдумка или реальность?

Что случилось?

Массимо Каррера пытается установить в «Спартаке» свои порядки. По слухам, именно он инициировал увольнение водителя автобуса, десять лет возившего команду на матчи. Каррера называет руководству фамилии нужных игроков, а затем расстраивается, когда их не покупают. Если смотреть на ситуацию в целом, то Каррера проявляет себя так, что становится для «Спартака» своеобразным Курбаном Бердыевым. Именно из-за организаторских наклонностей Бердыева его в «Спартак» не взяли. Сейчас руководство «Спартака» не сильно радуется, что чемпионский тренер выходит за пределы тренировочного поля.

Версия Карреры

«Нет никаких проблем с руководством «Спартака». Я никого не увольнял, в том числе и водителя. Вообще узнал об этом из новостей. Я привел двух новых человек, чтобы они могли работать, потому что в прошлом году нас было трое. Я всегда стараюсь сделать лучше — для команды и для руководства. Мне важно, чтобы у игроков было что-то большее, чтобы они могли выступать хорошо», – рассказал Каррера на пресс-конференции перед матчем с «Локомотивом».

После игры третьего тура с «Краснодаром» тренер «Спартака» рассказал, что сказал руководителям клуба имена и позиции возможных новичков. Теперь он ждет действий. С того момента в клубе появился только полузащитник «Челси» Пашалич. Приход хорвата связали с хорошими отношениями Карреры и Конте, а никак не занесли в актив селекции «Спартака». Кажется, клуб Карреру пока подводит.

Версия «Спартака»

В «Спартаке» утверждают обратное. Заместитель председателя совета директоров клуба Наиль Измайлов признал, что получал от Карреры список игроков еще в мае. По всем велась работа, а от Смолова с Канунникова тренер отказался сам.

«Тигиев, Пашалич, Петкович, Могилевец, Муса, Бадштубер, Нойштедтер, Итурбе – игроки, которых называл Каррера. Мы пытались приобрести всех, но удалось лишь некоторых. По Канунникову и Смолову главный тренер в последний момент передумал, хотя их приобретение было реальным», – рассказал Измайлов. Сейчас появляются сообщения, что «Спартак» договорился о покупке Ньянга из «Милана». Его в списке Карреры не было.

Каррера нападал на «Спартак» и после разгрома от «Зенита», когда отметил серьезное усиление соперника. Клуб своего тренера на деле поддержать никак не смог. Сейчас видно, что даже на публике между тренером команды и ее представителями проскальзывают нотки недопонимания. Работа в «Ювентусе» научила Карреру, что все в клубе работает под желание тренера. В «Спартаке» предоставить подобное ему не готовы.

Почему это важно?

«Спартак» готовится защищать титул и стартовать в Лиге чемпионов. С первой задачей пока проблемы, для решения второй еще не пришло время. В прошлом сезоне «Спартак» играл с горячим настроением, вытаскивал равные матчи и действовал строго по схемам Карреры. Сейчас ничего из этого нет. Зато Денис Глушаков все больше намекает на эмоциональную усталость, а команда падает в таблице.

У Карреры по-прежнему нет новичков в центре обороны и линии нападения. «Спартак» пока проводит сдержанную селекцию. Особенно это чувствуется на фоне перестройки в «Зените». Есть ощущение, что Массимо заставят работать с имеющимся у него материалом. Тем более что переговоры по Гараю и Луану затянулись в долгие разговоры. «Спартак» может потерять все, что Каррера строил год.

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