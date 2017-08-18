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Источник: Ньянг не отказывался от перехода в «Спартак»

18 августа 2017, 19:39
8

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг все еще может оказаться в «Спартаке», сообщает «Р-Спорт». Ранее сообщалось, что футболист отказался переходить в российский клуб.

«Речи о том, что «Спартак» прекратил контакты с «Миланом» и Ньянгом, не идет. В клинике «Вилла Стюарт» в Риме уже забронировано время для медосмотра. В начале следующей недели Ньянг может прилететь в Москву.

«Милан» ведет предметные переговоры только с московским клубом, и точку в этой истории ставить пока рано. Заявление Ньянга о том, что он не хочет ехать в «Спартак», не стоит воспринимать всерьез», – утверждается в источнике.

«Спартак» может заплатить за Ньянга 18 миллионов евро.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Милан Ньянг М'Байе
Комментарии (8)
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Алекc
1503078694
корочн какой то капец. лавка травмированных растет, а покупок нет. усиления никакого. чемпионат то свой не тянем, а как будем в лиге чемпионов то?! полный пипец
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Andrew01
1503082907
"Заявление Ньянга не стоит воспринимать в серьез" - правильно куда в рабство продадут там и будет бегать, мнение футболиста никого не волнует))))))))
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лёха72
1503097344
достали.эти байки.он же днём категорически отказался
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Одинокий волк Маквейд
1503112008
Там сыр-бор не из-за Спартака, а из-за бонусов за трансфер. Прежнее руководство УСТНО обещало ему бонус с суммы продажи, а нынешние не хотят платить. Поэтому он и бузит.
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Svoysvoemubrat
1503112766
Даешь больше Ньянгов хороших и разных.
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Сибирь за Спартак
1503114428
Чую, купят его, а будет ли польза, ничего не чую.
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СШГЭС
1503115375
Времени осталось немного, скоро оглядим свои ряды, с кем в ЛЧ пойдем.
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Приус
1503117274
Ежели предметный разговор только с одним покупателем, считай, дело решено. Правило торговли.
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