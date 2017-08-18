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    Источник: Ньянг не отказывался от перехода в «Спартак»

    Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг все еще может оказаться в «Спартаке», сообщает «Р-Спорт». Ранее сообщалось, что футболист отказался переходить в российский клуб.

    «Речи о том, что «Спартак» прекратил контакты с «Миланом» и Ньянгом, не идет. В клинике «Вилла Стюарт» в Риме уже забронировано время для медосмотра. В начале следующей недели Ньянг может прилететь в Москву.

    «Милан» ведет предметные переговоры только с московским клубом, и точку в этой истории ставить пока рано. Заявление Ньянга о том, что он не хочет ехать в «Спартак», не стоит воспринимать всерьез», – утверждается в источнике.

    «Спартак» может заплатить за Ньянга 18 миллионов евро.

    Источник: Р-Спорт

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    18.08.2017 19:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 августа 2017, 07:34

      Ежели предметный разговор только с одним покупателем, считай, дело решено. Правило торговли.

      9
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 августа 2017, 07:02

      Времени осталось немного, скоро оглядим свои ряды, с кем в ЛЧ пойдем.

      8
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 августа 2017, 06:47

      Чую, купят его, а будет ли польза, ничего не чую.

      9
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 августа 2017, 06:19

      Даешь больше Ньянгов хороших и разных.

      8
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 августа 2017, 06:06

      Там сыр-бор не из-за Спартака, а из-за бонусов за трансфер. Прежнее руководство УСТНО обещало ему бонус с суммы продажи, а нынешние не хотят платить. Поэтому он и бузит.

      10
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      Рейтинг: +382

      лёха72 19 августа 2017, 02:02

      достали.эти байки.он же днём категорически отказался

      2
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 18 августа 2017, 22:01

      "Заявление Ньянга не стоит воспринимать в серьез" - правильно куда в рабство продадут там и будет бегать, мнение футболиста никого не волнует))))))))

      4
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 18 августа 2017, 20:51

      корочн какой то капец. лавка травмированных растет, а покупок нет. усиления никакого. чемпионат то свой не тянем, а как будем в лиге чемпионов то?! полный пипец

      8
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