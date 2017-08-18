Источник: Ньянг не отказывался от перехода в «Спартак»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг все еще может оказаться в «Спартаке», сообщает «Р-Спорт». Ранее сообщалось, что футболист отказался переходить в российский клуб.

«Речи о том, что «Спартак» прекратил контакты с «Миланом» и Ньянгом, не идет. В клинике «Вилла Стюарт» в Риме уже забронировано время для медосмотра. В начале следующей недели Ньянг может прилететь в Москву.

«Милан» ведет предметные переговоры только с московским клубом, и точку в этой истории ставить пока рано. Заявление Ньянга о том, что он не хочет ехать в «Спартак», не стоит воспринимать всерьез», – утверждается в источнике.

«Спартак» может заплатить за Ньянга 18 миллионов евро.