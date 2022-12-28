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    М'Байе Ньянг - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя М'Байе
    Фамилия Ньянг
    Команда Осер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 75' - 90' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 79' - 90' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 88' - 90' Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 20 3 0 2 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 75' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Осер (Осер)
    26.02.2023 79' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    17.02.2023 88' -90' Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
    05.02.2023 79' -90' Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 1' -63' Монако (Монако) 3:2 Осер (Осер)
    29.01.2023 1' -74' Осер (Осер) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    14.01.2023 1' -77' Ланс (Ланс) 1:0 Осер (Осер)
    11.01.2023 1' -90' Осер (Осер) 0:5 Тулуза (Тулуза)
    42'
    01.01.2023 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Осер (Осер)
    28.12.2022 1' -80' Осер (Осер) 2:3 Монако (Монако)
    30'
    13.11.2022 1' -58' ПСЖ (Париж) 5:0 Осер (Осер)
    30.10.2022 1' -56' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    56'
    23.10.2022 1' -83' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    33'
    16.10.2022 72' -90' Осер (Осер) 1:1 Ницца (Ницца)
    09.10.2022 1' -66' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Осер (Осер)
    02.10.2022 1' -87' Осер (Осер) 1:1 Брест (Брест)
    86' 59'
    16.09.2022 1' -79' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    11.09.2022 1' -75' Ренн (Ренн) 5:0 Осер (Осер)
    03.09.2022 57' -90' Осер (Осер) 0:2 Марсель (Марсель)
    21.08.2022 46' -52' Монпелье (Монпелье) 1:2 Осер (Осер)
    52'
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