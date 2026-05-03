Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

М'Байе Ньянг - статистика

Генчлербирлиги
19 декабря 1994 (31)
#29 | Нападающий
184 см | 75 кг
Сенегал | Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генчлербирлиги
26
4
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
78' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
26.04.2026
Коджаэлиспор
68' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
18.04.2026
Галатасарай
1' - 90'
66'
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
11.04.2026
Генчлербирлиги
46' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
04.04.2026
Гезтепе
1' - 73'
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор
1 : 0
19.03.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
79'
Турция. Суперлига, 26 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
15.03.2026
Бешикташ
1' - 83'
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
0 : 0
09.03.2026
Генчлербирлиги
84' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Эюпспор
1 : 0
21.02.2026
Генчлербирлиги
1' - 58'
Турция. Суперлига, 22 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
14.02.2026
Ризеспор
59' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
01.02.2026
Газиантеп
1' - 59'
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 1
25.01.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
5'
Турция. Суперлига, 18 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
18.01.2026
Самсунспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
0 : 0
12.12.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
81'
Турция. Суперлига, 15 тур
Генчлербирлиги
3 : 0
07.12.2025
Карагюмрюк
1' - 86'
69'
Турция. Суперлига, 14 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
28.11.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
3 : 2
22.11.2025
Генчлербирлиги
1' - 76'
22'
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
07.11.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
53'
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 0
01.11.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
26.10.2025
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
1 : 2
18.10.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
04.10.2025
Аланьяспор
1' - 90'
76'
66'
22'
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 83'
26'
83'
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
20.09.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
1 : 0
15.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 83'
Турция. Суперлига, 4 тур
Генчлербирлиги
1 : 3
31.08.2025
Фенербахче
70' - 90'
Главные новости
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+