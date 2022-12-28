М'Байе Ньянг - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|М'Байе
|Фамилия
|Ньянг
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|М'Байе
|Фамилия
|Ньянг
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|75' - 90'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|79' - 90'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|88' - 90'
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|20
|3
|0
|2
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|75' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Осер (Осер)
|26.02.2023
|79' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|17.02.2023
|88' -90'
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|05.02.2023
|79' -90'
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|1' -63'
|Монако (Монако)
|3:2
|Осер (Осер)
|29.01.2023
|1' -74'
|Осер (Осер)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|14.01.2023
|1' -77'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|11.01.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|42'
|01.01.2023
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Осер (Осер)
|28.12.2022
|1' -80'
|Осер (Осер)
|2:3
|Монако (Монако)
|30'
|13.11.2022
|1' -58'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Осер (Осер)
|30.10.2022
|1' -56'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|56'
|23.10.2022
|1' -83'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|33'
|16.10.2022
|72' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|09.10.2022
|1' -66'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Осер (Осер)
|02.10.2022
|1' -87'
|Осер (Осер)
|1:1
|Брест (Брест)
|86' 59'
|16.09.2022
|1' -79'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|1' -75'
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Осер (Осер)
|03.09.2022
|57' -90'
|Осер (Осер)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|21.08.2022
|46' -52'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|52'