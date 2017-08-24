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    Ньянг, которым интересуется «Спартак»: «Хочу сам выбирать, где продолжать карьеру»

    Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг рассказал о причинах, по которым он отказался тренироваться до старта нового сезона.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за 22-летнего француза 23 миллиона евро.

    «Мой стресс вызван исключительно происходящим за пределами поля. Хочу сам выбирать, где продолжать карьеру. Ничего не имею против «Милана», просто хочу, чтобы люди знали мою позицию», – приводит слова Ньянга Milan News.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2017 00:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 24 августа 2017, 10:04

      Страшно брать такого фрукта вообще. Вон у него стресс сейчас и он не тренируется, а приедет в Россию так может каждый день стресс будет, получается и играть не будет совсем)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 августа 2017, 08:25

      Неплохой же игрок((((

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 августа 2017, 01:15

      на скамейке

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