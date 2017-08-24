Ньянг, которым интересуется «Спартак»: «Хочу сам выбирать, где продолжать карьеру»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг рассказал о причинах, по которым он отказался тренироваться до старта нового сезона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за 22-летнего француза 23 миллиона евро.

«Мой стресс вызван исключительно происходящим за пределами поля. Хочу сам выбирать, где продолжать карьеру. Ничего не имею против «Милана», просто хочу, чтобы люди знали мою позицию», – приводит слова Ньянга Milan News.