«Спартак» предложил «Милану» за Ньянга 23 миллиона, игрок не хочет переезжать в Россию

Московский «Спартак» продолжает переговоры по переходу нападающего «Милана» М'Байе Ньянга. По информации источника, красно-белые предложили за 22-летнего француза 23 миллиона евро.

При этом сам игрок не намерен переезжать в Россию. Более приоритетным вариантом продолжения карьеру футболист считает «Эвертон» или «Торино».

В прошлом сезоне Ньянг на правах аренды выступал за «Уотфорд», где забил два гола и отдал одну результативную передачу в 16-ти матчах АПЛ.