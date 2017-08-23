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    «Спартак» предложил «Милану» за Ньянга 23 миллиона, игрок не хочет переезжать в Россию

    Московский «Спартак» продолжает переговоры по переходу нападающего «Милана» М'Байе Ньянга. По информации источника, красно-белые предложили за 22-летнего француза 23 миллиона евро.

    При этом сам игрок не намерен переезжать в Россию. Более приоритетным вариантом продолжения карьеру футболист считает «Эвертон» или «Торино».

    В прошлом сезоне Ньянг на правах аренды выступал за «Уотфорд», где забил два гола и отдал одну результативную передачу в 16-ти матчах АПЛ.

    Источник: Calciomercato

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    23.08.2017 01:04
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 11:39

      Суперигрок, налетайте хрюшки, а мы посмеемся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2017, 10:41

      Другого кандидата что ли нет, раз не хочет - не нужен. Зачем его насильно заставлять, он играть здесь плохо будет.

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 23 августа 2017, 10:33

      Вообще непонятно, зачем он нужен Спартаку! Есть Луиш Адриано, Промес, Зе Луиш! отличные нападающие, под них можно молодёж наигрывать! укреплять как раз надо защитную позицию, лучше б такие деньги за Гарая пытались в сучить, толку от него было бы больше! и потом у нас во всём мире что, больше напдающих нет? зачем зацикливаться на одном)!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 августа 2017, 09:28

      Не хочет и не надо!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 августа 2017, 09:27

      Интересное кино. Милан был согласен на 18 млн., Ньянг не хочет переезжать. Милану-то зачем больше предлагать? Чтобы они сами выплатили Ньянгу доп. подъемные и Глушаков не запросил ещё больше?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 августа 2017, 08:54

      Ньянга - в "топку"! Срочно ищите защитника!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 23 августа 2017, 08:47

      Да он и за 3 ляма не нужен. есть спартак 2. есть дубль. Руководство вы че вообще глубоко и далеко ополоумели..

      4
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 23 августа 2017, 08:18

      Дзюба-2....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 августа 2017, 08:08

      нахер он нужен

      4
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 23 августа 2017, 07:25

      так себе нападающий. чего за него бороться?

      4
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