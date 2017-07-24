«Милан» отказался продавать Ньянга в «Фенербахче» за 7 миллионов

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг не перейдет в «Фенербахче», сообщает L'Equipe. Итальянцы получили уже второе предложение от своих коллег из Стамбула, но оба были отклонены. В этот раз «Фенербахче» предлагал аренду игрока или купить его за 7 миллионов евро с возможными бонусами в размере 9 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон футболист начинал в Италии, а зимой отправился в аренду в «Уотфорд». В Англии он провел 16 матчей, забив в них два гола и отдав две результативные передачи.