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    «Милан» отказался продавать Ньянга в «Фенербахче» за 7 миллионов

    Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг не перейдет в «Фенербахче», сообщает L'Equipe. Итальянцы получили уже второе предложение от своих коллег из Стамбула, но оба были отклонены. В этот раз «Фенербахче» предлагал аренду игрока или купить его за 7 миллионов евро с возможными бонусами в размере 9 миллионов евро.

    Напомним, что прошлый сезон футболист начинал в Италии, а зимой отправился в аренду в «Уотфорд». В Англии он провел 16 матчей, забив в них два гола и отдав две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2017 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 24 июля 2017, 16:17

      Поболе нужно выручить, логично.

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