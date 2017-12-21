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    Источник: «Спартак» – самый вероятный вариант для Ньянга

    Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг может стать игроком «Спартака». Об этом сообщил ресурс Calciomercato.

    В августе 23-летний сенегалец был арендован «Торино», где за 16 матчей текущего сезона забил один гол и отдал три результативные передачи. По информации источника, главный тренер туринского клуба Синиша Михайлович разочаровался в подопечном и рассчитывает прекратить с ним сотрудничество.

    Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Ньянга равна 15 миллионам евро.

    О попытке красно-белых возобновить переговоры по Ньянгу «Бомбардир» писал во вторник. Московский клуб был заинтересован в форварде летом 2016 года.

    Ранее президент «Спартака» Леонид Федун сказал, что линия нападения команды укомплектована.

    Источник: Calciomercato

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    21.12.2017 18:14
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    Комментарии (13)
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    oyabun
    1513870278
    Когда уже прекратится этот бред? Покупка еще одного нападающего в принципе по глупости равносильна покупке еще одного вратаря. Эта линия у нас и так сильна. Она даже переукомплектована - Зу Луиш, Луис Адриано, Мельгарехо, Роша, да и Промес тоже может считаться таковым. Тем более про Ньянга много уже писали в летний период, что деревяха деревяхой, совершенно недумающий футболист. Если это не обычная утка, то я очень разочарован выбором селекционной службы Спартака.
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    Killer_King
    1513871043
    А нужен ли он, играет слева в атаке на месте Промеса, если только как замена голландца, то хреновый выбор
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    piligrim1986
    1513876998
    нахер? нахер!
    Ответить
    Alex Flash
    1513877367
    точно-точно.Откуда этот косяк дует...
    Ответить
    лёха м
    1513879770
    нужен-ненужен
    Ответить
    makson_klim
    1513890274
    Вообще не нужен!!!
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1513939361
    Никакой логики. Пустой вброс.
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    ologreds
    1694991691
    numo529885
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