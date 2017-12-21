Источник: «Спартак» – самый вероятный вариант для Ньянга

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг может стать игроком «Спартака». Об этом сообщил ресурс Calciomercato.

В августе 23-летний сенегалец был арендован «Торино», где за 16 матчей текущего сезона забил один гол и отдал три результативные передачи. По информации источника, главный тренер туринского клуба Синиша Михайлович разочаровался в подопечном и рассчитывает прекратить с ним сотрудничество.

Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Ньянга равна 15 миллионам евро.

О попытке красно-белых возобновить переговоры по Ньянгу «Бомбардир» писал во вторник. Московский клуб был заинтересован в форварде летом 2016 года.

Ранее президент «Спартака» Леонид Федун сказал, что линия нападения команды укомплектована.