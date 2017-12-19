«Спартак» вновь попытается приобрести Ньянга

«Спартак» вернулся к кандидатуре нападающего «Милана» М’Байе Ньянга.

Красно-белые хотели приобрести 23-летнего игрока минувшим летом, однако тот отказался от переезда в Россию, предпочтя уйти в аренду в «Торино». Теперь же, по информации Тoro.it, в туринском клубе недовольны сенегальцем, а его агент Мино Райола уже изучает возможные варианты продолжения карьеры для своего клиента.

Отметим, что «быки», согласно арендному договору с «россонери», имеют право выкупа форварда за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ньянг выходил на поле в 15-ти матчах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.