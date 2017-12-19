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    «Спартак» вновь попытается приобрести Ньянга

    «Спартак» вернулся к кандидатуре нападающего «Милана» М’Байе Ньянга.

    Красно-белые хотели приобрести 23-летнего игрока минувшим летом, однако тот отказался от переезда в Россию, предпочтя уйти в аренду в «Торино». Теперь же, по информации Тoro.it, в туринском клубе недовольны сенегальцем, а его агент Мино Райола уже изучает возможные варианты продолжения карьеры для своего клиента.

    Отметим, что «быки», согласно арендному договору с «россонери», имеют право выкупа форварда за 12 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Ньянг выходил на поле в 15-ти матчах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2017 15:25
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    Комментарии (13)
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    alexis02lion
    1513688185
    Бывший напарник Луиса Адриано. Как вариант игры в 2 нападающих, когда Зе Луиша не будет. Но ценник конечно, хотя налаженная связка впереди тоже вариант.
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    momwig_
    1513690105
    Вряд ли стоит связываться с Райолой.
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    VVM1964
    1513695800
    Уже купили Рошу - его куда девать ? да за такие деньги .
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    Супермачо
    1513696044
    Защита в первую очередь! А то опять всё будет как в прошлое ТО. Неплохо бы все позиции усилить без исключения, расти всегда есть куда. Но надо же исправлять в первую очередь проблемные детали командного механизма, сбои в которых влияют на результат. Если у машины тормоза не работают, то глупо тратить все имеющиеся деньги на замену аккумулятора.
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    OfaZavr
    1513697313
    опять завели свою пластинку, игроков которых все лето отправляли в Спартак опять то Нойштедтер теперь Ньянг.
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    Сильвербой
    1513697479
    Посмотрим что получится! Не верю я в качественную работу Спартака на трансферном рынке!
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    ologreds
    1694991704
    numo529667
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