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    • Федун: «Смолов мог оказаться в «Спартаке», но сейчас эта тема закрыта»

    Федун: «Смолов мог оказаться в «Спартаке», но сейчас эта тема закрыта»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию об интересе красно-белых к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

    – В вашем варианте пятерки лучших игроков 2017 года четыре спартаковца и Смолов. Федор мог оказаться у вас? Или до сих пор может?

    – Мог, но не случилось. Может ли? Не знаю. У него очень высокая стоимость. В то время у нас не было возможности платить за игрока, который уже не мальчик. В дальнейшем отбить на его продаже хотя бы часть вложенных средств нереально.

    Можно вспомнить молодых Кавенаги и Рохо, за которых мы на тот момент отдали приличные суммы, но потом все в итоге компенсировали трансферами в другие клубы…

    – Возвращаясь к Смолову – тема закрыта?

    – Думаю, да. Наша линия нападения на данный момент укомплектована.

    – Сам Федор хотел в «Спартак»?

    – Это лучше у него спрашивайте, не у меня. Смолов – игрок «Краснодара». Я не имею права склонять его к изменению ситуации.

    Команда Массимо Карреры ушла на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 17:35
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