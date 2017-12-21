Федун: «Смолов мог оказаться в «Спартаке», но сейчас эта тема закрыта»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию об интересе красно-белых к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

– В вашем варианте пятерки лучших игроков 2017 года четыре спартаковца и Смолов. Федор мог оказаться у вас? Или до сих пор может?

– Мог, но не случилось. Может ли? Не знаю. У него очень высокая стоимость. В то время у нас не было возможности платить за игрока, который уже не мальчик. В дальнейшем отбить на его продаже хотя бы часть вложенных средств нереально.

Можно вспомнить молодых Кавенаги и Рохо, за которых мы на тот момент отдали приличные суммы, но потом все в итоге компенсировали трансферами в другие клубы…

– Возвращаясь к Смолову – тема закрыта?

– Думаю, да. Наша линия нападения на данный момент укомплектована.

– Сам Федор хотел в «Спартак»?

– Это лучше у него спрашивайте, не у меня. Смолов – игрок «Краснодара». Я не имею права склонять его к изменению ситуации.

Команда Массимо Карреры ушла на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблице.